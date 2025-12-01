Британія та США домовилися про нульові тарифи на експорт ліків

Фото: Reuters

Велика Британія та США уклали угоду, яка передбачає нульові тарифи на експорт британських ліків до США. В обмін Національна служба охорони здоров’я (NHS) збільшить чисту ціну за інноваційні препарати на 25% – ключова умова домовленостей із урядом Дональда Трампа. Про це повідомляє Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

За оцінками галузі, це може збільшити витрати NHS приблизно на 3 млрд фунтів протягом трьох років і прискорити доступ пацієнтів до передових методів лікування. Національний інститут охорони здоров’я прогнозує появу додаткових 3-5 нових ліків щороку завдяки підвищеним порогам витрат.

У США угоду назвали кроком до "балансу у фармацевтичній торгівлі", наголошуючи, що американські компанії повинні отримувати справедливу винагороду за інновації. Асоціація британської фармпромисловості підтримала домовленість, вважаючи її інструментом для розширення доступу NHS до інноваційних препаратів.

