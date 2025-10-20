Когда сперма начинает "портиться": ученые определили опасный возраст для отцовства

Ежедневно мужское тело производит миллионы сперматозоидов, но даже малейшее изменение в химии организма может повлиять на них. В Британии все больше мужчин выбирают замораживание спермы, эта услуга стоит 300 фунтов в год, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Если раньше считалось, что риск рождения ребенка с врожденными пороками возрастает только с возрастом матери, то теперь оказалось — позднее отцовство тоже имеет свои риски. Британские ученые из Института Веллкома Сангера в Кембридже выяснили, что с возрастом мужчины передают детям все больше вредных генетических мутаций.

Исследование показало, что у мужчин после 30 лет примерно один из 50 сперматозоидов имеет мутации, связанные с заболеваниями. В возрасте от 43 до 70 лет этот показатель возрастает до 1 из 20.

Эксперты заявили, что результаты "четко" показывают, что старшие родители имеют "более высокий риск передачи большего количества патогенных мутаций", и будущие родители должны это учитывать.

В то же время многочисленные исследования показывают, что количество сперматозоидов — показатель мужской фертильности — также снижается во всем мире, причем некоторые оценки показывают падение на целых 60% чуть более чем за одно поколение.

Так исследования показали, что "до 2000 года среднее количество сперматозоидов снижалось примерно на 1% ежегодно, а с тех пор темпы снижения удвоились", пишет издание.

Ученые, исследовавшие более тысячи сперматозоидов у 81 добровольца в возрасте от 24 до 75 лет, обнаружили более 40 генов, в которых с возрастом возникают изменения, которые могут повышать риск аутизма, онкологических заболеваний или нарушений развития.

Доктор Мэтью Невилл, компьютерный биолог из Института Веллкома Сангера в Кембридже и соавтор исследования, сказал: "Нас удивило то, насколько возраст увеличивает количество сперматозоидов, несущих мутации, связанные с серьезными заболеваниями".

Профессор Мэтт Херлз, директор Института Веллкома Сангера и соавтор исследования, сказал: "Наши результаты выявляют скрытый генетический риск, который возрастает с возрастом отца".

Некоторые изменения в ДНК не только выживают в яичках, но и активно распространяются, а это означает, что родители, которые забеременеют позже в жизни, могут неосознанно иметь более высокий риск передачи вредной мутации своим детям - добавил он.

Ученые подчеркивают, что не все такие мутации приводят к рождению больного ребенка — некоторые могут помешать оплодотворению или развитию эмбриона. Однако тенденция является тревожной.

Ученые выяснили, что около 2% спермы мужчин в возрасте от 30 лет содержат мутации, вызывающие заболевания. Эта доля возросла до 3-5% у мужчин в возрасте от 43 до 74 лет.

Среди 70-летних участников 4,5% спермы содержали вредные мутации, что свидетельствует о четкой связи между возрастом и генетическим риском для потомства.

В отличие от женщин, которые рождаются со всеми яйцеклетками, которые у них когда-либо будут, мужчины начинают производить сперматозоиды в возрасте от десяти до двенадцати лет и продолжают делать это на протяжении всей жизни. Среднестатистический мужчина ежедневно производит миллионы сперматозоидов, которым затем требуется около трех месяцев для полного созревания. Но, несмотря на способность выживать вне тела, сперматозоиды удивительно хрупки.

Казалось бы, незначительные изменения в химии организма могут оказать глубокое влияние на их способность двигаться, расти и оплодотворять яйцеклетку. И любое изменение количества сперматозоидов в определенном количестве спермы — количества сперматозоидов — может повлиять на способность мужчины зачать ребенка.

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) не предоставляет услуг по стандартному замораживанию спермы. Обычно это предлагается только мужчинам, чья фертильность может быть нарушена из-за заболеваний или методов лечения, таких как терапия рака.

Однако частные клиники предлагают эту услугу за 300 фунтов стерлингов в год, плюс стоимость лечения бесплодия, когда мужчина хочет использовать замороженную сперму для оплодотворения женщины.

