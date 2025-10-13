$41.600.10
Эксклюзив
14:15 • 508 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 2334 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 7426 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 10644 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 14132 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 11416 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 13267 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 17844 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 25835 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 24733 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в Украине

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Руководитель Одесского областного медицинского центра психического здоровья Игорь Дубина рассказал о применении кетаминовой терапии в Украине. Она рассматривается только при неэффективности стандартных методов лечения депрессии.

Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в Украине

Кетаминовую терапию можно рассматривать не как первоочередной способ, а лишь тогда, когда стандартные методы лечения, например депрессии, не дали результата. Об этом журналисту УНН отметил руководитель структурного подразделения Одесского областного медицинского центра психического здоровья Игорь Дубина и рассказал о ее применении в современной клинической практике Украины.

Что такое кетамин

Кетамин – это препарат, который изначально был разработан как анестетик для медицинских и ветеринарных целей. Однако его специфические свойства, такие как галлюциногенные эффекты и способность вызывать измененное состояние сознания, сделали его также популярным в нелегальной сфере. Дискуссии относительно кетамина продолжаются как в научных кругах, так и среди общественности.

Механизм кетаминовой терапии

Дубина пояснил, что кетамин действует не так, как обычные антидепрессанты — он не влияет на серотонин или дофамин, а "перезапускает" работу мозговых сетей через глутамат, главный нейромедиатор возбуждения.

Он блокирует специфические рецепторы (NMDA) на тормозных нейронах, в результате чего в мозге происходит короткий "всплеск" глутамата. Этот всплеск активирует другие рецепторы (AMPA) и запускает внутренние процессы, которые стимулируют выработку факторов роста (в частности BDNF) и белков, формирующих новые синапсы. Благодаря этому мозговые клетки снова начинают активно взаимодействовать, улучшается связь между участками, отвечающими за эмоции и мотивацию 

- рассказал Дубина.

Кому и когда целесообразно назначать кетаминовую терапию

Дубина подчеркнул, что кетаминовую терапию можно рассматривать не как первую линию, а лишь тогда, когда стандартные методы лечения, например депрессии, не дали результата — то есть при терапевтически резистентной депрессии (ТРД).

В Украине его применение в психиатрии возможно только в стационаре, офф-лейбл, под строгим наблюдением врача, с письменным информированным согласием пациента и соблюдением правил оборота контролируемых веществ 

- отметил Игорь Игоревич.

Применение кетаминовой терапии в Украине

В современной клинической практике Украины применение кетаминовой терапии имеет ограниченный и нерегулярный характер, преимущественно реализуется в рамках частных медицинских учреждений, экспериментальных программ или исследовательских инициатив, и не входит в утвержденные стандарты или протоколы психиатрической помощи. Таким образом, использование кетамина для лечения депрессивных или постстрессовых расстройств в Украине сейчас следует рассматривать как единичное, off-label и экспериментальное применение в специализированных клинических условиях 

- рассказал Дубина.

Насколько целесообразно назначать кетаминовую терапию для борьбы с ПТСР

По словам Дубины, ее можно рассматривать лишь как экспериментальный или вспомогательный метод в узко определенных случаях.

Описываются данные некоторых клинических исследований, где кетамин показывает временное снижение симптомов ПТСР (в частности, гиперактивации и избегания) в течение первых 1–2 недель, однако долговременный эффект не подтвержден 

- отметил Дубина.

Добавим

Самолечение опасно, поэтому следует всегда обращаться к врачу для точной диагностики и лечения, в частности при психических расстройствах. Данная публикация носит исключительно информативный характер.

Психолог объяснил разницу между панической атакой и острой реакцией на стресс

Британский Королевский колледж психиатров (RCPsych) одобрил препараты на основе кетамина для лечения депрессии в клинических условиях, одновременно призывая к более активным исследованиям других психоделических препаратов.

Анна Мурашко

