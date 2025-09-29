$41.480.01
10:00 • 2478 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 13277 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
06:17 • 5048 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 24520 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 47202 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69340 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50160 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44184 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 66580 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72801 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препарати

Київ • УНН

 • 4486 перегляди

Українські пацієнти активно переходять на дешевші аналоги ліків, що призводить до падіння продажів у деяких виробників. Компанія "Дарниця" зіткнулася зі скороченням персоналу через заповнені склади та високі ціни на свою продукцію.

Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препарати

​​Сьогодні українські пацієнти мають широкий вибір лікарських засобів і реальний доступ до дешевших аналогів у кожній категорії. Це результат як конкуренції між виробниками, так і нових державних вимог. Адже аптеки зобов’язані мати в наявності принаймні один із трьох найдешевших аналогів препарату, а разом зі зміною споживчих настроїв українців, які все частіше економлять, це призвело до зміни ландшафту попиту. І одним з перших по кому це вдарило - став один з найстаріших фармвиробників - компанія "Дарниця". 

Попит народжує пропозицію, і нині українці змінили свій стиль споживання: замість купувати "бренд за звичкою", вони дедалі частіше шукають раціональну альтернативу "за ціною". Це дозволяє не відмовлятися від необхідного лікування, але водночас економити.

Тренд до економії фіксує опитування Gradus Research у 2024. Так, відповідно до даних дослідження, понад половина опитаних (65%) частіше обирали дешевші товари. Очевидно, що для населення в реаліях війни та інфляції ціна стала визначальним критерієм. 

Підтверджує цю тенденцію й політолог Віталій Кулик. Він зазначає, що український споживач сьогодні керується принципом раціонального споживання. І якщо раніше при виборі товарів бренд мав значення, то зараз перевага у того, хто пропонує найвигіднішу ціну. І це стосується навіть такої чутливої сфери, як медицина. 

Якщо раніше бренд вважався своєрідною гарантією якості, то зараз дедалі більше українців розуміють: часто це лише маркетинговий інструмент. Саме тому дешевші аналоги, які не поступаються якістю, впевнено витісняють дорожчі

- написав Кулик.

Результати нових споживчих звичок вже почали відчувати на собі українські виробники. Як зазначили представники фармацевтичного заводу "Дарниця" – останнім часом продажі лікарських засобів бренду впали, склади заповненні на 95%, а компанія, через зменшення обсягів продажу, навіть довелося скорочувати персонал.

CEO аптечної мережі "Подорожник" Тарас Коляда вважає, що падіння продажів "Дарниці"  зумовлено завищеними цінами виробника на свою продукцію.

Більшість препаратів, які випускає "Дарниця", мають аналоги в значно дешевшому сегменті. Якщо порівняти найпопулярніші ліки з портфеля "Дарниці", той самий цитрамон, ранітидин чи каптопрес з аналогами від інших виробників, ви побачите різницю в 10, 20, 40 і більше гривень. І як би не демонізували націнку аптек, 72% вартості ліків формує саме виробник, і "Дарниця" не приховує, що за останні два роки підвищувала ціни на свою продукцію на 120%

- зазначив Коляда.

Дійсно, порівняння ціни на лікарські засоби виробництва "Дарниця" та інших вітчизняних виробників демонструє, що українці мають значний вибір аналогів з більш демократичними цінами. Що збільшує доступ населення до ліків та дає змогу економити. І кожні 15-20 грн, а подекуди і 40 грн економії на кожному препараті, у підсумку перетворюються на відчутні суми у фінальному чеку в аптеці. Особливо для родин, які змушені регулярно купувати кілька найменувань ліків одночасно.

Так за даними сайту Таблетки.юа популярний "Парацетамол" від виробника "Дарниця" коштує 30,60 грн, а аналог від "Артеріум" можна придбати за 19,05 грн. "Ібупрофен" виробництва "Дарниці" коштує 70,30 грн, а "Лекхім" пропонує препарат за 61,17 грн. На ринку засобів від головного болю, колись найвпізнаваніший "Цитрамон-Дарниця" продається за 27 грн, тоді як його найдешевший аналог купують за 11,30 грн – пряма економія 15 гривень. А один з найпопулярніших заспокійливих засобів "Валідол" від "Фармак" коштує 12,50 грн, а препарат від "Дарниці" – 14,80 грн. Популярний "Амброксол" дарницького виробництва коштує 24,82 грн, а борщагівський аналог 18,95 грн. Різниця стає ще більш разючою на прикладі препаратів, що використовуються під час застуди: "Септефрил" Борщагівського заводу продається по 44,48 грн, що майже вдвічі дешевше від його аналога "Дарниці за  87,41 грн. 

Тож, сприйняття бренду "лише як маркетингового інструменту" призвело до того, що дешевші аналоги, які не поступаються якістю, впевнено витісняють дорожчі пропозиції, що особливо помітно на прикладі вітчизняних фармвиробників.

Порівняння цін свідчить – там, де існує кілька взаємозамінних українських препаратів, дешевші аналоги системно виграють у продажах. А регуляторні вимоги та сучасна звичка пацієнтів перевіряти вартість через онлайн-агрегатори замовлення ліків закріплюють цей тренд. 

Для виробників це означає простий вибір: адаптація цінової політики та запуск доступніших лінійок або втрата частки ринку на користь гнучкіших конкурентів з дешевшими цінами. Український споживач у підсумку отримує ширший вибір і нижчу ціну при збереженні терапевтичної еквівалентності.

Лілія Подоляк

