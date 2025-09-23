$41.250.00
22 сентября, 20:12
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 17577 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 25344 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 30155 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 43683 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 56705 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 53979 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28162 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 50771 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 25207 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Обезболивающее повышает риск аутизма у детей - Трамп

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил, что FDA предоставит рекомендации относительно возможной связи между употреблением ацетаминофена беременными и повышенным риском аутизма у детей. Женщинам советуют ограничить использование Tylenol во время беременности без медицинской необходимости, хотя эксперты отмечают противоречивость научных данных.

Обезболивающее повышает риск аутизма у детей - Трамп

В понедельник, 22 сентября, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предоставит врачам рекомендации относительно возможной связи между употреблением ацетаминофена (Tylenol) беременными и повышенным риском развития аутизма у детей. Об этом информирует CNN со ссылкой на трансляцию события, которую вел Белый дом, передает УНН.

Детали

По словам американского лидера, женщинам советуют "ограничить использование Tylenol во время беременности, если нет медицинской необходимости", например в случае лихорадки.

Настоятельно рекомендуют женщинам ограничить применение Tylenol во время беременности, если нет медицинской необходимости

- отметил Дональд Трамп.

В то же время эксперты отмечают, что аутизм обусловлен рядом факторов, и научные данные относительно влияния ацетаминофена во время беременности остаются противоречивыми.

Отмечается, что ацетаминофен до сих пор считался единственным безопасным безрецептурным средством от боли или температуры для беременных. Другие распространенные препараты, такие как ибупрофен или аспирин в обычных дозах, могут повысить риск осложнений, тогда как невылеченная лихорадка также представляет опасность для матери и плода.

Как сообщает CNN, Глава Белого дома сделал заявление в Овальном кабинете вместе с министром здравоохранения Робертом Ф. Кеннеди-младшим, комиссаром FDA доктором Марти Макари, директором Национальных институтов здоровья доктором Джеем Бхаттачарьей и администратором Центров Medicare и Medicaid доктором Мехметом Озом. Он поблагодарил Кеннеди за то, что тот "вынес эту тему на передний план американской политики".

Трамп поблагодарил Кеннеди, назвав его "человеком, который вместе со мной вынес этот вопрос на передний план американской политики".

Мы поняли гораздо больше, чем многие из тех, кто это изучал

- добавил Президент США.

Компания Kenvue, производитель Tylenol, заявила, что более десятилетние исследования, подтвержденные ведущими медицинскими специалистами и регуляторами, не выявили достоверных доказательств связи между ацетаминофеном и аутизмом. В компании подчеркнули, что препарат остается самым безопасным вариантом для беременных женщин, а перед его употреблением стоит консультироваться с врачом.

Напомним

В США аутизм у мальчиков диагностируют чаще, чем у девочек. Исследование не выявило клинических отличий между полами, что может свидетельствовать о недооценке случаев у девочек из-за особенностей проявления симптомов.

Готовность к эпидемиям и угрозам: Кабмин одобрил законопроект о биозащите23.09.25, 03:34

Вита Зеленецкая

ЗдоровьеНовости Мира
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты