09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 14544 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 11852 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 12901 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 21210 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 14176 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56 • 14841 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16462 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26401 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 48605 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек

Киев • УНН

 • 9344 просмотра

В Украине стартовал эпидемический сезон гриппа и ОРВИ, увеличивая нагрузку на кошельки украинцев.

Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек

В Украине официально стартовал новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, который продлится до 17 мая 2026 года. Рост числа заболевших увеличивает нагрузку не только на медицинскую систему, но и на кошельки украинцев. Как сэкономить на лекарствах, а не на здоровье, исследовал УНН

По данным Центра общественного здоровья Украины, в течение первой недели эпидсезона (с 29 сентября по 5 октября) ОРВИ, включая COVID-19, заболели 129 753 человека, из которых более половины (76 342) дети. Хотя уровень заболеваемости пока остается ниже эпидемического порога, а случаев гриппа еще не зафиксировано, медики ожидают роста числа заболевших ближе к зиме.

Правило экономии: аптека обязана защитить ваш кошелек

На фоне эпидемиологических новостей вопрос доступного и эффективного лечения становится особенно актуальным. Ключевым моментом экономии для украинцев является введенная правительством в конце 2024 года норма: аптеки обязаны иметь в ассортименте один из трех самых дешевых аналогов лекарств и предлагать его покупателю.

Как объясняют специалисты, врач прописывает в рецепте не конкретный препарат, а название молекулы и ее дозировку, необходимую для лечения. А выбор производителя – остается за пациентом. И как показывают исследования – украинцы все чаще выбирают доступность вместо распиаренного дорогого бренда. 

Как бренд съедает ваш бюджет

На практике правило предложения самого дешевого аналога превращается в ощутимую экономию для украинского потребителя, особенно когда речь идет о лечении всей семьи. Чтобы подсчитать, сколько украинский потребитель может сэкономить, выбирая более дешевые аналоги вместо популярных лекарственных брендов – УНН проанализировал данные о стоимости препаратов с одинаковым действующим веществом и дозировкой, представленные на онлайн-агрегаторе по поиску лекарств Таблетки.юа в Киеве. 

Возьмем препараты, помогающие от кашля. Муколитик "Амброксол-Дарница" стоит 41,20 грн. Но на полках есть аналоги, которые содержат ту же самую действующую молекулу и имеют такую же дозировку. Например, "Амброксол" от "Здоровье" можно найти всего за 16,00 грн. Прямая экономия – 25,20 грн на одной упаковке.

Похожая ситуация и со спреями для горла  – если "Септефрил Верде" от "Дарница" продается за 188,83 грн, то "Тантиверт спрей" от "Вертекс ФФ" обойдется вам в 109,80 грн. Здесь вы экономите более 79 гривен на одном флаконе.

Даже на обычных сосудосуживающих каплях для носа можно выиграть – цена на капли "Ринозал" бренда "Дарница" стартует от 60,67 грн, тогда как аналог "Фармазолин" от "Фармак" стоит 48,13 грн. Разница 12,54 грн. 

Наиболее впечатляющая разница зафиксирована в сегменте шипучих таблеток для разжижения мокроты. Так "Дваце Лонг" от "Дарницы" имеет ценник 209,08 грн за 10 таблеток. Тем временем другой аналог "Ацетал таблетки" от "Здоровье" – стоит всего 97,11 грн. Разница составляет более 111 гривен на одной упаковке.

И даже если рассмотреть противовирусные препараты – "Ацикловир-Дарница" стоит 112,16 грн, а полный аналог "Герпевир" от "Артериум" – 89,00 грн. Экономия – 23,16 грн.

Стоит ли переплачивать?

Общая экономия при покупке только одной упаковки каждого из пяти проанализированных препаратов составляет более 252 гривен. Эта сумма, умноженная на количество членов семьи и продолжительность лечения, доказывает – правительственная норма об обязательном предложении самого дешевого аналога является ключевым инструментом для финансовой стабильности украинцев. Ведь, зачем сознательно переплачивать, если можно сэкономить сотни гривен и получить тот же терапевтический эффект?

Лилия Подоляк

