США можуть відмовляти у візах людям із зайвою вагою - Daily Mail

Адміністрація президента Дональда Трампа видала директиву, яка дозволяє відмовляти іноземцям із зайвою вагою у видачі імміграційних віз до США. Документ є частиною ширшої політики Білого дому щодо посилення імміграційного контролю. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Державний департамент Дональда Трампа опублікував рекомендації для консульських служб, у яких радиться відмовляти людям із зайвою вагою у видачі імміграційних віз.

У документі зазначається, що ожиріння включене до переліку захворювань, які можуть спричинити значні фінансові витрати для системи охорони здоров’я США. До списку також внесено серцево-судинні, респіраторні, метаболічні, неврологічні захворювання, діабет, рак і психічні розлади.

Посадовцям рекомендується з’ясовувати: "Чи має заявник достатні фінансові ресурси для покриття витрат на такий догляд протягом усього очікуваного життя без звернення за державною грошовою допомогою або довгостроковою госпіталізацією за рахунок уряду?"

За словами експертів у галузі охорони здоров’я, надмірна вага може бути пов’язана з астмою, синдромом апное сну та високим кров’яним тиском, що потребує дорогого лікування.

Речник адміністрації Томмі Піготт заявив: "Не секрет, що адміністрація Трампа ставить інтереси американського народу на перше місце. Це включає політику, яка гарантує, що наша імміграційна система не буде тягарем для американських платників податків".

Уточнюється, що директива стосується лише імміграційних віз, а не короткострокових віз типу B-2 для туристів або тих, хто може оплатити власне лікування.

Крім того, окремим указом президента було створено програму "золотої картки", яка дозволяє швидше отримати візу тим, хто готовий зробити "значний фінансовий внесок" у США. Міністр торгівлі Говард Лутнік повідомив, що доступними будуть до 80 000 таких карток.

Головне, що до нас прийдуть чудові люди, і вони будуть платити - прокоментував нову політику Дональд Трамп.

Нова директива щодо відмов у візах через стан здоров’я стала ще одним кроком адміністрації Трампа до посилення імміграційної політики. Представники Державного департаменту наголошують, що мета нових правил – "захистити безпеку американців і фінансову стабільність країни".

Нагадаємо

США запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз. Тепер документи подаються лише в країні громадянства або постійного проживання. Для українців визначено два пункти подачі заяв - Краків і Варшава, тоді як Київ відсутній.