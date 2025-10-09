Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець

В Україні офіційно стартував новий епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції, який триватиме до 17 травня 2026 року. Зростання кількості хворих збільшує навантаження не лише на медичну систему, а й на гаманці українців. Як зекономити на ліках, а не на здоровʼʼ, досліджував УНН.

За даними Центру громадського здоров'я України, протягом першого тижня епідсезону (з 29 вересня до 5 жовтня) на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіли 129 753 людини, з яких понад половина (76 342) діти. Хоча рівень захворюваності наразі залишається нижчим за епідемічний поріг, а випадків грипу ще не зафіксовано, медики очікують зростання кількості хворих ближче до зими.

Правило економії: аптека зобов'язана захистити ваш гаманець

На тлі епідеміологічних новин, питання доступного та ефективного лікування стає особливо актуальним. Ключовим моментом економії для українців є запроваджена урядом наприкінці 2024 року норма: аптеки зобов’язані мати в асортименті один із трьох найдешевших аналогів ліків і пропонувати його покупцеві.

Як пояснюють фахівці, лікар прописує в рецепті не конкретний препарат, а назву молекули та її дозування, необхідне для лікування. А вибір виробника – залишається за пацієнтом. І як показують дослідження – українці все частіше обирають доступність замість розпіареного дорого бренду.

Як бренд з’їдає ваш бюджет

На практиці правило пропозиції найдешевшого аналога перетворюється на відчутну економію для українського споживача, особливо коли йдеться про лікування всієї родини. Аби підрахувати скільки український споживач може зекономити, обираючи дешевші аналоги замість популярних лікарських брендів – УНН проаналізував дані, щодо вартості препаратів з однаковою діючою речовиною та дозуванням, що представлені на онлайн-агрегаторі з пошуку ліків Таблеткі.юа у Києві.

Візьмемо препарати, що допомагають від кашлю. Муколітик "Амброксол-Дарниця" коштує 41,20 грн. Але на полицях є аналоги, які містять ту ж саму діючу молекулу та мають таке ж дозування. Наприклад, "Амброксол" від "Здоров'я" можна знайти всього за 16,00 грн. Пряма економія – 25,20 грн на одній упаковці.

Схожа ситуація і зі спреями для горла – якщо "Септефрил Верде" від "Дарниця" продається за 188,83 грн, то "Тантіверт спрей" від "Вертекс ФФ" обійдеться вам у 109,80 грн. Тут ви економите понад 79 гривень на одному флаконі.

Навіть на звичайних судинозвужувальних краплях для носа можна виграти – ціна на краплі "Ріназал" бренду "Дарниця" стартує від 60,67 грн, тоді як аналог "Фармазолін" від "Фармак" коштує 48,13 грн. Різниця 12,54 грн.

Найбільш вражаюча різниця зафіксована у сегменті шипучих таблеток для відрідження мокроти. Так "Дваце Лонг" від "Дарниці" має цінник 209,08 грн за 10 таблеток. Тим часом інший аналог "Ацетал таблетки" від "Здоров’я" – коштує лише 97,11 грн. Різниця становить понад 111 гривень на одній упаковці.

І навіть якщо розглянути противірусні препарати – "Ацикловір-Дарниця" коштує 112,16 грн, а повний аналог "Герпевір" від "Артеріум" – 89,00 грн. Заощадження – 23,16 грн.

Чи варто переплачувати?

Загальна економія при купівлі лише однієї упаковки кожного з п'яти проаналізованих препаратів складає понад 252 гривні. Ця сума, помножена на кількість членів родини та тривалість лікування, доводить – урядова норма про обов'язкове пропонування найдешевшого аналога є ключовим інструментом для фінансової стабільності українців. Адже, навіщо свідомо переплачувати, якщо можна зекономити сотні гривень і отримати той же терапевтичний ефект?