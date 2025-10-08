Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші

Українські аптеки працюють за нормами, що покликані зберегти гроші українців. Так, приходячи до аптеки з рецептом від лікаря, ви чуєте від фармацевта рекомендацію препарату, що базується не на популярності, а на доступності. Що дозволяє лікуватися та не переплачувати за бренд.

Зміни правил обслуговування в аптеках відбулися завдяки рішенням уряду, ухваленим наприкінці 2024 року, як частина політики підвищення доступності ліків для громадян. Правила зобов’язали українські аптеки мати в асортименті один із трьох найдешевших аналогів і, що найважливіше, пропонувати його покупцеві. Як це працює на практиці та впливає на життя українців, досліджував УНН.

Дешеві аналоги ліків: чому це правило було потрібне давно

Фінансовий чинник завжди відігравав вирішальну роль для українців. Саме тому норма про "дешевший аналог" – не новація, а радше офіційне закріплення практики, за якою лікарі й пацієнти жили роками. Як пояснила в коментарях УНН доктор медичних наук Олена Радченко, українські медики завжди зважали на платоспроможність пацієнтів, підбираючи лікування, яке не лише ефективне, а й фінансово посильне. Нові правила, за її словами, просто надали цьому підходу законодавчого статусу.

"За правилами, які існують в нашій країні, лікар прописує в рецепті хімічну речовину – назву молекули. А яку, власне, молекулу, якої фірми – то вже вирішується питання з фармацевтом і пацієнтом безпосередньо в аптеці.

Це, власне, зроблено для того, щоб в аптеці пацієнт мав можливість обрати собі препарат, який підходить йому за вартістю. Таким чином пацієнт отримує ту ж діючу речовину. Єдине, що має бути збережено, це дозування препарату",– пояснює Олена Радченко

Регуляторні зміни співпали й зі зміною купівельних звичок українців. Як показало опитування Gradus Research, понад половина опитаних (65%) частіше обирали дешевші товари. А політолог Віталій Кулик стверджує, що український споживач сьогодні керується принципом раціонального споживання. І якщо раніше при виборі товарів бренд мав значення, то зараз перевага у того, хто пропонує найвигіднішу ціну. І це стосується навіть такої чутливої сфери, як медицина.

Якщо раніше бренд вважався своєрідною гарантією якості, то зараз дедалі більше українців розуміють: часто це лише маркетинговий інструмент. Саме тому дешевші аналоги, які не поступаються якістю, впевнено витісняють дорожчі - написав Кулик.

Порівняння цін: скільки можна зекономити

На практиці це виглядає так: приходячи в аптеку з рецептом де лікар зазначив діючу речовиною, наприклад парацетамол – фармацевт запропонує вам найбюджетніший варіант, що є в наявності. Наприклад, замість препарату виробництва "Дарниця" за 30,60 грн, вам порекомендують аналог від "Артеріум" за 19,05 грн. Таким чином ви зекономите понад 11 грн. Ця різниця стає ще більш відчутною, якщо вам потрібен Цитрамон, наприклад. Адже дорогий варіант від "Дарниці" коштуватиме 27 гривень, а найдешевший аналог – 11,30 грн. На цій позиції вийде зекономити понад 15 грн. Серед засобів від застуди, що є актуальними в осінній період, різниця вражає найбільше. Шукаєте Септефрил? Від бренду "Дарниця" він коштуватиме 87,41 грн, а препарат з тією ж діючою речовиною та дозуванням, виробництва Борщагівського заводу, обійдеться вам вдвічі дешевше – 44,48 грн. Амброксолом від кашлю – найдешевший варіант від Борщагівського заводу обійдеться вам у 18,95 грн, а від заводу "Дарниця" на 6 гривень дорожче – 24,82 грн.

Як нові правила допомагають українцям економити на ліках

На перший погляд, різниця в 6, 15 або навіть 40 грн не здається значущою. Однак, якщо подивитися на фінальний чек на виході з аптеки, коли лікар прописує вам курс лікування із 5 або більше препаратів – загальна економія виявляється дійсно значущою і може складати сотні гривень на місяць. Саме тут і розкривається справжня цінність регуляторної норми від уряду.

Адже вона вчить пацієнтів довіряти генерикам, які є терапевтично ідентичними дорожчим лікам від розпіарених брендів, при цьому коштують менше. Зрештою, діюча речовина в них однакова. А фармацевт, який свідомо пропонує дешевший препарат, не лише виконує правила уряду, а й турбується про ваш гаманець.