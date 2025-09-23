Обезболивающее повышает риск аутизма у детей - Трамп

В понедельник, 22 сентября, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предоставит врачам рекомендации относительно возможной связи между употреблением ацетаминофена (Tylenol) беременными и повышенным риском развития аутизма у детей. Об этом информирует CNN со ссылкой на трансляцию события, которую вел Белый дом, передает УНН.

Детали

По словам американского лидера, женщинам советуют "ограничить использование Tylenol во время беременности, если нет медицинской необходимости", например в случае лихорадки.

В то же время эксперты отмечают, что аутизм обусловлен рядом факторов, и научные данные относительно влияния ацетаминофена во время беременности остаются противоречивыми.

Отмечается, что ацетаминофен до сих пор считался единственным безопасным безрецептурным средством от боли или температуры для беременных. Другие распространенные препараты, такие как ибупрофен или аспирин в обычных дозах, могут повысить риск осложнений, тогда как невылеченная лихорадка также представляет опасность для матери и плода.

Как сообщает CNN, Глава Белого дома сделал заявление в Овальном кабинете вместе с министром здравоохранения Робертом Ф. Кеннеди-младшим, комиссаром FDA доктором Марти Макари, директором Национальных институтов здоровья доктором Джеем Бхаттачарьей и администратором Центров Medicare и Medicaid доктором Мехметом Озом. Он поблагодарил Кеннеди за то, что тот "вынес эту тему на передний план американской политики".

Мы поняли гораздо больше, чем многие из тех, кто это изучал - добавил Президент США.

Компания Kenvue, производитель Tylenol, заявила, что более десятилетние исследования, подтвержденные ведущими медицинскими специалистами и регуляторами, не выявили достоверных доказательств связи между ацетаминофеном и аутизмом. В компании подчеркнули, что препарат остается самым безопасным вариантом для беременных женщин, а перед его употреблением стоит консультироваться с врачом.

Напомним

В США аутизм у мальчиков диагностируют чаще, чем у девочек. Исследование не выявило клинических отличий между полами, что может свидетельствовать о недооценке случаев у девочек из-за особенностей проявления симптомов.

