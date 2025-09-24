ВООЗ заявляє про відсутність зв'язку між аутизмом та вживанням парацетамолу під час вагітності

$41.380.13
Ексклюзив
07:25 • 250 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 1258 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 1854 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 18958 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 37118 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 31427 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 30055 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 58791 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 28611 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 64866 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
Популярнi новини
У тимчасово окупованому Маріуполі рф будує "митницю"23 вересня, 23:53 • 15535 перегляди
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН24 вересня, 01:25 • 14203 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto02:37 • 14716 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 14359 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 10996 перегляди
Публікації
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 10925 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 14761 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 58776 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 42966 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 59679 перегляди
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 24725 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 85443 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 46128 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 60774 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 112450 перегляди
ВООЗ заявляє про відсутність зв'язку між аутизмом та вживанням парацетамолу під час вагітності

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про відсутність наукових доказів зв'язку між аутизмом та вживанням парацетамолу під час вагітності. Це суперечить твердженням президента США Дональда Трампа.

ВООЗ заявляє про відсутність зв'язку між аутизмом та вживанням парацетамолу під час вагітності

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в середу, що наразі немає переконливих наукових доказів, які б підтверджували можливий зв'язок між аутизмом та вживанням парацетамолу під час вагітності, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Наразі не встановлено жодного послідовного зв'язку між аутизмом та вживанням парацетамолу, ідеться у заяві ВООЗ.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп у понеділок пов'язав аутизм із вживанням вакцин у дитинстві та прийомом жінками популярного знеболювального препарату Tylenol під час вагітності, що висунуло твердження, не підтверджені науковими доказами, на перший план політики охорони здоров'я США, зазначає Reuters.

Знеболювальний препарат підвищує ризик аутизму у дітей - Трамп23.09.25, 05:22 • 4334 перегляди

Юлія Шрамко

Здоров'яНовини Світу
Всесвітня організація охорони здоров'я
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки