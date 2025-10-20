Когда сперма начинает "портиться": ученые определили опасный возраст для отцовства

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 32 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
14:23 • 3394 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
12:10 • 12892 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 23092 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 51002 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 27572 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 28833 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 10885 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 25539 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26193 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.9м/с
82%
749мм
Популярные новости
Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский20 октября, 07:56 • 20778 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 35364 просмотра
Зеленский заявил о приближении Украины к завершению войны, но есть нюансы20 октября, 08:56 • 7420 просмотра
Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли "пощечиной" встреча Трампа с путиным в Будапеште без европейцев20 октября, 09:15 • 15535 просмотра
Зеленский объяснил, чем путин постоянно пытается "подкупить" Трампа10:40 • 13126 просмотра
публикации
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 51002 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 35483 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 111726 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 78002 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 156462 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Полтавская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 61804 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 61645 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 80810 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 78887 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 104870 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
ATACMS
MIM-104 Patriot
МиГ-31

Когда сперма начинает "портиться": ученые определили опасный возраст для отцовства

Киев • УНН

 • 3420 просмотра

Британские ученые выяснили, что с возрастом мужчины передают детям больше вредных генетических мутаций. После 30 лет риск мутаций в сперматозоидах возрастает, достигая 1 из 20 в возрасте 43-70 лет.

Когда сперма начинает "портиться": ученые определили опасный возраст для отцовства

Ежедневно мужское тело производит миллионы сперматозоидов, но даже малейшее изменение в химии организма может повлиять на них. В Британии все больше мужчин выбирают замораживание спермы, эта услуга стоит 300 фунтов в год, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Если раньше считалось, что риск рождения ребенка с врожденными пороками возрастает только с возрастом матери, то теперь оказалось — позднее отцовство тоже имеет свои риски. Британские ученые из Института Веллкома Сангера в Кембридже выяснили, что с возрастом мужчины передают детям все больше вредных генетических мутаций.

Исследование показало, что у мужчин после 30 лет примерно один из 50 сперматозоидов имеет мутации, связанные с заболеваниями. В возрасте от 43 до 70 лет этот показатель возрастает до 1 из 20.

Эксперты заявили, что результаты "четко" показывают, что старшие родители имеют "более высокий риск передачи большего количества патогенных мутаций", и будущие родители должны это учитывать. 

В то же время многочисленные исследования показывают, что количество сперматозоидов — показатель мужской фертильности — также снижается во всем мире, причем некоторые оценки показывают падение на целых 60% чуть более чем за одно поколение.

ЕС может ограничить донорство спермы во избежание случайного инцеста19.06.25, 10:47 • 3493 просмотра

Так исследования показали, что "до 2000 года среднее количество сперматозоидов снижалось примерно на 1% ежегодно, а с тех пор темпы снижения удвоились", пишет издание.

Ученые, исследовавшие более тысячи сперматозоидов у 81 добровольца в возрасте от 24 до 75 лет, обнаружили более 40 генов, в которых с возрастом возникают изменения, которые могут повышать риск аутизма, онкологических заболеваний или нарушений развития.

Доктор Мэтью Невилл, компьютерный биолог из Института Веллкома Сангера в Кембридже и соавтор исследования, сказал: "Нас удивило то, насколько возраст увеличивает количество сперматозоидов, несущих мутации, связанные с серьезными заболеваниями".

Профессор Мэтт Херлз, директор Института Веллкома Сангера и соавтор исследования, сказал: "Наши результаты выявляют скрытый генетический риск, который возрастает с возрастом отца". 

Некоторые изменения в ДНК не только выживают в яичках, но и активно распространяются, а это означает, что родители, которые забеременеют позже в жизни, могут неосознанно иметь более высокий риск передачи вредной мутации своим детям

- добавил он.

Ученые подчеркивают, что не все такие мутации приводят к рождению больного ребенка — некоторые могут помешать оплодотворению или развитию эмбриона. Однако тенденция является тревожной.

Ученые выяснили, что около 2% спермы мужчин в возрасте от 30 лет содержат мутации, вызывающие заболевания. Эта доля возросла до 3-5% у мужчин в возрасте от 43 до 74 лет. 

Среди 70-летних участников 4,5% спермы содержали вредные мутации, что свидетельствует о четкой связи между возрастом и генетическим риском для потомства.

Дополнение

В отличие от женщин, которые рождаются со всеми яйцеклетками, которые у них когда-либо будут, мужчины начинают производить сперматозоиды в возрасте от десяти до двенадцати лет и продолжают делать это на протяжении всей жизни. Среднестатистический мужчина ежедневно производит миллионы сперматозоидов, которым затем требуется около трех месяцев для полного созревания. Но, несмотря на способность выживать вне тела, сперматозоиды удивительно хрупки.

Казалось бы, незначительные изменения в химии организма могут оказать глубокое влияние на их способность двигаться, расти и оплодотворять яйцеклетку. И любое изменение количества сперматозоидов в определенном количестве спермы — количества сперматозоидов — может повлиять на способность мужчины зачать ребенка.

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) не предоставляет услуг по стандартному замораживанию спермы. Обычно это предлагается только мужчинам, чья фертильность может быть нарушена из-за заболеваний или методов лечения, таких как терапия рака.

Однако частные клиники предлагают эту услугу за 300 фунтов стерлингов в год, плюс стоимость лечения бесплодия, когда мужчина хочет использовать замороженную сперму для оплодотворения женщины. 

Одиночество и изоляция увеличивают риск смерти от рака на 11% - исследование15.10.25, 14:02 • 2973 просмотра

Алена Уткина

ЗдоровьеНовости Мира
Тренд
Карцинома
Национальная служба здравоохранения
Великобритания