Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в Украине

Кетаминовую терапию можно рассматривать не как первоочередной способ, а лишь тогда, когда стандартные методы лечения, например депрессии, не дали результата. Об этом журналисту УНН отметил руководитель структурного подразделения Одесского областного медицинского центра психического здоровья Игорь Дубина и рассказал о ее применении в современной клинической практике Украины.

Что такое кетамин

Кетамин – это препарат, который изначально был разработан как анестетик для медицинских и ветеринарных целей. Однако его специфические свойства, такие как галлюциногенные эффекты и способность вызывать измененное состояние сознания, сделали его также популярным в нелегальной сфере. Дискуссии относительно кетамина продолжаются как в научных кругах, так и среди общественности.

Механизм кетаминовой терапии

Дубина пояснил, что кетамин действует не так, как обычные антидепрессанты — он не влияет на серотонин или дофамин, а "перезапускает" работу мозговых сетей через глутамат, главный нейромедиатор возбуждения.

Он блокирует специфические рецепторы (NMDA) на тормозных нейронах, в результате чего в мозге происходит короткий "всплеск" глутамата. Этот всплеск активирует другие рецепторы (AMPA) и запускает внутренние процессы, которые стимулируют выработку факторов роста (в частности BDNF) и белков, формирующих новые синапсы. Благодаря этому мозговые клетки снова начинают активно взаимодействовать, улучшается связь между участками, отвечающими за эмоции и мотивацию - рассказал Дубина.

Кому и когда целесообразно назначать кетаминовую терапию

Дубина подчеркнул, что кетаминовую терапию можно рассматривать не как первую линию, а лишь тогда, когда стандартные методы лечения, например депрессии, не дали результата — то есть при терапевтически резистентной депрессии (ТРД).

В Украине его применение в психиатрии возможно только в стационаре, офф-лейбл, под строгим наблюдением врача, с письменным информированным согласием пациента и соблюдением правил оборота контролируемых веществ - отметил Игорь Игоревич.

Применение кетаминовой терапии в Украине

В современной клинической практике Украины применение кетаминовой терапии имеет ограниченный и нерегулярный характер, преимущественно реализуется в рамках частных медицинских учреждений, экспериментальных программ или исследовательских инициатив, и не входит в утвержденные стандарты или протоколы психиатрической помощи. Таким образом, использование кетамина для лечения депрессивных или постстрессовых расстройств в Украине сейчас следует рассматривать как единичное, off-label и экспериментальное применение в специализированных клинических условиях - рассказал Дубина.

Насколько целесообразно назначать кетаминовую терапию для борьбы с ПТСР

По словам Дубины, ее можно рассматривать лишь как экспериментальный или вспомогательный метод в узко определенных случаях.

Описываются данные некоторых клинических исследований, где кетамин показывает временное снижение симптомов ПТСР (в частности, гиперактивации и избегания) в течение первых 1–2 недель, однако долговременный эффект не подтвержден - отметил Дубина.

Самолечение опасно, поэтому следует всегда обращаться к врачу для точной диагностики и лечения, в частности при психических расстройствах. Данная публикация носит исключительно информативный характер.

Британский Королевский колледж психиатров (RCPsych) одобрил препараты на основе кетамина для лечения депрессии в клинических условиях, одновременно призывая к более активным исследованиям других психоделических препаратов.