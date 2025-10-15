Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика
Киев • УНН
Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечается 15 октября. Хирург-онколог Денис Карпегин рассказал о ранних симптомах, диагностике и лечении этого самого распространенного рака среди женщин.
Сегодня, 15 октября, Всемирный день борьбы с раком молочной железы – злокачественным образованием, которое развивается в тканях груди. По данным ВОЗ - это самый распространенный вид рака среди женщин. Как вовремя распознать первые симптомы, каковы основные методы обследования, лечения и восстановления после операции, журналисту УНН рассказал Денис Карпегин, хирург-онколог (маммолог) Медицинского дома Odrex.
Что такое рак молочной железы
Рак молочной железы - это злокачественное образование, которое возникает в тканях груди вследствие неконтролируемого роста раковых клеток.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак молочной железы - самый распространенный вид рака в мире среди женщин: каждая четвертая онкобольная женщина имеет именно рак груди. В 2022 году было зафиксировано более 2,3 миллиона новых случаев этого заболевания.
Несмотря на тревожную статистику, рак молочной железы - это не приговор. Если его выявить на ранних стадиях, уровень выживаемости достигает 90–95%, на второй стадии – до 80%. Именно поэтому так важно проходить регулярные обследования: самоосмотр груди, делать визит к маммологу раз в год, а после 40 лет - делать маммографию каждые 1-2 года.
Как проявляется рак молочной железы: ранние признаки и симптомы
Нужно к себе придирчиво относиться. Мы свое тело все хорошо знаем, если появляются в груди какие-то уплотнения, которых раньше не было, не нужно ждать, обязательно сразу идти к врачу и это исследовать. Никакого самолечения, скажем неделя-две ни на что не повлияют, но два-три месяца затягивания могут изменить стадию заболевания
Он отметил, что опасными изменениями можно считать:
- уплотнение;
- втяжение кожи;
- изменение цвета кожи;
- втяжение соска;
- выделения из соска;
- боль.
Одно дело, если, грубо говоря, за неделю до месячных обе молочные железы наливаются, болят, - это с гормонами связано. Но если, например, точечно мы понимаем, что в каком-то месте, независимо от цикла, болит, ну, это такой звоночек, что нужно обратить внимание
Что касается выделений, врач отметил, что, если они молозивные, серые, белые – это не является поводом для беспокойства. Вот если кровянистые - это требует немедленного обследования.
Как проверяют грудь на рак: методы диагностики
Основных у нас три в зависимости от возраста. Это УЗИ молочных желез - стандартно до 40 лет, после 40 - маммография. Не то что нельзя делать, например, маммографию раньше или УЗИ после 40, можно. Просто примерно лет 40 структура молочной железы начинает меняться и более информативно смотреть после 40 на маммографию, а до 40 более информативно на УЗИ
Он добавляет, что, если маммография не дала ответа, можно использовать МРТ молочных желез с контрастированием - это позволяет более точно оценить "потенциал образований, которые нас беспокоят". Впрочем, как отдельный метод диагностики этот метод не используется, он является вспомогательным.
МРТ - это метод дообследования, он к скринингу не относится. МРТ может дать гипердиагностику
Лечится ли рак молочной железы: современные подходы к терапии
Врач отметил, что существует около 200 видов рака молочной железы. Поэтому подбор лечения зависит как от стадии болезни, так и от типа опухоли. Сейчас чаще всего используются 3 вида: хирургия, лучевая терапия и лекарственные препараты. А вот лекарственные препараты можно разделить на четыре группы: химиотерапия, гормонотерапия, таргетная терапия и самая современная - иммунотерапия.
Нельзя сказать, что что-то лучше, что-то хуже. Нет. Для каждого типа рака есть свой протокол лечения. И обычно все эти три метода, они сочетаются
Что касается иммунотерапии, по словам Карпегина, раковые клетки есть в организме абсолютно каждого человека, впрочем, именно иммунная система в какой-то момент перестает их "контролировать", что вызывает стремительное их увеличение и образование опухоли. Именно с этим пытается справиться иммунотерапия, если болезнь удалось поймать на очень ранней стадии. Другими словами – это системная болезнь всего организма, которая просто проявилась в молочной железе, объясняет онколог.
Поэтому, грубо говоря, хирургия - это просто физически убрать опухоль, но иммунитет же эти клеточки не видит, которые он должен распознавать. Поэтому лечение должно быть таким, что действует на весь организм. А какое именно лечение? Это мы уже подбираем, сделав биопсию и получив, грубо говоря, паспорт опухоли. Вот ее фамилия, имя отчество. Плюс мы делаем КТ, чтобы определить стадию заболевания и уже в зависимости от стадии и от типа опухоли, мы подбираем лечение, которое именно для такого типа подходит
В то же время так сказать "старые", проверенные методы тоже работают, ведь они постоянно совершенствуются. В частности лучевая терапия.
Такие аппараты постоянно обновляются, и программное обеспечение, и сами трубки для лучевой терапии, и точность. Если раньше были аппараты, которые прямо насквозь человека прожигали, грубо говоря, то сейчас все подбирается до миллиметра, под параметры тела
Реабилитация после рака груди: восстановление и психологическая поддержка
Если говорить о психологической реабилитации, нужно с этим работать, планируя лечение. Например, в случае хирургии мы будем выбирать онкопластические методы. Так, чтобы улучшить и формы груди, ну и при этом избавить человека от онкологии. Мы можем одномоментно имплант поставить, или свои же ткани использовать, или взять жир с живота, с бедер и подкачать грудь
Он добавляет, что этот момент нередко облегчает у женщин страх перед операцией, ведь они могут также получить порцию положительных эмоций относительно изменения своего внешнего вида, о которой, например, долго мечтали. В случае маленького размера груди, врач говорит, что при удалении всей железы, все же можно оставить кожу и сосок и потом ввести под кожу жир из другой части тела, например из живота.
Если побольше нужно, можно с живота взять кожно-жировой лоскут, то есть делается как абдоминопластика, и этот лоскут пересаживается на место удаленного
Он отмечает, что обычно эти операции можно совместить за исключением случаев, когда нужно полгода подождать.
Сейчас много фирм, которые предлагают любые, белье с протезами. То есть там уже вшит протезик, но женщина должна понимать, что со временем сможет все это восстановить. И это важно для психологической поддержки. Безусловно, в определенных случаях все же нужна помощь психоневролога с использованием лекарственных препаратов. Также есть йога-практика и другие инструменты, чтобы улучшить ментальное здоровье - подчеркивает врач.
Что касается физического восстановления, речь идет в частности о физической реабилитации после операции, а также ношении компрессионного рукава, который работает как помпа. Врач пояснил, что это связано с тем, что обычно при удалении груди, пораженные лимфоузлы под мышками также удаляются. Это может вызвать скопление жидкости, что требует определенного ухода.
Их три типа есть: профилактический, лечебный и лечебный, который уже для тех случаев, когда ручка отекла. Плюс сосудистые препараты, которые помогают мелким сосудикам выводить эту отечную жидкость из тканей
Что касается послеоперационных ограничений, врач отметил, что определенная часть из них – устарела. Сейчас среди таких актуально лишь ограничение "не поднимать более 2 кг в течение 2 месяцев после операции".
Все индивидуально. Ну то есть это еще советский миф, что нельзя загорать, что сауны - нельзя, витамины - нельзя. Никакой доказательной базы это не имеет. И наоборот уже доказано, что никакой связи это не имеет с метастазированием. Наоборот, дефицит витамина D, а он у нас в норме вырабатывается в коже под действием ультрафиолета. Вот наоборот, его дефицит является фактором риска. Поэтому все должно быть в меру. И физ нагрузки, и загорание на солнце
Также он добавил, что ограничение по сахару тоже является мифом, ведь все клетки, в том числе и метастатические, питаются глюкозой, но она всегда есть в крови, независимо от того, сколько сахара съедает человек.
Ну, безусловно, здоровый образ жизни должен быть. Есть факторы риска: избыточный вес, сахар, сахарный диабет - это все факторы риска. Такие люди чаще болеют раком. Но точно не из-за этого
