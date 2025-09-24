$41.380.13
Эксклюзив
07:25 • 594 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 1660 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 2204 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 19234 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 37614 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 31773 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 30368 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 59445 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 28711 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 65000 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
ВОЗ заявляет об отсутствии связи между аутизмом и употреблением парацетамола во время беременности

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Всемирная организация здравоохранения заявила об отсутствии научных доказательств связи между аутизмом и употреблением парацетамола во время беременности. Это противоречит утверждениям президента США Дональда Трампа.

ВОЗ заявляет об отсутствии связи между аутизмом и употреблением парацетамола во время беременности

Всемирная организация здравоохранения заявила в среду, что в настоящее время нет убедительных научных доказательств, подтверждающих возможную связь между аутизмом и употреблением парацетамола во время беременности, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В настоящее время не установлено никакой последовательной связи между аутизмом и употреблением парацетамола, говорится в заявлении ВОЗ.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп в понедельник связал аутизм с употреблением вакцин в детстве и приемом женщинами популярного обезболивающего препарата Tylenol во время беременности, что выдвинуло утверждения, не подтвержденные научными доказательствами, на первый план политики здравоохранения США, отмечает Reuters.

Обезболивающее повышает риск аутизма у детей - Трамп23.09.25, 05:22 • 4336 просмотров

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Всемирная организация здравоохранения
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты