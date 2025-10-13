Звіт ВООЗ: стійкість до антибіотиків значно зросла у світі, за 5 років швідкість на рівні плюс 40%

Резистентність до антибіотиків розвивається швидше, ніж медичний прогрес - нові дані ВООЗ демонструють тривожні тенденції, які особливо проявляються у регіональному розрізі.

Передає УНН із посиланням на dpa.

Стійкість бактерій до антибіотиків набувають нового масштабу, який виявляє останнє дослідження. Резистентність до антибіотиків - здатність мікроорганізмів виживати й розмножуватись, незважаючи на присутність антибіотиків - розвивається швидко та призводить до неможливості лікувати серйозні захворювання.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожна шоста лабораторно підтверджена бактеріальна інфекція у світі викликана збудниками, стійкими до антибіотиків.

Також представники Всесвітньої організації охорони здоров'я дослідили різні комбінації бактерій та антибіотиків. Наводиться приклад, що у 2018 по 2023 рік стійкість бактерій до антибіотиків зросла у понад 40%. В основному зростання було на рівні 5-15% відсотків на рік (залежно від комбінації бактерій та антибіотиків).

Вказується, що у дослідженні було використано близько 23 мільйонів наборів даних з понад 100 країн.

Кожне використання антибіотиків сприяє розвитку резистентності, оскільки чутливі бактерії гинуть під дією антибіотика. Водночас, бактерії, стійкі до активного інгредієнта через випадкову мутацію, виживають і продовжують розмножуватися.

Стійкі до антибіотиків патогени часто зустрічаються там, де використовується багато антибіотиків, наприклад, у лікарнях та сільському господарстві

Ключові висновки:

Тому - антибіотики слід використовувати економно та лише за крайньої необхідності.

У дослідженні також дійшли до висновку, що існують великі регіональні відмінності у питанні резистентності до антибіотиків. Наприклад, у Південно-Східній Азії та Східному Середземномор'ї кожна третя зареєстрована інфекція вже є резистентною до досліджуваних антибіотиків.

Ця проблема особливо поширена в країнах зі слабкими системами охорони здоров'я. За даними ВООЗ, у 2021 році від бактеріальної інфекції померло 7,7 мільйона людей у ​​світі. Близько 1,1 мільйона з них були безпосередньо пов'язані з стійкістю до антибіотиків