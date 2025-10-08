Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги

Украинские аптеки работают по нормам, призванным сохранить деньги украинцев. Так, приходя в аптеку с рецептом от врача, вы слышите от фармацевта рекомендацию препарата, основанную не на популярности, а на доступности. Что позволяет лечиться и не переплачивать за бренд.

Изменения правил обслуживания в аптеках произошли благодаря решениям правительства, принятым в конце 2024 года, как часть политики повышения доступности лекарств для граждан. Правила обязали украинские аптеки иметь в ассортименте один из трех самых дешевых аналогов и, что самое важное, предлагать его покупателю. Как это работает на практике и влияет на жизнь украинцев, исследовал УНН.

Дешевые аналоги лекарств: почему это правило было нужно давно

Финансовый фактор всегда играл решающую роль для украинцев. Именно поэтому норма о "более дешевом аналоге" – не новация, а скорее официальное закрепление практики, по которой врачи и пациенты жили годами. Как объяснила в комментариях УНН доктор медицинских наук Елена Радченко, украинские медики всегда учитывали платежеспособность пациентов, подбирая лечение, которое не только эффективно, но и финансово посильно. Новые правила, по ее словам, просто придали этому подходу законодательный статус.

"По правилам, которые существуют в нашей стране, врач прописывает в рецепте химическое вещество – название молекулы. А какую, собственно, молекулу, какой фирмы – это уже решается вопрос с фармацевтом и пациентом непосредственно в аптеке.

Это, собственно, сделано для того, чтобы в аптеке пациент имел возможность выбрать себе препарат, который подходит ему по стоимости. Таким образом пациент получает то же действующее вещество. Единственное, что должно быть сохранено, это дозировка препарата",– объясняет Елена Радченко

Регуляторные изменения совпали и с изменением покупательских привычек украинцев. Как показал опрос Gradus Research, более половины опрошенных (65%) чаще выбирали более дешевые товары. А политолог Виталий Кулик утверждает, что украинский потребитель сегодня руководствуется принципом рационального потребления. И если раньше при выборе товаров бренд имел значение, то сейчас преимущество у того, кто предлагает самую выгодную цену. И это касается даже такой чувствительной сферы, как медицина.

Если раньше бренд считался своеобразной гарантией качества, то сейчас все больше украинцев понимают: часто это лишь маркетинговый инструмент. Именно поэтому более дешевые аналоги, которые не уступают качеством, уверенно вытесняют более дорогие - написал Кулик.

Сравнение цен: сколько можно сэкономить

На практике это выглядит так: приходя в аптеку с рецептом, где врач указал действующее вещество, например парацетамол – фармацевт предложит вам самый бюджетный вариант, который есть в наличии. Например, вместо препарата производства "Дарница" за 30,60 грн, вам порекомендуют аналог от "Артериум" за 19,05 грн. Таким образом вы сэкономите более 11 грн. Эта разница становится еще более ощутимой, если вам нужен Цитрамон, например. Ведь дорогой вариант от "Дарницы" будет стоить 27 гривен, а самый дешевый аналог – 11,30 грн. На этой позиции получится сэкономить более 15 грн. Среди средств от простуды, актуальных в осенний период, разница поражает больше всего. Ищете Септефрил? От бренда "Дарница" он будет стоить 87,41 грн, а препарат с тем же действующим веществом и дозировкой, производства Борщаговского завода, обойдется вам вдвое дешевле – 44,48 грн. Амброксолом от кашля – самый дешевый вариант от Борщаговского завода обойдется вам в 18,95 грн, а от завода "Дарница" на 6 гривен дороже – 24,82 грн.

Как новые правила помогают украинцам экономить на лекарствах

На первый взгляд, разница в 6, 15 или даже 40 грн не кажется значимой. Однако, если посмотреть на финальный чек на выходе из аптеки, когда врач прописывает вам курс лечения из 5 или более препаратов – общая экономия оказывается действительно значимой и может составлять сотни гривен в месяц. Именно здесь и раскрывается истинная ценность регуляторной нормы от правительства.

Ведь она учит пациентов доверять генерикам, которые являются терапевтически идентичными более дорогим лекарствам от распиаренных брендов, при этом стоят меньше. В конце концов, действующее вещество в них одинаковое. А фармацевт, который сознательно предлагает более дешевый препарат, не только выполняет правила правительства, но и заботится о вашем кошельке.