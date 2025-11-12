США можуть відмовляти у візах людям із зайвою вагою - Daily Mail

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20838 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51076 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47602 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50922 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48724 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44644 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60571 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82373 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132077 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17339 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13677 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23872 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 8306 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14008 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51518 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70290 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46327 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65212 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132078 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14091 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23956 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22649 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61887 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62100 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

США можуть відмовляти у візах людям із зайвою вагою - Daily Mail

Київ • УНН

 • 2776 перегляди

Адміністрація Трампа видала директиву, що дозволяє відмовляти іноземцям із зайвою вагою в імміграційних візах до США. Ожиріння включено до переліку захворювань, що можуть спричинити значні фінансові витрати для системи охорони здоров'я.

США можуть відмовляти у візах людям із зайвою вагою - Daily Mail

Адміністрація президента Дональда Трампа видала директиву, яка дозволяє відмовляти іноземцям із зайвою вагою у видачі імміграційних віз до США. Документ є частиною ширшої політики Білого дому щодо посилення імміграційного контролю. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Державний департамент Дональда Трампа опублікував рекомендації для консульських служб, у яких радиться відмовляти людям із зайвою вагою у видачі імміграційних віз.

У документі зазначається, що ожиріння включене до переліку захворювань, які можуть спричинити значні фінансові витрати для системи охорони здоров’я США. До списку також внесено серцево-судинні, респіраторні, метаболічні, неврологічні захворювання, діабет, рак і психічні розлади.

Посадовцям рекомендується з’ясовувати: "Чи має заявник достатні фінансові ресурси для покриття витрат на такий догляд протягом усього очікуваного життя без звернення за державною грошовою допомогою або довгостроковою госпіталізацією за рахунок уряду?"

За словами експертів у галузі охорони здоров’я, надмірна вага може бути пов’язана з астмою, синдромом апное сну та високим кров’яним тиском, що потребує дорогого лікування.

Речник адміністрації Томмі Піготт заявив: "Не секрет, що адміністрація Трампа ставить інтереси американського народу на перше місце. Це включає політику, яка гарантує, що наша імміграційна система не буде тягарем для американських платників податків".

Уточнюється, що директива стосується лише імміграційних віз, а не короткострокових віз типу B-2 для туристів або тих, хто може оплатити власне лікування.

Крім того, окремим указом президента було створено програму "золотої картки", яка дозволяє швидше отримати візу тим, хто готовий зробити "значний фінансовий внесок" у США. Міністр торгівлі Говард Лутнік повідомив, що доступними будуть до 80 000 таких карток.

Головне, що до нас прийдуть чудові люди, і вони будуть платити

- прокоментував нову політику Дональд Трамп.

Нова директива щодо відмов у візах через стан здоров’я стала ще одним кроком адміністрації Трампа до посилення імміграційної політики. Представники Державного департаменту наголошують, що мета нових правил – "захистити безпеку американців і фінансову стабільність країни".

Нагадаємо

США запровадили нові правила оформлення неімміграційних віз. Тепер документи подаються лише в країні громадянства або постійного проживання. Для українців визначено два пункти подачі заяв - Краків і Варшава, тоді як Київ відсутній.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Карцинома
Державний департамент США
Білий дім
Краків
Дональд Трамп
Варшава