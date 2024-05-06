ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию

Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию

Киев  •  УНН

6 мая 2024, 08:59  •  4790 просмотра

Read in English

В Национальной службе здоровья напомнили, как женщины могут получить бесплатную гинекологическую консультацию, включая наблюдение за беременностью, анализы и обследования, обратившись в медицинские учреждения, которые имеют договор с НСЗУ.

Заботиться о собственном женском здоровье - всегда актуально. Несмотря на то, планируете вы беременеть или смотреть за внуками. В Национальной службе здоровья напомнили, как женщинам получить бесплатную консультацию гинеколога, пишет УНН.

Детали

Если речь не идет о наблюдении беременности, нужно обратиться в любое медучреждение, имеющее договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях" и в котором работает гинеколог. Это также могут быть частные центры, имеющие соответствующий договор с НСЗУ.

Электронное направление не является обязательным условием для обращения на консультацию к этому специалисту, в частности, к гинекологу детского и подросткового возраста.

Обратите внимание. Если гинеколог по результатам осмотра назначает дополнительные анализы или обследования, то он или она должна выписать пациентке электронное направление.

По электронному направлению пройти такие обследования можно также бесплатно в учреждении, которое оказывает амбулаторную помощь по договору с НСЗУ и имеет соответствующее оборудование. Или, если речь идет о беременной, в учреждении, которое имеет договор "Ведение беременности в амбулаторных условиях".

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться9 апреля 2024, 13:31 • 403185 просмотров

Ведение беременности: как получить бесплатное наблюдение

Если гинеколог нужен будущей маме, тогда необходимо выбирать из тех заведений, которые имеют договор по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях".

Ведение беременности в амбулаторных условиях акушером-гинекологом выделено в отдельный пакет медицинских услуг. За анализы, обследование и наблюдение беременной платит не пациентка врачу, а НСЗУ медицинскому учреждению. Пациентки могут выбирать, где наблюдать беременность бесплатно, из тех медицинских учреждений, которые имеют соответствующий договор с НСЗУ. Таких больниц в 2024 году почти 700.

Для получения бесплатного наблюдения беременности необходимо:

  • Обратиться в то медицинское учреждение, которое имеет договор с Национальной службой здоровья по пакету "Ведение беременности в амбулаторных условиях". Найти эти заведения можно на дашборде.

Или же позвоните в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77, оператор поможет найти ближайшее заведение.

  • Получить медицинские услуги бесплатно в рамках этого пакета можно как по е-направлению, так и без него:
  1. по самообращению пациентки к акушеру-гинекологу; 
  2. по направлению семейного врача, с которым или которой заключена декларация; 
  3. по направлению лечащего врача.

При выборе медицинского учреждения место жительства или прописки не имеет значения.

Image

Бесплатные услуги предусмотрены пакетом "Ведение беременности в амбулаторных условиях":

  • Динамическое наблюдение за течением беременности. 
  • Проведение необходимых лабораторных исследований: от развернутого анализа крови до исследований на вирусы и перинатальные инфекции. 
  • Проведение инструментальных обследований, в частности: УЗИ с доплером, трансвагинальная ультразвуковая цервикометрия, кольпоскопия, кардиотокография, электрокардиография и др. 
  • Проведение пренатального скрининга. 
  • Профилактика резус-сенсибилизации путем введения антирезусного D иммуноглобулина. 
  • Направление в перинатальный (при выявлении у плода признаков аномалий, врожденной, наследственной патологии) или мультидисциплинарный (при установлении у пациентки высокого риска течения беременности) консилиум. 
  • Постконтактная профилактика инфекций, передающихся половым путем, в случае насилия по признаку пола. 
  • Предоставление полной информации беременным о течении их беременности, особенностей индивидуального плана ведения беременности и родов. 
  • Предоставление информации пациентке о состояниях, при которых следует обращаться за медицинской помощью, в частности, при признаках начала родовой деятельности, а также о заведениях перинатальной помощи, в которых женщине, в зависимости от ее здоровья и состояния плода, рекомендуется рожать и др.

Этот перечень не является исчерпывающим, более подробную информацию можно получить на сайте НСЗУ.

Найти ближайшее учреждение поможет оператор НСЗУ по номеру 16-77 или дашборд "Заключенные договоры...".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Здоровье
natsionalnaya-sluzhba-zdravookhraneniyaНациональная служба здравоохранения
Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  3683 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  82620 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  210966 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  206815 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  205243 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  172817 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113402 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128941 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126519 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119799 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Новости по теме
Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию

Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию

  •  4790 просмотра
"Инаугурация" путина: ряд стран отказался отправлять своих представителей в москву

"Инаугурация" путина: ряд стран отказался отправлять своих представителей в москву

  •  4542 просмотра
Экспорт российской нефти упал до постпандемического минимума из-за атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам рф

Экспорт российской нефти упал до постпандемического минимума из-за атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам рф

  •  7302 просмотра
Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня

Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня

  •  8379 просмотра
В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

  •  7177 просмотра
Черниговскую область за неделю рф 14 раз атаковала из авиации, била "Искандером" и дронами: нанесен ущерб гражданской инфраструктуре

Черниговскую область за неделю рф 14 раз атаковала из авиации, била "Искандером" и дронами: нанесен ущерб гражданской инфраструктуре

  •  10015 просмотра
Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления

Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления

  •  8239 просмотра
россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой

россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой

  •  9554 просмотра
Вела для рф-оккупантов бухгалтерию - подозревается жительница Херсонщины

Вела для рф-оккупантов бухгалтерию - подозревается жительница Херсонщины

  •  8158 просмотра
россия проведет учения по тактическому ядерному оружию - минобороны рф

россия проведет учения по тактическому ядерному оружию - минобороны рф

  •  8853 просмотра

Популярные

Актеры "Властелина колец" почтили память Бернарда Хилла, исполнителя роли короля Теодена

Актеры "Властелина колец" почтили память Бернарда Хилла, исполнителя роли короля Теодена

  •  62959 просмотра
"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте

"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте

  •  57572 просмотра
В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

  •  63943 просмотра
6 мая: Международный день без диет, День раскраски

6 мая: Международный день без диет, День раскраски

  •  87707 просмотра
Министерство внутренних дел рф объявило в розыск бывших украинских министров Авакова и Стеця

Министерство внутренних дел рф объявило в розыск бывших украинских министров Авакова и Стеця

  •  59353 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  324942 просмотра

Публикации

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  204193 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  363714 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  371281 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  389155 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  413906 просмотра

Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию

В Национальной службе здоровья напомнили, как женщины могут получить бесплатную гинекологическую консультацию, включая наблюдение за беременностью, анализы и обследования, обратившись в медицинские учреждения, которые имеют договор с НСЗУ.

Здоровье •   •  4790 просмотра
Позаботьтесь о своем здоровье: в НСЗУ рассказали, как женщинам получить бесплатную медицинскую консультацию

"Инаугурация" путина: ряд стран отказался отправлять своих представителей в москву

Ряд стран ЕС, среди которых Чехия, Эстония, Латвия и Литва объявили, что не направят своих представителей на так называемую "инаугурацию" президента россии владимира путина 7 мая.

Новости Мира •   •  4542 просмотра
"Инаугурация" путина: ряд стран отказался отправлять своих представителей в москву

Экспорт российской нефти упал до постпандемического минимума из-за атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам рф

Экспорт российской нефти в апреле 2024 года упал до самого низкого уровня со времен пандемии COVID-19 из-за атак беспилотников со стороны Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Война •   •  7302 просмотра
Экспорт российской нефти упал до постпандемического минимума из-за атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам рф

Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня

Министерство обороны Украины планирует в начале июня запустить электронный кабинет военнообязанных, который позволит гражданам получить доступ к информации о своем воинском учете.

Общество •   •  8379 просмотра
Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня

В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

Масштабные военные учения "Весенний шторм" с участием около 14 000 участников из 15 стран пройдут на западе Эстонии и ее островах с 6 по 17 мая.

Новости Мира •   •  7177 просмотра
В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

Черниговскую область за неделю рф 14 раз атаковала из авиации, била "Искандером" и дронами: нанесен ущерб гражданской инфраструктуре

За прошлую неделю противник осуществил 57 обстрелов 13 населенных пунктов Черниговской области, в том числе 1 ракетный удар, 14 авиаударов и 8 ударов беспилотников, вызвав 333 взрыва и пожара на объектах гражданской инфраструктуры.

Война •   •  10015 просмотра
Черниговскую область за неделю рф 14 раз атаковала из авиации, била "Искандером" и дронами: нанесен ущерб гражданской инфраструктуре

Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления

Израиль призвал гражданское население эвакуироваться из части Рафаха, сектор Газа, на фоне подготовки к потенциальному наступлению на боевиков ХАМАС.

Новости Мира •   •  8239 просмотра
Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления

россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой

россияне 1887 раз обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области, повредив 38 гражданских объектов и вызвав человеческие жертвы.

Война •   •  9554 просмотра
россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой

Вела для рф-оккупантов бухгалтерию - подозревается жительница Херсонщины

53-летнюю жительницу Херсонской области подозревали в сотрудничестве с российскими оккупантами, поскольку она добровольно заняла должность "главного бухгалтера" в оккупационной администрации и осуществляла финансовый контроль над учреждениями, подчиненными российским оккупантам.

Криминал и ЧП •   •  8158 просмотра
Вела для рф-оккупантов бухгалтерию - подозревается жительница Херсонщины

россия проведет учения по тактическому ядерному оружию - минобороны рф

россия проведет учения с применением нестратегического ядерного оружия в ответ на "угрозы Запада".

Новости Мира •   •  8853 просмотра
россия проведет учения по тактическому ядерному оружию - минобороны рф