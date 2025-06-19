ЄС може обмежити донорство сперми для уникнення випадкового інцесту
Київ • УНН
Швеція та Бельгія виступають за загальноєвропейське обмеження кількості дітей від одного донора сперми. Це має на меті запобігти мимовільному інцесту та зменшити ризик спадкових захворювань.
Донорство переживає бум, але як обмежити ризик випадкового інцесту? Швеція та Бельгія ініціювали обговорення ліміту донорів сперми. Мета - запобігти зведенню близьких родичів і, таким чином, знизити ризик спадкових захворювань.
Передає УНН із посиланням на Dagens Nyheter, L'Observatoire de l'Europe та Politico.
Деталі
Низка країн Євросоюзу планують обговорити обмеження на кількість дітей, зачатих від одного донора сперми, щоб захистити майбутні покоління від недобровільного інцесту і психологічної травми.
Швеція, за підтримки Бельгії, порушить це питання з міністрами ЄС у п'ятницю.
Це питання залишалося невирішеним занадто довго .. міжнародне обмеження — це перший крок у правильному напрямку
Довідково
Наразі тенденція на континенті наступна:
- рівень народжуваності знижується;
- допоміжні репродуктивні технології стають ширше доступними;
- кількість народжень, зачатих за допомогою донора, зростає по всій Європі. Зокрема для одностатевих пар та самотніх жінок;
- багато країн намагаються залучити достатню кількість місцевих донорів;
- все частіше через кордони перевозять комерційні кріобанки, які називаються гаметами – сперматозоїди або яйцеклітини. Іноді від одного донора до кількох країн.
Обмеження на донорство - досвід Швеції
Шведська рада з етики почала вивчати це питання у 2023 році після статті, опублікованої в газеті Dagens Nyheter, у якій повідомлялося, що шведські клініки продають донорську сперму за кордон, в результаті чого один донор потенційно може стати батьком понад 50 дітей.
У Швеції кожен донор може зробити пожертву лише шістьом парам. Однак немає обмежень щодо того, скільки дітей донор може стати батьком у різних країнах. Відповідно, клініки використовують це, щоб вийти за межі національних обмежень.
Деякі кріобанки встановлюють власний добровільний ліміт на максимальну кількість сімей або дітей на одного донора.
Клініка лікування безпліддя, інформація про яку була опублікована в статті Dagens Nyheter, мала добровільний ліміт у 25 сімей у всьому світі на одного донора.
Донори були поінформовані про експорт. Однак інформації насправді недостатньо.
Багато батьків-реципієнтів не знали, що їхні діти можуть мати до 50 зведених братів і сестер.
Донор сперми з небезпечною мутацією
Ще одна загроза: було виявлено донора з рідкісним геном раку, чия сперма була використана для зачаття щонайменше 67 дітей. При чому - 10 вже після встановлення діагнозу раку.
Це ще один приклад того, чому нам потрібно регулювати це на міжнародному рівні
У Європейському банку сперми, що є одним з найбільших кріобанків, пропонують донорство сперми та яйцеклітин у 80 країнах світу. Донори проходять медичні огляди та сімейні обстеження. Однак ці обстеження не виявили б мутацію гена раку TP53, носієм якої є донор.
Ніколи не можна бути на 100% впевненим у виявленні всього. Централізований реєстр може підтримувати і обмежувати кількість донорів, але уявляти собі, що у дітей, зачатих від донорів, не виникне жодної хвороби, наївно
Нагадаємо
На серійного донора сперми, який став батьком 550 дітей, подали до суду на тлі звинувачень у тому, що його плідне донорство збільшує ризик випадкового інцесту.
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора16.06.25, 14:24 • 137028 переглядiв