Отчет ВОЗ: устойчивость к антибиотикам значительно возросла в мире, за 5 лет скорость на уровне плюс 40%
По данным ВОЗ, каждая шестая бактериальная инфекция в мире вызвана устойчивыми к антибиотикам возбудителями. В течение 2018-2023 годов устойчивость бактерий к антибиотикам возросла более чем на 40%.
Устойчивость к антибиотикам развивается быстрее, чем медицинский прогресс — новые данные ВОЗ демонстрируют тревожные тенденции, которые особенно проявляются в региональном разрезе.
Устойчивость бактерий к антибиотикам приобретает новый масштаб, что выявляет последнее исследование. Устойчивость к антибиотикам — способность микроорганизмов выживать и размножаться, несмотря на присутствие антибиотиков — развивается быстро и приводит к невозможности лечить серьезные заболевания.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая шестая лабораторно подтвержденная бактериальная инфекция в мире вызвана возбудителями, устойчивыми к антибиотикам.
Также представители Всемирной организации здравоохранения исследовали различные комбинации бактерий и антибиотиков. Приводится пример, что с 2018 по 2023 год устойчивость бактерий к антибиотикам выросла более чем на 40%. В основном рост был на уровне 5-15% процентов в год (в зависимости от комбинации бактерий и антибиотиков).
Указывается, что в исследовании было использовано около 23 миллионов наборов данных из более чем 100 стран.
Каждое использование антибиотиков способствует развитию резистентности, поскольку чувствительные бактерии погибают под действием антибиотика. В то же время бактерии, устойчивые к активному ингредиенту из-за случайной мутации, выживают и продолжают размножаться.
Устойчивые к антибиотикам патогены часто встречаются там, где используется много антибиотиков, например, в больницах и сельском хозяйстве
Ключевые выводы:
- развития резистентности к антибиотикам нельзя предотвратить;
- но, в лучшем случае, можно замедлить.
Поэтому — антибиотики следует использовать экономно и только по крайней необходимости.
Региональные различия в вопросе резистентности к антибиотикам
В исследовании также пришли к выводу, что существуют большие региональные различия в вопросе резистентности к антибиотикам. Например, в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье каждая третья зарегистрированная инфекция уже является резистентной к исследуемым антибиотикам.
Эта проблема особенно распространена в странах со слабыми системами здравоохранения. По данным ВОЗ, в 2021 году от бактериальной инфекции умерло 7,7 миллиона человек в мире. Около 1,1 миллиона из них были непосредственно связаны с устойчивостью к антибиотикам
