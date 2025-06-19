ЄС може обмежити донорство сперми для уникнення випадкового інцесту

Донорство переживає бум, але як обмежити ризик випадкового інцесту? Швеція та Бельгія ініціювали обговорення ліміту донорів сперми. Мета - запобігти зведенню близьких родичів і, таким чином, знизити ризик спадкових захворювань.

Передає УНН із посиланням на Dagens Nyheter, L'Observatoire de l'Europe та Politico.

Низка країн Євросоюзу планують обговорити обмеження на кількість дітей, зачатих від одного донора сперми, щоб захистити майбутні покоління від недобровільного інцесту і психологічної травми.

Швеція, за підтримки Бельгії, порушить це питання з міністрами ЄС у п'ятницю.

Це питання залишалося невирішеним занадто довго .. міжнародне обмеження — це перший крок у правильному напрямку

Наразі тенденція на континенті наступна:

Шведська рада з етики почала вивчати це питання у 2023 році після статті, опублікованої в газеті Dagens Nyheter, у якій повідомлялося, що шведські клініки продають донорську сперму за кордон, в результаті чого один донор потенційно може стати батьком понад 50 дітей.

У Швеції кожен донор може зробити пожертву лише шістьом парам. Однак немає обмежень щодо того, скільки дітей донор може стати батьком у різних країнах. Відповідно, клініки використовують це, щоб вийти за межі національних обмежень.

Деякі кріобанки встановлюють власний добровільний ліміт на максимальну кількість сімей або дітей на одного донора.

Клініка лікування безпліддя, інформація про яку була опублікована в статті Dagens Nyheter, мала добровільний ліміт у 25 сімей у всьому світі на одного донора.

Донори були поінформовані про експорт. Однак інформації насправді недостатньо.

Багато батьків-реципієнтів не знали, що їхні діти можуть мати до 50 зведених братів і сестер.

Ще одна загроза: було виявлено донора з рідкісним геном раку, чия сперма була використана для зачаття щонайменше 67 дітей. При чому - 10 вже після встановлення діагнозу раку.

Це ще один приклад того, чому нам потрібно регулювати це на міжнародному рівні

У Європейському банку сперми, що є одним з найбільших кріобанків, пропонують донорство сперми та яйцеклітин у 80 країнах світу. Донори проходять медичні огляди та сімейні обстеження. Однак ці обстеження не виявили б мутацію гена раку TP53, носієм якої є донор.

Ніколи не можна бути на 100% впевненим у виявленні всього. Централізований реєстр може підтримувати і обмежувати кількість донорів, але уявляти собі, що у дітей, зачатих від донорів, не виникне жодної хвороби, наївно