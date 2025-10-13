$41.600.10
48.110.10
ukenru
14:34 • 396 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 1444 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 3530 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 8448 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 11120 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 14825 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11554 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13363 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 26112 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 24980 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в Україні

Київ • УНН

 • 1432 перегляди

Керівник Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я Ігор Дубина розповів про застосування кетамінової терапії в Україні. Вона розглядається лише при неефективності стандартних методів лікування депресії.

Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в Україні

Кетамінову терапію можливо розглядати не як першочерговий спосіб, а лише тоді, коли стандартні методи лікування, наприклад депресії, не дали результату. Про це журналісту УНН зазначив керівник структурного підрозділу Одеського обласного медичного центру психічного здоровʼя Ігор Ігорьович Дубина та розповів про її застосування у сучасній клінічній практиці України.

Що таке кетамін

Кетамін – це препарат, який спочатку був розроблений як анестетик для медичних та ветеринарних цілей. Проте через його специфічні властивості, як, наприклад, галюциногенні ефекти й здатність викликати змінений стан свідомості, зробили його також популярним у нелегальній сфері. Дискусії щодо кетаміну тривають, як у наукових колах, так й серед громадськості.

Механізм кетамінової терапії

Дубина пояснив, що кетамін діє не так, як звичайні антидепресанти — він не впливає на серотонін чи дофамін, а "перезапускає" роботу мозкових мереж через глутамат, головний нейромедіатор збудження.

Він блокує специфічні рецептори (NMDA) на гальмівних нейронах, унаслідок чого в мозку відбувається короткий "сплеск" глутамату. Цей сплеск активує інші рецептори (AMPA) і запускає внутрішні процеси, які стимулюють вироблення факторів росту (зокрема BDNF) та білків, що формують нові синапси. Завдяки цьому мозкові клітини знову починають активно взаємодіяти, покращується зв’язок між ділянками, які відповідають за емоції та мотивацію 

- розповів Дубина.

Кому й коли доцільно призначати кетамінову терапію

Дубина наголосив, що кетамінову терапію можливо розглядати не як першу лінію, а лише тоді, коли стандартні методи лікування, наприклад депресії, не дали результату — тобто при терапевтично резистентній депресії (ТРД).

В Україні його застосування в психіатрії можливе лише у стаціонарі, офф-лейбл, під суворим наглядом лікаря, із письмовою інформованою згодою пацієнта та дотриманням правил обігу контрольованих речовин 

- зазначив Ігор Ігорьович.

Застосування кетамінової терапії в Україні

У сучасній клінічній практиці України застосування кетамінової терапії має обмежений і нерегулярний характер, переважно реалізується в рамках приватних медичних закладів, експериментальних програм або дослідницьких ініціатив, і не входить до затверджених стандартів чи протоколів психіатричної допомоги. Таким чином, використання кетаміну для лікування депресивних або постстресових розладів в Україні наразі слід розглядати як поодиноке, off-label та експериментальне застосування у спеціалізованих клінічних умовах 

- розповів Дубина.

На скільки доцільно призначати кетамінову терапію для боротьби з ПТСР

За словами Дубини, її можна розглядати лише як експериментальний або допоміжний метод у вузько визначених випадках.

Описуються данні деяких клінічних досліджень, де кетамін показує тимчасове зниження симптомів ПТСР (зокрема, гіперактивації й уникання) протягом перших 1–2 тижнів, однак довготривалий ефект не підтверджено 

- зазначив Дубина.

Додамо

Самолікування небезпечне, тому слід завжди звертатися до лікаря для точної діагностики та лікування, зокрема при психічних розладах. Дана публікація несе виключно інформативний характер.

Психолог пояснив різницю між панічною атакою та гострою реакцією на стрес06.09.25, 14:23 • 5639 переглядiв

Доповнення

Британський Королівський коледж психіатрів (RCPsych) схвалив препарати на основі кетаміну для лікування депресії у клінічних умовах, одночасно закликаючи до більш активних досліджень інших психоделічних препаратів.

Анна Мурашко

СуспільствоЗдоров'я
Україна