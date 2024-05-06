Подбайте про своє здоров'я: у НСЗУ розповіли, як жінкам отримати безплатну медичну консультацію

ukenru
19:41 • 26004 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 73147 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 102707 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 106204 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 215696 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 151404 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 142723 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131221 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121309 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112727 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
67 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 142445 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 116805 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 122437 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 128367 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 103828 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 215719 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 376082 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 435166 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 443995 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 353804 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 102738 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 122437 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 116805 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 96037 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106262 перегляди
Актуальне
Подбайте про своє здоров'я: у НСЗУ розповіли, як жінкам отримати безплатну медичну консультацію

Подбайте про своє здоров'я: у НСЗУ розповіли, як жінкам отримати безплатну медичну консультацію

Київ • УНН

 • 17612 перегляди

У Національній службі здоров'я нагадали, як жінки можуть отримати безплатну гінекологічну консультацію, включаючи спостереження за вагітністю, аналізи та обстеження, звернувшись до медичних закладів, які мають договір з НСЗУ.

Дбати про власне жіноче здоров’я – завжди на часі. Незважаючи на те, плануєте ви вагітнити чи глядіти онуків. У Національній службі здоров’я нагадали, як жінкам отримати безплатну консультацію гінеколога, пише УНН.

Деталі

Якщо не йдеться про спостереження вагітності, потрібно звернутись до будь-якого медзакладу, що має договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" і в якому працює гінеколог. Це також можуть бути приватні центри, що мають відповідний договір із НСЗУ.

Електронне направлення не є обов’язковою умовою для звернення на консультацію до цього спеціаліста, зокрема, до гінеколога дитячого та підліткового віку.

Зверніть увагу. Якщо гінеколог за результатами огляду призначає додаткові аналізи або обстеження, то він або вона має виписати пацієнтці електронне направлення.

За електронним направленням пройти такі обстеження можна також безплатно у закладі, який надає амбулаторну допомогу за договором з НСЗУ та має відповідне обладнання. Або, якщо йдеться про вагітну, у закладі, який має договір "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Державна програма лікування безпліддя: які є обмеження та хто може скористатися09.04.24, 16:31 • 403570 переглядiв

Ведення вагітності: як отримати безплатне спостереження

Якщо гінеколог потрібен майбутній мамі, тоді необхідно обирати з тих закладів, що мають договір за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Ведення вагітності в амбулаторних умовах акушером-гінекологом виділене в окремий пакет медичних послуг. За аналізи, обстеження та спостереження вагітної платить не пацієнтка лікарю, а НСЗУ медичному закладу. Пацієнтки можуть обирати, де спостерігати вагітність безплатно, з тих медичних закладів, які мають відповідний договір із НСЗУ. Таких лікарень у 2024 році майже 700.

Для отримання безплатного спостереження вагітності необхідно:

  • Звернутись до того медичного закладу, який має договір із Національною службою здоров’я за пакетом “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”. Знайти ці заклади можна на дашборді.

Або ж зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, оператор допоможе знайти найближчий заклад.

  • Отримати медичні послуги безплатно в межах цього пакету можна як за е-направленням, так і без нього:
  1. за самозверненням пацієнтки до акушера-гінеколога; 
  2. за направленням сімейного лікаря, з яким або якою укладена декларація; 
  3. за направленням лікуючого лікаря.

При виборі медичного закладу місце проживання чи прописки не має значення.

Image

Безплатні послуги передбачені пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах":

  • Динамічне спостереження за перебігом вагітності. 
  • Проведення необхідних лабораторних досліджень: від розгорнутого аналізу крові до досліджень на віруси та перинатальні інфекції. 
  • Проведення інструментальних обстежень, зокрема: УЗД із доплером, трансвагінальна ультразвукова цервікометрія, кольпоскопія, кардіотокографія, електрокардіографія тощо. 
  • Проведення пренатального скринінгу. 
  • Профілактика резус-сенсибілізації шляхом введення антирезусного D імуноглобуліну. 
  • Направлення до перинатального (при виявленні у плода ознак аномалій, вродженої, спадкової патології) чи мультидисциплінарного (при встановленні у пацієнтки високого ризику перебігу вагітності) консиліуму. 
  • Постконтактна профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом, у випадку насильства за ознакою статі. 
  • Надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів. 
  • Надання інформації пацієнтці щодо станів, при яких слід звертатися за медичною допомогою, зокрема, при ознаках початку пологової діяльності, а також щодо закладів перинатальної допомоги, в яких жінці, залежно від її здоров’я та стану плода, рекомендовано народжувати та ін.

Цей перелік не є вичерпним, детальнішу інформацію можна отримати на сайті НСЗУ.

Знайти найближчий заклад допоможе оператор НСЗУ за номером 16-77 або дашборд "Укладені договори…".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Здоров'я
natsionalna-sluzhba-okhorony-zdoroviaНаціональна служба охорони здоров'я
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47