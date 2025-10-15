$41.750.14
Самотність та ізоляція збільшують ризик смерті від раку на 11% - дослідження

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Нове дослідження канадських фахівців виявило, що самотність або соціальна ізоляція підвищують ризик смерті від раку на 11%, а загальний ризик смерті — на 34%. Це пов'язано зі стресовою реакцією, яка шкодить імунній системі та викликає запалення.

Самотність та ізоляція збільшують ризик смерті від раку на 11% - дослідження

Дослідження щодо впливу самотності на смертність виявило що пацієнти з онкологією, які почуваються самотніми, можуть бути схильні до більшого ризику смерті. Ці причини пов'язані не тільки з наслідками від раку, але й іншими. Ппередає УНН із посиланням на BMJ Oncology та Еuronews.

Деталі

Згідно з дослідженням канадських фахівців, що було опубліковано у медичному журналі BMJ Oncology, самотність або соціальна ізоляція пов'язані з 34% підвищенням ризику смерті в цілому. Щодо ймовірності смерті від раку, - ідеться про 11-відсоткове збільшення. 

Дослідники відзначили, що самотність може викликати стресову реакцію. Її наслідки шкодять імунній системі і викликають запалення, а відтак - погіршують стан пацієнта з раком.

Довідково

Группа дослідників з Канади проаналізувала дані з 16 раніше опублікованих досліджень, що охоплюють понад 1,6 мільйона осіб з раком у Канаді, Англії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Японії та США.

Ці результати припускають, що самотність і соціальна ізоляція можуть впливати на результат, крім традиційних біологічних і пов'язаних з лікуванням факторів

- зазначено у коментарі до звіту дослідження. 

Доповнення

Аналіз має деякі обмеження, оскільки дослідження використовували різні методи і розглядали різні результати. Таким чином, слід враховувати, що на результати могли також вплинути різноманітні фактори, які не було вивчено. 

Водночас результати вказаного дослідження додають дедалі більше свідчень стосовно того, що самотність та соціальна ізоляція можуть шкодити здоров'ю людей. 

Самотність та соціальна ізоляція можуть підвищити ризик серцевого нападу, інсульту, діабету 2 типу, деменції, депресії та тривожних розладів, а також суїцидальної поведінки.

- повідомляли результати попередніх досліджень. 

Нагадаємо

Вчені з Bielefeld University та Communications Psychology встановили, що низька самооцінка пов'язана з повторюваними негативними думками, які сприяють вигоранню

Нове дослідження 100 000 осіб із семи країн виявило зв'язок між самотністю та депресією.

Всесвітній день боротьби з раком молочної залози відзначається 15 жовтня.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), рак молочної залози - найпоширеніший вид раку у світі серед жінок: кожна четверта онкохвора жінка має саме рак грудей. У 2022 році було зафіксовано понад 2,3 мільйона нових випадків цього захворювання.

Ігор Тележніков

Здоров'я
Ірландія
Фінляндія
Канада
Англія
Франція
Японія
Сполучені Штати Америки