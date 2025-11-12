США могут отказывать в визах людям с избыточным весом - Daily Mail

$41.960.02
48.540.04
ukenru
08:32 • 2760 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 13379 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 42016 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 44397 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 65826 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 102150 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 50741 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 80413 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 66173 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24860 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп: США заплатят $3 трлн, если Верховный суд отменит тарифы12 ноября, 01:24 • 21025 просмотра
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 28224 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 22816 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 20123 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 15137 просмотра
публикации
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 15203 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 102150 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 69416 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 80414 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 66174 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Блогеры
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Европа
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 4258 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 20177 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 22878 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 23770 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 38573 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Нефть марки Brent
Шахед-136

США могут отказывать в визах людям с избыточным весом - Daily Mail

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Администрация Трампа издала директиву, позволяющую отказывать иностранцам с избыточным весом в иммиграционных визах в США. Ожирение включено в перечень заболеваний, которые могут повлечь значительные финансовые затраты для системы здравоохранения.

США могут отказывать в визах людям с избыточным весом - Daily Mail

Администрация президента Дональда Трампа издала директиву, которая позволяет отказывать иностранцам с избыточным весом в выдаче иммиграционных виз в США. Документ является частью более широкой политики Белого дома по усилению иммиграционного контроля. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

Государственный департамент Дональда Трампа опубликовал рекомендации для консульских служб, в которых советуется отказывать людям с избыточным весом в выдаче иммиграционных виз.

В документе отмечается, что ожирение включено в перечень заболеваний, которые могут повлечь значительные финансовые затраты для системы здравоохранения США. В список также внесены сердечно-сосудистые, респираторные, метаболические, неврологические заболевания, диабет, рак и психические расстройства.

Чиновникам рекомендуется выяснять: "Имеет ли заявитель достаточные финансовые ресурсы для покрытия расходов на такой уход в течение всей ожидаемой жизни без обращения за государственной денежной помощью или долгосрочной госпитализацией за счет правительства?"

По словам экспертов в области здравоохранения, избыточный вес может быть связан с астмой, синдромом апноэ сна и высоким кровяным давлением, что требует дорогостоящего лечения.

Представитель администрации Томми Пиготт заявил: "Не секрет, что администрация Трампа ставит интересы американского народа на первое место. Это включает политику, которая гарантирует, что наша иммиграционная система не будет бременем для американских налогоплательщиков".

Уточняется, что директива касается только иммиграционных виз, а не краткосрочных виз типа B-2 для туристов или тех, кто может оплатить собственное лечение.

Кроме того, отдельным указом президента была создана программа "золотой карты", которая позволяет быстрее получить визу тем, кто готов сделать "значительный финансовый вклад" в США. Министр торговли Говард Лутник сообщил, что доступными будут до 80 000 таких карт.

Главное, что к нам придут замечательные люди, и они будут платить

- прокомментировал новую политику Дональд Трамп.

Новая директива об отказах в визах по состоянию здоровья стала еще одним шагом администрации Трампа к ужесточению иммиграционной политики. Представители Государственного департамента подчеркивают, что цель новых правил – "защитить безопасность американцев и финансовую стабильность страны".

Напомним

США ввели новые правила оформления неиммиграционных виз. Теперь документы подаются только в стране гражданства или постоянного проживания. Для украинцев определены два пункта подачи заявлений - Краков и Варшава, тогда как Киев отсутствует.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Карцинома
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Краков
Дональд Трамп
Варшава