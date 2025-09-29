$41.480.01
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 12518 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
06:17 • 4050 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 24027 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 46827 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69169 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 49959 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44149 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 66518 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72763 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препараты

Киев • УНН

 • 3570 просмотра

Украинские пациенты активно переходят на более дешевые аналоги лекарств, что приводит к падению продаж у некоторых производителей. Компания "Дарница" столкнулась с сокращением персонала из-за заполненных складов и высоких цен на свою продукцию.

Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препараты

Сегодня украинские пациенты имеют широкий выбор лекарственных средств и реальный доступ к более дешевым аналогам в каждой категории. Это результат как конкуренции между производителями, так и новых государственных требований. Ведь аптеки обязаны иметь в наличии по крайней мере один из трех самых дешевых аналогов препарата, а вместе с изменением потребительских настроений украинцев, которые все чаще экономят, это привело к изменению ландшафта спроса. И одним из первых, по кому это ударило, стал один из старейших фармпроизводителей — компания "Дарница". 

Спрос рождает предложение, и сейчас украинцы изменили свой стиль потребления: вместо того чтобы покупать "бренд по привычке", они все чаще ищут рациональную альтернативу "по цене". Это позволяет не отказываться от необходимого лечения, но в то же время экономить.

Тренд к экономии фиксирует опрос Gradus Research в 2024 году. Так, согласно данным исследования, более половины опрошенных (65%) чаще выбирали более дешевые товары. Очевидно, что для населения в реалиях войны и инфляции цена стала определяющим критерием. 

Подтверждает эту тенденцию и политолог Виталий Кулик. Он отмечает, что украинский потребитель сегодня руководствуется принципом рационального потребления. И если раньше при выборе товаров бренд имел значение, то сейчас преимущество у того, кто предлагает наиболее выгодную цену. И это касается даже такой чувствительной сферы, как медицина. 

Если раньше бренд считался своеобразной гарантией качества, то сейчас все больше украинцев понимают: часто это лишь маркетинговый инструмент. Именно поэтому более дешевые аналоги, не уступающие качеством, уверенно вытесняют более дорогие

- написал Кулик.

Результаты новых потребительских привычек уже начали ощущать на себе украинские производители. Как отметили представители фармацевтического завода "Дарница" – в последнее время продажи лекарственных средств бренда упали, склады заполнены на 95%, а компании из-за уменьшения объемов продаж даже пришлось сокращать персонал.

CEO аптечной сети "Подорожник" Тарас Коляда считает, что падение продаж "Дарницы" обусловлено завышенными ценами производителя на свою продукцию.

Большинство препаратов, которые выпускает "Дарница", имеют аналоги в значительно более дешевом сегменте. Если сравнить самые популярные лекарства из портфеля "Дарницы", тот же цитрамон, ранитидин или каптопрес с аналогами от других производителей, вы увидите разницу в 10, 20, 40 и более гривен. И как бы ни демонизировали наценку аптек, 72% стоимости лекарств формирует именно производитель, и "Дарница" не скрывает, что за последние два года повышала цены на свою продукцию на 120%

- отметил Коляда.

Действительно, сравнение цен на лекарственные средства производства "Дарница" и других отечественных производителей демонстрирует, что украинцы имеют значительный выбор аналогов с более демократичными ценами. Что увеличивает доступ населения к лекарствам и позволяет экономить. И каждые 15-20 грн, а иногда и 40 грн экономии на каждом препарате, в итоге превращаются в ощутимые суммы в финальном чеке в аптеке. Особенно для семей, которые вынуждены регулярно покупать несколько наименований лекарств одновременно.

Так, по данным сайта Таблетки.юа, популярный "Парацетамол" от производителя "Дарница" стоит 30,60 грн, а аналог от "Артериум" можно приобрести за 19,05 грн. "Ибупрофен" производства "Дарницы" стоит 70,30 грн, а "Лекхим" предлагает препарат за 61,17 грн. На рынке средств от головной боли, когда-то самый узнаваемый "Цитрамон-Дарница" продается за 27 грн, тогда как его самый дешевый аналог покупают за 11,30 грн – прямая экономия 15 гривен. А одно из самых популярных успокоительных средств "Валидол" от "Фармак" стоит 12,50 грн, а препарат от "Дарницы" – 14,80 грн. Популярный "Амброксол" дарницкого производства стоит 24,82 грн, а борщаговский аналог 18,95 грн. Разница становится еще более разительной на примере препаратов, используемых при простуде: "Септефрил" Борщаговского завода продается по 44,48 грн, что почти вдвое дешевле его аналога "Дарницы" за 87,41 грн. 

Таким образом, восприятие бренда "только как маркетингового инструмента" привело к тому, что более дешевые аналоги, не уступающие качеством, уверенно вытесняют более дорогие предложения, что особенно заметно на примере отечественных фармпроизводителей.

Сравнение цен свидетельствует – там, где существует несколько взаимозаменяемых украинских препаратов, более дешевые аналоги системно выигрывают в продажах. А регуляторные требования и современная привычка пациентов проверять стоимость через онлайн-агрегаторы заказа лекарств закрепляют этот тренд. 

Для производителей это означает простой выбор: адаптация ценовой политики и запуск более доступных линеек или потеря доли рынка в пользу более гибких конкурентов с более дешевыми ценами. Украинский потребитель в итоге получает более широкий выбор и более низкую цену при сохранении терапевтической эквивалентности.

Лилия Подоляк

