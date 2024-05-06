Подбайте про своє здоров'я: у НСЗУ розповіли, як жінкам отримати безплатну медичну консультацію

Дбати про власне жіноче здоров’я – завжди на часі. Незважаючи на те, плануєте ви вагітнити чи глядіти онуків. У Національній службі здоров’я нагадали, як жінкам отримати безплатну консультацію гінеколога, пише УНН.

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Якщо не йдеться про спостереження вагітності, потрібно звернутись до будь-якого медзакладу, що має договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" і в якому працює гінеколог. Це також можуть бути приватні центри, що мають відповідний договір із НСЗУ.

Електронне направлення не є обов’язковою умовою для звернення на консультацію до цього спеціаліста, зокрема, до гінеколога дитячого та підліткового віку.

Зверніть увагу. Якщо гінеколог за результатами огляду призначає додаткові аналізи або обстеження, то він або вона має виписати пацієнтці електронне направлення.

За електронним направленням пройти такі обстеження можна також безплатно у закладі, який надає амбулаторну допомогу за договором з НСЗУ та має відповідне обладнання. Або, якщо йдеться про вагітну, у закладі, який має договір "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

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Ведення вагітності: як отримати безплатне спостереження

Якщо гінеколог потрібен майбутній мамі, тоді необхідно обирати з тих закладів, що мають договір за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Ведення вагітності в амбулаторних умовах акушером-гінекологом виділене в окремий пакет медичних послуг. За аналізи, обстеження та спостереження вагітної платить не пацієнтка лікарю, а НСЗУ медичному закладу. Пацієнтки можуть обирати, де спостерігати вагітність безплатно, з тих медичних закладів, які мають відповідний договір із НСЗУ. Таких лікарень у 2024 році майже 700.

Для отримання безплатного спостереження вагітності необхідно:

Звернутись до того медичного закладу, який має договір із Національною службою здоров’я за пакетом “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”. Знайти ці заклади можна на дашборді.

Або ж зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, оператор допоможе знайти найближчий заклад.

Отримати медичні послуги безплатно в межах цього пакету можна як за е-направленням, так і без нього:

за самозверненням пацієнтки до акушера-гінеколога; за направленням сімейного лікаря, з яким або якою укладена декларація; за направленням лікуючого лікаря.

При виборі медичного закладу місце проживання чи прописки не має значення.

Безплатні послуги передбачені пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах":

Динамічне спостереження за перебігом вагітності.

Проведення необхідних лабораторних досліджень: від розгорнутого аналізу крові до досліджень на віруси та перинатальні інфекції.

Проведення інструментальних обстежень, зокрема: УЗД із доплером, трансвагінальна ультразвукова цервікометрія, кольпоскопія, кардіотокографія, електрокардіографія тощо.

Проведення пренатального скринінгу.

Профілактика резус-сенсибілізації шляхом введення антирезусного D імуноглобуліну.

Направлення до перинатального (при виявленні у плода ознак аномалій, вродженої, спадкової патології) чи мультидисциплінарного (при встановленні у пацієнтки високого ризику перебігу вагітності) консиліуму.

Постконтактна профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом, у випадку насильства за ознакою статі.

Надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів.

Надання інформації пацієнтці щодо станів, при яких слід звертатися за медичною допомогою, зокрема, при ознаках початку пологової діяльності, а також щодо закладів перинатальної допомоги, в яких жінці, залежно від її здоров’я та стану плода, рекомендовано народжувати та ін.

Цей перелік не є вичерпним, детальнішу інформацію можна отримати на сайті НСЗУ.

Знайти найближчий заклад допоможе оператор НСЗУ за номером 16-77 або дашборд "Укладені договори…".