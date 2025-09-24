ВОЗ заявляет об отсутствии связи между аутизмом и употреблением парацетамола во время беременности
Киев • УНН
Всемирная организация здравоохранения заявила об отсутствии научных доказательств связи между аутизмом и употреблением парацетамола во время беременности. Это противоречит утверждениям президента США Дональда Трампа.
Всемирная организация здравоохранения заявила в среду, что в настоящее время нет убедительных научных доказательств, подтверждающих возможную связь между аутизмом и употреблением парацетамола во время беременности, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В настоящее время не установлено никакой последовательной связи между аутизмом и употреблением парацетамола, говорится в заявлении ВОЗ.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп в понедельник связал аутизм с употреблением вакцин в детстве и приемом женщинами популярного обезболивающего препарата Tylenol во время беременности, что выдвинуло утверждения, не подтвержденные научными доказательствами, на первый план политики здравоохранения США, отмечает Reuters.
