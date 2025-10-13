Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в Україні

Кетамінову терапію можливо розглядати не як першочерговий спосіб, а лише тоді, коли стандартні методи лікування, наприклад депресії, не дали результату. Про це журналісту УНН зазначив керівник структурного підрозділу Одеського обласного медичного центру психічного здоровʼя Ігор Ігорьович Дубина та розповів про її застосування у сучасній клінічній практиці України.

Що таке кетамін

Кетамін – це препарат, який спочатку був розроблений як анестетик для медичних та ветеринарних цілей. Проте через його специфічні властивості, як, наприклад, галюциногенні ефекти й здатність викликати змінений стан свідомості, зробили його також популярним у нелегальній сфері. Дискусії щодо кетаміну тривають, як у наукових колах, так й серед громадськості.

Механізм кетамінової терапії

Дубина пояснив, що кетамін діє не так, як звичайні антидепресанти — він не впливає на серотонін чи дофамін, а "перезапускає" роботу мозкових мереж через глутамат, головний нейромедіатор збудження.

Він блокує специфічні рецептори (NMDA) на гальмівних нейронах, унаслідок чого в мозку відбувається короткий "сплеск" глутамату. Цей сплеск активує інші рецептори (AMPA) і запускає внутрішні процеси, які стимулюють вироблення факторів росту (зокрема BDNF) та білків, що формують нові синапси. Завдяки цьому мозкові клітини знову починають активно взаємодіяти, покращується зв’язок між ділянками, які відповідають за емоції та мотивацію - розповів Дубина.

Кому й коли доцільно призначати кетамінову терапію

Дубина наголосив, що кетамінову терапію можливо розглядати не як першу лінію, а лише тоді, коли стандартні методи лікування, наприклад депресії, не дали результату — тобто при терапевтично резистентній депресії (ТРД).

В Україні його застосування в психіатрії можливе лише у стаціонарі, офф-лейбл, під суворим наглядом лікаря, із письмовою інформованою згодою пацієнта та дотриманням правил обігу контрольованих речовин - зазначив Ігор Ігорьович.

Застосування кетамінової терапії в Україні

У сучасній клінічній практиці України застосування кетамінової терапії має обмежений і нерегулярний характер, переважно реалізується в рамках приватних медичних закладів, експериментальних програм або дослідницьких ініціатив, і не входить до затверджених стандартів чи протоколів психіатричної допомоги. Таким чином, використання кетаміну для лікування депресивних або постстресових розладів в Україні наразі слід розглядати як поодиноке, off-label та експериментальне застосування у спеціалізованих клінічних умовах - розповів Дубина.

На скільки доцільно призначати кетамінову терапію для боротьби з ПТСР

За словами Дубини, її можна розглядати лише як експериментальний або допоміжний метод у вузько визначених випадках.

Описуються данні деяких клінічних досліджень, де кетамін показує тимчасове зниження симптомів ПТСР (зокрема, гіперактивації й уникання) протягом перших 1–2 тижнів, однак довготривалий ефект не підтверджено - зазначив Дубина.

Самолікування небезпечне, тому слід завжди звертатися до лікаря для точної діагностики та лікування, зокрема при психічних розладах. Дана публікація несе виключно інформативний характер.

Британський Королівський коледж психіатрів (RCPsych) схвалив препарати на основі кетаміну для лікування депресії у клінічних умовах, одночасно закликаючи до більш активних досліджень інших психоделічних препаратів.