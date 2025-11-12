США могут отказывать в визах людям с избыточным весом - Daily Mail

Администрация президента Дональда Трампа издала директиву, которая позволяет отказывать иностранцам с избыточным весом в выдаче иммиграционных виз в США. Документ является частью более широкой политики Белого дома по усилению иммиграционного контроля. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

Государственный департамент Дональда Трампа опубликовал рекомендации для консульских служб, в которых советуется отказывать людям с избыточным весом в выдаче иммиграционных виз.

В документе отмечается, что ожирение включено в перечень заболеваний, которые могут повлечь значительные финансовые затраты для системы здравоохранения США. В список также внесены сердечно-сосудистые, респираторные, метаболические, неврологические заболевания, диабет, рак и психические расстройства.

Чиновникам рекомендуется выяснять: "Имеет ли заявитель достаточные финансовые ресурсы для покрытия расходов на такой уход в течение всей ожидаемой жизни без обращения за государственной денежной помощью или долгосрочной госпитализацией за счет правительства?"

По словам экспертов в области здравоохранения, избыточный вес может быть связан с астмой, синдромом апноэ сна и высоким кровяным давлением, что требует дорогостоящего лечения.

Представитель администрации Томми Пиготт заявил: "Не секрет, что администрация Трампа ставит интересы американского народа на первое место. Это включает политику, которая гарантирует, что наша иммиграционная система не будет бременем для американских налогоплательщиков".

Уточняется, что директива касается только иммиграционных виз, а не краткосрочных виз типа B-2 для туристов или тех, кто может оплатить собственное лечение.

Кроме того, отдельным указом президента была создана программа "золотой карты", которая позволяет быстрее получить визу тем, кто готов сделать "значительный финансовый вклад" в США. Министр торговли Говард Лутник сообщил, что доступными будут до 80 000 таких карт.

Главное, что к нам придут замечательные люди, и они будут платить - прокомментировал новую политику Дональд Трамп.

Новая директива об отказах в визах по состоянию здоровья стала еще одним шагом администрации Трампа к ужесточению иммиграционной политики. Представители Государственного департамента подчеркивают, что цель новых правил – "защитить безопасность американцев и финансовую стабильность страны".

Напомним

США ввели новые правила оформления неиммиграционных виз. Теперь документы подаются только в стране гражданства или постоянного проживания. Для украинцев определены два пункта подачи заявлений - Краков и Варшава, тогда как Киев отсутствует.