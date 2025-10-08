$41.320.03
48.170.10
ukenru
Эксклюзив
10:08 • 1848 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 7620 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 11912 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 12734 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 17364 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 17353 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 16317 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 59507 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 54668 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39640 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
98%
751мм
Популярные новости
СБУ и Нацполиция заблокировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведенийPhoto8 октября, 01:02 • 28973 просмотра
В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык8 октября, 02:06 • 26249 просмотра
Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN8 октября, 02:56 • 29586 просмотра
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны04:41 • 20875 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 26086 просмотра
публикации
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 1856 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 5036 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 26092 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 59507 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 44026 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Черниговская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 10834 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 37387 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 40703 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 92335 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 87135 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Хранитель
Северный поток
СВИФТ
Эль-Паис

Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги

Киев • УНН

 • 1824 просмотра

Украинские аптеки теперь обязаны предлагать покупателям один из трех самых дешевых аналогов лекарств, что позволяет экономить сотни гривен. Это стало возможным благодаря правительственным решениям конца 2024 года, направленным на повышение доступности медикаментов.

Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги

Украинские аптеки работают по нормам, призванным сохранить деньги украинцев. Так, приходя в аптеку с рецептом от врача, вы слышите от фармацевта рекомендацию препарата, основанную не на популярности, а на доступности. Что позволяет лечиться и не переплачивать за бренд. 

Изменения правил обслуживания в аптеках произошли благодаря решениям правительства, принятым в конце 2024 года, как часть политики повышения доступности лекарств для граждан. Правила обязали украинские аптеки иметь в ассортименте один из трех самых дешевых аналогов и, что самое важное, предлагать его покупателю. Как это работает на практике и влияет на жизнь украинцев, исследовал УНН. 

Дешевые аналоги лекарств: почему это правило было нужно давно

Финансовый фактор всегда играл решающую роль для украинцев. Именно поэтому норма о "более дешевом аналоге" – не новация, а скорее официальное закрепление практики, по которой врачи и пациенты жили годами. Как объяснила в комментариях УНН доктор медицинских наук Елена Радченко, украинские медики всегда учитывали платежеспособность пациентов, подбирая лечение, которое не только эффективно, но и финансово посильно. Новые правила, по ее словам, просто придали этому подходу законодательный статус.

"По правилам, которые существуют в нашей стране, врач прописывает в рецепте химическое вещество – название молекулы. А какую, собственно, молекулу, какой фирмы – это уже решается вопрос с фармацевтом и пациентом непосредственно в аптеке.

Это, собственно, сделано для того, чтобы в аптеке пациент имел возможность выбрать себе препарат, который подходит ему по стоимости. Таким образом пациент получает то же действующее вещество. Единственное, что должно быть сохранено, это дозировка препарата",– объясняет Елена Радченко  

Регуляторные изменения совпали и с изменением покупательских привычек украинцев. Как показал опрос Gradus Research, более половины опрошенных (65%) чаще выбирали более дешевые товары. А политолог Виталий Кулик утверждает, что украинский потребитель сегодня руководствуется принципом рационального потребления. И если раньше при выборе товаров бренд имел значение, то сейчас преимущество у того, кто предлагает самую выгодную цену. И это касается даже такой чувствительной сферы, как медицина. 

Если раньше бренд считался своеобразной гарантией качества, то сейчас все больше украинцев понимают: часто это лишь маркетинговый инструмент. Именно поэтому более дешевые аналоги, которые не уступают качеством, уверенно вытесняют более дорогие

- написал Кулик.

Сравнение цен: сколько можно сэкономить

На практике это выглядит так: приходя в аптеку с рецептом, где врач указал действующее вещество, например парацетамол – фармацевт предложит вам самый бюджетный вариант, который есть в наличии. Например, вместо препарата производства "Дарница" за 30,60 грн, вам порекомендуют аналог от "Артериум" за 19,05 грн. Таким образом вы сэкономите более 11 грн. Эта разница становится еще более ощутимой, если вам нужен Цитрамон, например. Ведь дорогой вариант от "Дарницы" будет стоить 27 гривен, а самый дешевый аналог – 11,30 грн. На этой позиции получится сэкономить более 15 грн. Среди средств от простуды, актуальных в осенний период, разница поражает больше всего. Ищете Септефрил? От бренда "Дарница" он будет стоить 87,41 грн, а препарат с тем же действующим веществом и дозировкой, производства Борщаговского завода, обойдется вам вдвое дешевле – 44,48 грн. Амброксолом от кашля – самый дешевый вариант от Борщаговского завода обойдется вам в 18,95 грн, а от завода "Дарница" на 6 гривен дороже – 24,82 грн.

Как новые правила помогают украинцам экономить на лекарствах

На первый взгляд, разница в 6, 15 или даже 40 грн не кажется значимой. Однако, если посмотреть на финальный чек на выходе из аптеки, когда врач прописывает вам курс лечения из 5 или более препаратов – общая экономия оказывается действительно значимой и может составлять сотни гривен в месяц. Именно здесь и раскрывается истинная ценность регуляторной нормы от правительства.

Ведь она учит пациентов доверять генерикам, которые являются терапевтически идентичными более дорогим лекарствам от распиаренных брендов, при этом стоят меньше. В конце концов, действующее вещество в них одинаковое. А фармацевт, который сознательно предлагает более дешевый препарат, не только выполняет правила правительства, но и заботится о вашем кошельке. 

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьепубликации
Аптека
Дарницкий район
Украина