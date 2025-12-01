$42.270.07
17:14 • 2076 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
15:35 • 6772 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 10524 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 12590 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 16134 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 18952 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 20411 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 36851 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19572 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 36856 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Великобритания и США договорились о нулевых тарифах на экспорт лекарств

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Соединенные Штаты и Великобритания заключили соглашение о нулевых тарифах на экспорт британских лекарств в США. NHS увеличит чистую цену за инновационные препараты на 25%, что может увеличить расходы NHS на 3 млрд фунтов.

Великобритания и США договорились о нулевых тарифах на экспорт лекарств
Фото: Reuters

Великобритания и США заключили соглашение, предусматривающее нулевые тарифы на экспорт британских лекарств в США. В обмен Национальная служба здравоохранения (NHS) увеличит чистую цену за инновационные препараты на 25% – ключевое условие договоренностей с правительством Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

По оценкам отрасли, это может увеличить расходы NHS примерно на 3 млрд фунтов в течение трех лет и ускорить доступ пациентов к передовым методам лечения. Национальный институт здравоохранения прогнозирует появление дополнительных 3-5 новых лекарств ежегодно благодаря повышенным порогам затрат.

В США соглашение назвали шагом к "балансу в фармацевтической торговле", подчеркивая, что американские компании должны получать справедливое вознаграждение за инновации. Ассоциация британской фармпромышленности поддержала договоренность, считая ее инструментом для расширения доступа NHS к инновационным препаратам.

США могут отказывать в визах людям с избыточным весом - Daily Mail12.11.25, 10:39 • 3216 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Дарница (фармацевтическая компания)
Хранитель
Национальная служба здравоохранения
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты