Звіт ВООЗ: стійкість до антибіотиків значно зросла у світі, за 5 років швідкість на рівні плюс 40%

48.110.10
ukenru
19:08 • 724 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
18:46 • 2792 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
16:59 • 10488 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
16:31 • 15668 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
15:26 • 15240 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 16771 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 15558 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 12485 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13333 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
13 жовтня, 12:37 • 13270 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
77%
750мм
Популярнi новини
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів13 жовтня, 09:37 • 18594 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати13 жовтня, 10:34 • 26103 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 20398 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 13383 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 12702 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13:30 • 20406 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 24392 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 34291 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 32547 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 37963 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Державний кордон України
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto15:39 • 7416 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки15:15 • 10438 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 12708 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 13387 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 46046 перегляди
Актуальне
Свіфт
Financial Times
Forbes
E-6 Mercury
Детонатор

Звіт ВООЗ: стійкість до антибіотиків значно зросла у світі, за 5 років швідкість на рівні плюс 40%

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

За даними ВООЗ, кожна шоста бактеріальна інфекція у світі викликана стійкими до антибіотиків збудниками. Протягом 2018-2023 років стійкість бактерій до антибіотиків зросла на понад 40%.

Звіт ВООЗ: стійкість до антибіотиків значно зросла у світі, за 5 років швідкість на рівні плюс 40%

Резистентність до антибіотиків розвивається швидше, ніж медичний прогрес - нові дані ВООЗ демонструють тривожні тенденції, які особливо проявляються у регіональному розрізі.

Передає УНН із посиланням на dpa.

Деталі

Стійкість бактерій до антибіотиків набувають нового масштабу, який виявляє останнє дослідження. Резистентність до антибіотиків - здатність мікроорганізмів виживати й розмножуватись, незважаючи на присутність антибіотиків - розвивається швидко та призводить до неможливості лікувати серйозні захворювання.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожна шоста лабораторно підтверджена бактеріальна інфекція у світі викликана збудниками, стійкими до антибіотиків.

Також представники Всесвітньої організації охорони здоров'я дослідили різні комбінації бактерій та антибіотиків. Наводиться приклад, що у 2018 по 2023 рік стійкість бактерій до антибіотиків зросла у понад 40%. В основному зростання було на рівні 5-15% відсотків на рік (залежно від комбінації бактерій та антибіотиків).

Вказується, що у дослідженні було використано близько 23 мільйонів наборів даних з понад 100 країн.

Довідка

Кожне використання антибіотиків сприяє розвитку резистентності, оскільки чутливі бактерії гинуть під дією антибіотика. Водночас, бактерії, стійкі до активного інгредієнта через випадкову мутацію, виживають і продовжують розмножуватися. 

Стійкі до антибіотиків патогени часто зустрічаються там, де використовується багато антибіотиків, наприклад, у лікарнях та сільському господарстві

 - повідмоляє Інститут Роберта Коха.

Ключові висновки:

  • розвитку резистентності до антибіотиків не можна запобігти;
    • але, у кращому випадку, можна уповільнити.

      Тому - антибіотики слід використовувати економно та лише за крайньої необхідності.

      Регіональні відмінності у питанні резистентності до антибіотиків

      У дослідженні також дійшли до висновку, що існують великі регіональні відмінності у питанні резистентності до антибіотиків. Наприклад, у Південно-Східній Азії та Східному Середземномор'ї кожна третя зареєстрована інфекція вже є резистентною до досліджуваних антибіотиків. 

      Ця проблема особливо поширена в країнах зі слабкими системами охорони здоров'я. За даними ВООЗ, у 2021 році від бактеріальної інфекції померло 7,7 мільйона людей у ​​світі. Близько 1,1 мільйона з них були безпосередньо пов'язані з стійкістю до антибіотиків

      - ідеться у висновках фахівців ВООЗ. 

      Нагадаємо

      В Україні офіційно стартував новий епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції, який триватиме до 17 травня 2026 року.

      ВООЗ заявляє про відсутність зв'язку між аутизмом та вживанням парацетамолу під час вагітності24.09.25, 10:29 • 3338 переглядiв

      Ігор Тележніков

      Здоров'яНовини Світу
      Всесвітня організація охорони здоров'я