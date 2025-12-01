Британія та США домовилися про нульові тарифи на експорт ліків

$42.270.07
48.890.02
ukenru
17:14 • 5476 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
15:35 • 11468 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 13105 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 14834 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 17971 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 19805 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 21087 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 39107 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19862 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 38547 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0.8м/с
93%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 21323 перегляди
40% бюджету на армію: путін підписав бюджет росії на 2026 рік 1 грудня, 11:31 • 4702 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 20363 перегляди
Історія не оцінить спроби забути злочини росії: ЄС встановив червону лінію для мирних переговорів щодо України14:10 • 6134 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 11695 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto16:00 • 11713 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 20380 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 31343 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 39108 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 38548 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Флорида
Франція
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 21335 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 24598 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 81514 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 58007 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 74283 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка

Британія та США домовилися про нульові тарифи на експорт ліків

Київ • УНН

 • 1298 перегляди

Сполучені Штати та Велика Британія уклали угоду про нульові тарифи на експорт британських ліків до США. NHS збільшить чисту ціну за інноваційні препарати на 25%, що може збільшити витрати NHS на 3 млрд фунтів.

Британія та США домовилися про нульові тарифи на експорт ліків
Фото: Reuters

Велика Британія та США уклали угоду, яка передбачає нульові тарифи на експорт британських ліків до США. В обмін Національна служба охорони здоров’я (NHS) збільшить чисту ціну за інноваційні препарати на 25% – ключова умова домовленостей із урядом Дональда Трампа. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

За оцінками галузі, це може збільшити витрати NHS приблизно на 3 млрд фунтів протягом трьох років і прискорити доступ пацієнтів до передових методів лікування. Національний інститут охорони здоров’я прогнозує появу додаткових 3-5 нових ліків щороку завдяки підвищеним порогам витрат.

У США угоду назвали кроком до "балансу у фармацевтичній торгівлі", наголошуючи, що американські компанії повинні отримувати справедливу винагороду за інновації. Асоціація британської фармпромисловості підтримала домовленість, вважаючи її інструментом для розширення доступу NHS до інноваційних препаратів.

США можуть відмовляти у візах людям із зайвою вагою - Daily Mail12.11.25, 10:39 • 3217 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Дарниця (фармацевтична компанія)
The Guardian
Національна служба охорони здоров'я Великої Британії
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки