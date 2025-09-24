ВООЗ заявляє про відсутність зв'язку між аутизмом та вживанням парацетамолу під час вагітності
Київ • УНН
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про відсутність наукових доказів зв'язку між аутизмом та вживанням парацетамолу під час вагітності. Це суперечить твердженням президента США Дональда Трампа.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в середу, що наразі немає переконливих наукових доказів, які б підтверджували можливий зв'язок між аутизмом та вживанням парацетамолу під час вагітності, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Наразі не встановлено жодного послідовного зв'язку між аутизмом та вживанням парацетамолу, ідеться у заяві ВООЗ.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп у понеділок пов'язав аутизм із вживанням вакцин у дитинстві та прийомом жінками популярного знеболювального препарату Tylenol під час вагітності, що висунуло твердження, не підтверджені науковими доказами, на перший план політики охорони здоров'я США, зазначає Reuters.
Знеболювальний препарат підвищує ризик аутизму у дітей - Трамп23.09.25, 05:22 • 4334 перегляди