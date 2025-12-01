Великобритания и США договорились о нулевых тарифах на экспорт лекарств
Киев • УНН
Соединенные Штаты и Великобритания заключили соглашение о нулевых тарифах на экспорт британских лекарств в США. NHS увеличит чистую цену за инновационные препараты на 25%, что может увеличить расходы NHS на 3 млрд фунтов.
Великобритания и США заключили соглашение, предусматривающее нулевые тарифы на экспорт британских лекарств в США. В обмен Национальная служба здравоохранения (NHS) увеличит чистую цену за инновационные препараты на 25% – ключевое условие договоренностей с правительством Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
По оценкам отрасли, это может увеличить расходы NHS примерно на 3 млрд фунтов в течение трех лет и ускорить доступ пациентов к передовым методам лечения. Национальный институт здравоохранения прогнозирует появление дополнительных 3-5 новых лекарств ежегодно благодаря повышенным порогам затрат.
В США соглашение назвали шагом к "балансу в фармацевтической торговле", подчеркивая, что американские компании должны получать справедливое вознаграждение за инновации. Ассоциация британской фармпромышленности поддержала договоренность, считая ее инструментом для расширения доступа NHS к инновационным препаратам.
