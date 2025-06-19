ЕС может ограничить донорство спермы во избежание случайного инцеста

Донорство переживает бум, но как ограничить риск случайного инцеста? Швеция и Бельгия инициировали обсуждение лимита доноров спермы. Цель - предотвратить сведение близких родственников и, таким образом, снизить риск наследственных заболеваний.

Передает УНН со ссылкой на Dagens Nyheter, L'Observatoire de l'Europe и Politico.

Детали

Ряд стран Евросоюза планируют обсудить ограничения на количество детей, зачатых от одного донора спермы, чтобы защитить будущие поколения от недобровольного инцеста и психологической травмы.

Швеция, при поддержке Бельгии, поднимет этот вопрос с министрами ЕС в пятницу.

Этот вопрос оставался нерешенным слишком долго .. международное ограничение — это первый шаг в правильном направлении - прокомментировал Politico чиновник из Бельгии.

Справка

В настоящее время тенденция на континенте следующая:

уровень рождаемости снижается;

вспомогательные репродуктивные технологии становятся шире доступными;

количество рождений, зачатых с помощью донора, растет по всей Европе. В частности для однополых пар и одиноких женщин;

многие страны пытаются привлечь достаточное количество местных доноров;

все чаще через границы перевозят коммерческие криобанки, называемые гаметами – сперматозоиды или яйцеклетки. Иногда от одного донора в несколько стран.

Ограничения на донорство - опыт Швеции

Шведский совет по этике начал изучать этот вопрос в 2023 году после статьи, опубликованной в газете Dagens Nyheter, в которой сообщалось, что шведские клиники продают донорскую сперму за границу, в результате чего один донор потенциально может стать отцом более 50 детей.

В Швеции каждый донор может сделать пожертвование только шести парам. Однако нет ограничений относительно того, сколько детей донор может стать отцом в разных странах. Соответственно, клиники используют это, чтобы выйти за пределы национальных ограничений.

Некоторые криобанки устанавливают собственный добровольный лимит на максимальное количество семей или детей на одного донора.

Клиника лечения бесплодия, информация о которой была опубликована в статье Dagens Nyheter, имела добровольный лимит в 25 семей по всему миру на одного донора.

Доноры были проинформированы об экспорте. Однако информации на самом деле недостаточно.

Многие родители-реципиенты не знали, что их дети могут иметь до 50 сводных братьев и сестер. - пишет издание.

Донор спермы с опасной мутацией

Еще одна угроза: был выявлен донор с редким геном рака, чья сперма была использована для зачатия по меньшей мере 67 детей. Причем - 10 уже после установления диагноза рака.

Это еще один пример того, почему нам нужно регулировать это на международном уровне - сказала представитель Европейской обсерватории Каролина Эстгрен.

В Европейском банке спермы, который является одним из крупнейших криобанков, предлагают донорство спермы и яйцеклеток в 80 странах мира. Доноры проходят медицинские осмотры и семейные обследования. Однако эти обследования не выявили бы мутацию гена рака TP53, носителем которой является донор.

Никогда нельзя быть на 100% уверенным в выявлении всего. Централизованный реестр может поддерживать и ограничивать количество доноров, но представлять, что у детей, зачатых от доноров, не возникнет ни одной болезни, наивно - сказал в письменном ответе Питер Рислев, руководитель датской практики репродуктивной медицины, которая предоставляет международные консультации для клиник репродуктивной медицины

Напомним

На серийного донора спермы, который стал отцом 550 детей, подали в суд на фоне обвинений в том, что его плодовитое донорство увеличивает риск случайного инцеста.

За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора