Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

В рамках программы медицинских гарантий в Украине впервые введено бесплатное лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Кто и при каких условиях сможет воспользоваться этой программой, детали на УНН.

Согласно статистическим данным, количество бесплодных пар в Украине стабильно увеличивается, трудности с наступлением естественной беременности имеются у каждой 5-той украинской пары. В то же время война углубила кризис и вызвала усиление миграции, а также падение уровня рождаемости. С начала войны уровень рождаемости уменьшился на 28%.

В этом году, впервые, в рамках программы медицинских гарантий стала доступной бесплатная услуга по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro). На это направление по программе медицинских гарантий предусмотрено 1,87 млрд гривен

Следует заметить, что средняя стоимость минимального пакета вспомогательных репродуктивных услуг в частных клиниках составляет около 40 тысяч гривен, а стоимость программ, которые включают в себя дополнительные манипуляции может достигать более ста тысяч гривен.

Кто может получить услугу бесплатно

На сайте НЗСУ обнародована информация о том пациенты с какими диагнозами, могут обратиться для участия в программе:

Женское бесплодие, связанное с отсутствием овуляции.

Женское бесплодие трубного происхождения.



Женское бесплодие маточного происхождения.



Женское бесплодие шейкового происхождения.



Женское бесплодие, связанное с мужскими факторами.



Женское бесплодие другого происхождения.



Мужское бесплодие.



Но существует определенное возрастное ограничение, участие в программе смогут принять женщины в возрасте до 40 лет, но это временное ограничение, объясняют в НСЗУ.

Программа медицинской гарантии не является статичной, она с каждым годом развивается и модернизируется под те условия в которых находится наше государство поэтому, это будет пересматриваться, если будут на это соответствующие потребности и причины - говорит представитель НСЗУ.

Основанием для получения услуг является направление от врача акушера-гинеколога учреждения здравоохранения, где создан мультидисциплинарный консилиум, который и направляет женщин на лечение.

Для того, чтобы принять участие в этой программе, нужно взять направление у своего врача и обратиться в учреждение, которое имеет договор с Национальной службой здоровья Украины. Все происходит в порядке "живой очереди", ведь все граждане имеют равный доступ к спектру медицинских услуг. После тщательного обследования и заключение консилиума врачей, можно будет начинать лечение - говорят в НСЗУ.

Что входит в пакет услуг

В НСЗУ отметили перечень услуг, которые будут включены в пакет:

Оценка результатов предыдущих обследований и медицинских документов, проведение осмотра и консультирование пациентов (совершеннолетних женщины и мужчины) относительно подтверждения показаний или определения противопоказаний для лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

Проведение контролируемой медикаментозной стимуляции яичников у женщины, которая подлежит лечению с помощью ВРТ, осуществление мониторинга за фолликулогенезом (ростом фолликулов) и развитием эндометрия.



Проведение аспирации содержимого фолликулов яичников под контролем ультразвукового исследования и поиск ооцитов в фолликулярной жидкости женщины.



Обезболивание этапа трансвагинальной аспирации фолликулов яичников.



Получение спермы от мужа женщины, которая имеет показания к лечению бесплодия с помощью ВРТ, а также специальная обработка спермы и подготовка ее к оплодотворению.



Осуществление этапа оплодотворения яйцеклеток спермой (инсеминация ооцитов и/или инъекция спермиев в цитоплазму ооцитов) мужчины, а также культивирование полученных эмбрионов в лаборатории.



Осуществление эмбриотрансфера, в т.ч. криоэмбриотрансфера криоконсервированного эмбриона, в полость матки (не более двух эмбрионов за один эмбриотрансфер).



Контроль за состоянием пациентки после эмбриотрансфера эмбриона/эмбрионов в полость матки до наступления беременности.



Консультация врача-анестезиолога и обеспечение обезболивания этапа трансвагинальной аспирации фолликулов яичников.



Определение уровня общего хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в крови пациентки.



Проведение ультразвукового исследования органов малого таза.



Выбор схемы стимуляции, лекарственных средств, коррекция их доз с учетом индивидуальных особенностей пациентки, результатов клинического, ультразвукового обследования и мониторинга.



Обеспечение лекарственными средствами для проведения всех этапов цикла ВРТ.



Информирование женщины и мужчины о возможной неэффективности попыток ВРТ (ненаступление беременности) и возможном возникновении осложнений.



Информирование женщин о возможной необходимости криоконсервации (витрификации) всех имеющихся эмбрионов и отложения эмбриотрансфера эмбрионов по медицинским показаниям.



Проведение преимплантационной медико-генетической диагностики эмбриона по медицинским показаниям.



Назначение женщине лекарственных средств для дальнейшего их приема во время беременности в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.



Оказание медицинской помощи в случае возникновения осложнений при проведении цикла ВРТ, в частности госпитализация женщины в учреждение здравоохранения, где проводился цикл ВРТ, или направление женщины в другое учреждение здравоохранения по необходимости.



Оказание медицинской помощи супружеской паре по методикам ВРТ в условиях соблюдения конфиденциальности.



По состоянию на сейчас к программе привлечено 15 заведений (12 из них частные) во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе, Ровно, Днепре и Киеве.

Подробнее ознакомиться с перечнем всех заведений, можно по ссылке.

Планируется, что к предоставлению этих услуг присоединятся также общегосударственные учреждения Минздрава.