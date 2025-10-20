$41.730.10
Коли сперма починає "псуватися": вчені визначили небезпечний вік для батьківства
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас
Коли сперма починає "псуватися": вчені визначили небезпечний вік для батьківства

Київ • УНН

 • 4038 перегляди

Британські вчені з'ясували, що з віком чоловіки передають дітям більше шкідливих генетичних мутацій. Після 30 років ризик мутацій у сперматозоїдах зростає, досягаючи 1 з 20 у віці 43-70 років.

Коли сперма починає "псуватися": вчені визначили небезпечний вік для батьківства

Щодня чоловіче тіло виробляє мільйони сперматозоїдів, але навіть найменша зміна у хімії організму може вплинути на них. У Британії дедалі більше чоловіків обирають заморожування сперми, ця послуга коштує 300 фунтів на рік, пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Якщо раніше вважалося, що ризик народження дитини з вродженими вадами зростає лише з віком матері, то тепер виявилося - пізнє батьківство теж має свої ризики. Британські вчені з Інституту Веллкома Сангера в Кембриджі з’ясували, що із віком чоловіки передають дітям усе більше шкідливих генетичних мутацій.

Дослідження показало, що у чоловіків після 30 років приблизно один із 50 сперматозоїдів має мутації, пов’язані із захворюваннями. У віці від 43 до 70 років цей показник зростає до 1 з 20.

Експерти заявили, що результати "чітко" показують, що старші батьки мають "вищий ризик передачі більшої кількості патогенних мутацій", і майбутні батьки повинні це враховувати. 

Водночас чисельні  дослідження показують, що кількість сперматозоїдів - показник чоловічої фертильності - також знижується в усьому світі, причому деякі оцінки показують падіння на цілих 60% трохи більше ніж за одне покоління.

Так дослідження показали, що "до 2000 року середня кількість сперматозоїдів знижувалася приблизно на 1% щороку, а з того часу темпи зниження подвоїлися", пише видання.

Науковці, які досліджували понад тисячу сперматозоїдів у 81 добровольця віком від 24 до 75 років, виявили понад 40 генів, в яких з віком виникають зміни, що можуть підвищувати ризик аутизму, онкологічних хвороб чи порушень розвитку.

Доктор Метью Невілл, комп'ютерний біолог з Інституту Веллкома Сангера в Кембриджі та співавтор дослідження, сказав:  "Нас здивувало те, наскільки вік збільшує кількість сперматозоїдів, що несуть мутації, пов’язані із серйозними захворюваннями".

Професор Метт Херлз, директор Інституту Веллкома Сангера та співавтор дослідження, сказав: "Наші результати виявляють прихований генетичний ризик, який зростає з віком батька". 

Деякі зміни в ДНК не лише виживають у яєчках, а й активно поширюються, а це означає, що батьки, які завагітніють пізніше в житті, можуть несвідомо мати вищий ризик передачі шкідливої ​​мутації своїм дітям

- додав він.

Вчені підкреслюють, що не всі такі мутації призводять до народження хворої дитини - деякі можуть завадити заплідненню чи розвитку ембріона. Проте тенденція є тривожною.

Вчені зясували, що близько 2% сперми чоловіків віком від 30 років містять мутації, що викликають захворювання. Ця частка зросла до 3-5% у чоловіків віком від 43 до 74 років. 

Серед 70-річних учасників 4,5%  сперми містили шкідливі мутації, що свідчить про чіткий зв'язок між віком та генетичним ризиком для потомства.

Доповнення

На відміну від жінок, які народжуються з усіма яйцеклітинами, які в них коли-небудь будуть, чоловіки починають виробляти сперматозоїди у віці від десяти до дванадцяти років і продовжують робити це протягом усього життя. Середньостатистичний чоловік щодня виробляє мільйони сперматозоїдів, яким потім потрібно близько трьох місяців для повного дозрівання. Але, незважаючи на здатність виживати поза тілом, сперматозоїди напрочуд крихкі.

Здавалося б, незначні зміни в хімії організму можуть мати глибокий вплив на їхню здатність рухатися, рости та запліднювати яйцеклітину. І будь-яка зміна кількості сперматозоїдів у певній кількості сперми - кількості сперматозоїдів - може вплинути на здатність чоловіка зачати дитину.

Британська Національна служба охорони здоров'я (NHS) не надає послуг зі стандартного заморожування сперми. Зазвичай це пропонується лише чоловікам, чия фертильність може бути порушена через захворювання або методи лікування, такі як терапія раку.

Однак приватні клініки пропонують цю послугу за 300 фунтів стерлінгів на рік, плюс вартість лікування безпліддя, коли чоловік хоче використовувати заморожену сперму для запліднення жінки. 

Альона Уткіна

