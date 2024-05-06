Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию
Киев • УНН
В Национальной службе здоровья напомнили, как женщины могут получить бесплатную гинекологическую консультацию, включая наблюдение за беременностью, анализы и обследования, обратившись в медицинские учреждения, которые имеют договор с НСЗУ.
Заботиться о собственном женском здоровье - всегда актуально. Несмотря на то, планируете вы беременеть или смотреть за внуками. В Национальной службе здоровья напомнили, как женщинам получить бесплатную консультацию гинеколога, пишет УНН.
Детали
Если речь не идет о наблюдении беременности, нужно обратиться в любое медучреждение, имеющее договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и в котором работает гинеколог. Это также могут быть частные центры, имеющие соответствующий договор с НСЗУ.
Электронное направление не является обязательным условием для обращения на консультацию к этому специалисту, в частности, к гинекологу детского и подросткового возраста.
Обратите внимание. Если гинеколог по результатам осмотра назначает дополнительные анализы или обследования, то он или она должна выписать пациентке электронное направление.
По электронному направлению пройти такие обследования можно также бесплатно в учреждении, которое оказывает амбулаторную помощь по договору с НСЗУ и имеет соответствующее оборудование. Или, если речь идет о беременной, в учреждении, которое имеет договор "Ведение беременности в амбулаторных условиях".
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Ведение беременности: как получить бесплатное наблюдение
Если гинеколог нужен будущей маме, тогда необходимо выбирать из тех заведений, которые имеют договор по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях".
Ведение беременности в амбулаторных условиях акушером-гинекологом выделено в отдельный пакет медицинских услуг. За анализы, обследование и наблюдение беременной платит не пациентка врачу, а НСЗУ медицинскому учреждению. Пациентки могут выбирать, где наблюдать беременность бесплатно, из тех медицинских учреждений, которые имеют соответствующий договор с НСЗУ. Таких больниц в 2024 году почти 700.
Для получения бесплатного наблюдения беременности необходимо:
- Обратиться в то медицинское учреждение, которое имеет договор с Национальной службой здоровья по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях". Найти эти заведения можно на дашборде.
Или же позвоните в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77, оператор поможет найти ближайшее заведение.
- Получить медицинские услуги бесплатно в рамках этого пакета можно как по е-направлению, так и без него:
- по самообращению пациентки к акушеру-гинекологу;
- по направлению семейного врача, с которым или которой заключена декларация;
- по направлению лечащего врача.
При выборе медицинского учреждения место жительства или прописки не имеет значения.
Бесплатные услуги предусмотрены пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях":
- Динамическое наблюдение за течением беременности.
- Проведение необходимых лабораторных исследований: от развернутого анализа крови до исследований на вирусы и перинатальные инфекции.
- Проведение инструментальных обследований, в частности: УЗИ с доплером, трансвагинальная ультразвуковая цервикометрия, кольпоскопия, кардиотокография, электрокардиография и др.
- Проведение пренатального скрининга.
- Профилактика резус-сенсибилизации путем введения антирезусного D иммуноглобулина.
- Направление в перинатальный (при выявлении у плода признаков аномалий, врожденной, наследственной патологии) или мультидисциплинарный (при установлении у пациентки высокого риска течения беременности) консилиум.
- Постконтактная профилактика инфекций, передающихся половым путем, в случае насилия по признаку пола.
- Предоставление полной информации беременным о течении их беременности, особенностей индивидуального плана ведения беременности и родов.
- Предоставление информации пациентке о состояниях, при которых следует обращаться за медицинской помощью, в частности, при признаках начала родовой деятельности, а также о заведениях перинатальной помощи, в которых женщине, в зависимости от ее здоровья и состояния плода, рекомендуется рожать и др.
Этот перечень не является исчерпывающим, более подробную информацию можно получить на сайте НСЗУ.
Найти ближайшее учреждение поможет оператор НСЗУ по номеру 16-77 или дашборд "Заключенные договоры...".
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