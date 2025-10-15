Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактика

Сьогодні, 15 жовтня, Всесвітній день боротьби з раком молочної залози – злоякісного утворення, яке розвивається в тканинах грудей. За даними ВООЗ - це найпоширеніший вид раку серед жінок. Як вчасно розпізнати перші симптоми, якими є основні методи обстеження, лікування та відновлення після операції, журналісту УНН розповів Денис Карпегін, хірург-онколог (мамолог) Медичного дому Odrex.

Що таке рак молочної залози

Рак молочної залози - це злоякісне утворення, яке виникає в тканинах грудей унаслідок неконтрольованого росту ракових клітин.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), рак молочної залози - найпоширеніший вид раку у світі серед жінок: кожна четверта онкохвора жінка має саме рак грудей. У 2022 році було зафіксовано понад 2,3 мільйона нових випадків цього захворювання.

Попри тривожну статистику, рак молочної залози - це не вирок. Якщо його виявити на ранніх стадіях, рівень виживаності сягає 90–95%, на другій стадії – до 80%. Саме тому так важливо проходити регулярні обстеження: самоогляд грудей, робити візит до мамолога раз на рік, а після 40 років - робити мамографію кожні 1-2 роки.

Як проявляється рак молочної залози: ранні ознаки й симптоми

Потрібно до себе прискіпливо ставитись. Ми своє тіло всі гарно знаємо, якщо з'являються в грудях якісь ущільнення, яких раніше не було, не потрібно чекати, обов'язково одразу йти до лікаря і це досліджувати. Ніякого самолікування, скажімо тиждень-два ні на що не вплинуть, але два-три місяці затягування можуть змінити стадію захворювання - наголосив лікар.

Він зазначив, що небезпечними змінами можна вважати:

ущільнення;

втяжіння шкіри;

зміна кольору шкіри;

втяжіння соска;

виділення із соска;

біль.

Одна справа, якщо, грубо кажучи, за тиждень до місячних обидві молочні залози наливаються, болять, - це з гормонами пов'язане. Але якщо, наприклад, точково ми розуміємо, що в якомусь місці, незалежно від циклу, болить, ну, це такий дзвіночок, що потрібно звернути увагу - підкреслив онколог.

Щодо виділень, лікар зазначив, що, якщо вони молозивні, сірі, білі – це не є приводом для турбування. От якщо кров'янисті - це потребує негайного обстеження.

Як перевіряють груди на рак: методи діагностики

Основних в нас три залежно від віку. Це УЗД молочних залоз - стандартно до 40 років, після 40 - мамографія. Не те що не можна робити, наприклад, мамографію раніше або УЗД після 40, можна. Просто приблизно років 40 структура молочної залози починає змінюватись і більше інформативно дивитись після 40 на мамографію, а до 40 більше інформативно на УЗД - пояснює Карпегін.

Він додає, що, якщо мамографія не дала відповіді, можна використати МРТ молочних залоз з контрастуванням - це дозволяє більш точно оцінити "потенціал утворень, які нас турбують". Втім як окремий метод діагностики цей метод не використовується, він є допоміжним.

МРТ - це метод дообстеження, він до скринінгу не відноситься. МРТ може дати гіпердіагностику - каже фахівець.

Чи лікується рак молочної залози: сучасні підходи до терапії

Лікар зазначив, що існує близько 200 видів раку молочної залози. Тому підбір лікування залежить, як від стадії хвороби, так і від типу пухлини. Наразі зараз найчастіше використовуються 3 види: хірургія, променева терапія і лікарські препарати. А от лікарські препарати можна поділити на чотири групи: хіміотерапія, гормонотерапія, таргетна терапія і найсучасніша - імунотерапія.

Не можна сказати, що щось краще, щось гірше. Ні. Для кожного типу раку є свій протокол лікування. І зазвичай всі ці три методи, вони поєднуються - розповідає хірург.

Щодо імунотерапії, за словами Карпегіна, ракові клітини є в організмі абсолютно кожної людини, втім саме імунна система у якийсь момент перестає їх "контролювати", що викликає стрімке їх збільшення й утворення пухлини. Саме із цим намагається впоратися імунотерапія, якщо хворобу вдалося спіймати на дуже ранній стадії. Іншими словами – це системна хвороба всього організму, яка просто проявилась в молочній залозі, пояснює онколог.

Тому, грубо кажучи, хірургія - це просто фізично прибрати пухлину, але імунітет же ж ці кліточки не бачить, які він повинен розпізнавати. Тому лікування має бути таким, що діє на весь організм. А яке саме лікування? Це ми вже підбираємо, зробивши біопсію і отримавши, грубо кажучи, паспорт пухлини. От її прізвище, ім'я по-батькові. Плюс ми робимо КТ, щоб визначити стадію захворювання і вже залежно від стадії і від типу пухлини, ми підбираємо лікування, яке саме для такого типу підходить - пояснив хірург.

Водночас так би мовити "старі", перевірені методи теж працюють, адже вони постійно удосконалюються. Зокрема променева терапія.

Такі апарати постійно оновлюються, і програмне забезпечення, і самі трубки для променевої терапії, і точність. Якщо раніше були апарати, які прямо наскрізь людину прожигали, грубо кажучи, то зараз все підбирається до міліметра, під параметри тіла - каже спеціаліст.

Реабілітація після раку грудей: відновлення і психологічна підтримка

Якщо говорити про психологічну реабілітацію, потрібно з цим працювати, плануючи лікування. Наприклад, у випадку хірургії ми будемо обирати онкопластичні методи. Так, щоб покращити і форми грудей, ну і при цьому позбавити людину від онкології. Ми можемо одномоментно імплант поставити, або свої ж тканини використати, або взяти жир з живота, зі стегон і підкачати груди - пояснює лікар.

Він додає, що цей момент нерідко полегшує у жінок страх перед операцією, адже вони можуть також отримати порцію позитивних емоцій щодо зміни свого зовнішнього вигляду, про яку, наприклад, довго мріяли. У випадку маленького розміру грудей, лікар каже, що при видаленні всієї залози, все ж можна залишити шкіру і сосок і потім ввести під шкіру жир з іншої частини тіла, наприклад з живота.

Якщо побільше потрібно, можна з живота взяти шкірно-жировий клапоть, тобто робиться як абдомінопластика, і цей клапоть пересаджується на місце видаленого - додає хірург.

Він зазначає, що зазвичай ці операції можна поєднати за виключенням випадків, коли потрібно півроку почекати.

Зараз багато фірм, які пропонують будь-які, білизну з протезами. Тобто там вже є вшитий протезик, але жінка повинна розуміти, що з часом зможемо все це відновити. І це важливо для психологічної підтримки. Безумовно, у певних випадках все ж потрібна допомога психоневролога з використанням лікарських препаратів. Також є йога-практика й інші інструменти, аби покращити ментальне здоров'я - наголошує лікар. - наголошує лікар.

Щодо фізичного відновлення, ідеться зокрема про фізичну реабілітацію після операції, а також носіння компресійного рукава, який працює як помпа. Лікар пояснив, що це пов'язано із тим, що зазвичай при видаленні грудей, уражені лімфовузли під пахвами також видаляються. Це може викликати скупчення рідини, що потребує певного догляду.

Їх три типи є: профілактичний, лікувальний і лікувальний, який вже для тих випадків, коли ручка набрякла. Плюс судинні препарати, які допомагають дрібним судинкам виводити цю набрякову рідину з тканин - пояснив фахівець.

Щодо післяопераційних обмежень, лікар зазначив, що певна частини з них – застаріла. Наразі серед таких актуальне лише обмеження "не піднімати більше ніж 2 кг впродовж 2 місяців після операції".

Все індивідуально. Ну тобто це ще радянський міф, що не можна засмагати, що сауни - не можна, вітаміни - не можна. Ніякої доказової бази це немає. І навпаки вже доведено, що ніякого зв'язку це немає з метастазуванням. Навпаки, дефіцит вітаміну D, а він у нас в нормі виробляє в шкірі під дією ультрафіолету. От навпаки, його дефіцит є фактором ризику. Тому все повинно бути в міру. І фізнавантаження, і засмагання на сонці - наголосив лікар, додавши, що краще аби під сонцем не знаходились саме шви впродовж 2 місяців.

Також він додав, що обмеження щодо цукру теж є міфом, адже всі клітини, в тому числі і метастатичні, харчуються глюкозою, але вона завжди є в крові, незалежно від того, скільки цукру з'їдає людина.

Ну, безумовно, здоровий спосіб життя має бути. Є фактори ризику: надлишкова вага, цукор, цукровий діабет - це все фактори ризику. Такі люди частіше хворіють на рак. Але точно не через це - підсумував онколог.

