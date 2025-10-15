Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
08:03 • 1378 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 2474 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 8680 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 11557 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 9462 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 13072 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 14695 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 31039 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 60744 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 53009 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.7м/с
62%
754мм
Популярные новости
ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк14 октября, 23:02 • 37558 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 46475 просмотра
Мошенники предлагают "легкий заработок" в соцсетях: как защититься15 октября, 01:08 • 34807 просмотра
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN15 октября, 01:39 • 53820 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 26120 просмотра
публикации
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 638 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 8704 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 11569 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 26193 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 83503 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джон Хили
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Днепропетровская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 46540 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 31151 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 33090 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 41503 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 45492 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
Сериал
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Instagram

Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика

Киев • УНН

 • 8744 просмотра

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечается 15 октября. Хирург-онколог Денис Карпегин рассказал о ранних симптомах, диагностике и лечении этого самого распространенного рака среди женщин.

Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика

Сегодня, 15 октября, Всемирный день борьбы с раком молочной железы – злокачественным образованием, которое развивается в тканях груди. По данным ВОЗ - это самый распространенный вид рака среди женщин. Как вовремя распознать первые симптомы, каковы основные методы обследования, лечения и восстановления после операции, журналисту УНН рассказал Денис Карпегин, хирург-онколог (маммолог) Медицинского дома Odrex.

Что такое рак молочной железы

Рак молочной железы - это злокачественное образование, которое возникает в тканях груди вследствие неконтролируемого роста раковых клеток.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак молочной железы - самый распространенный вид рака в мире среди женщин: каждая четвертая онкобольная женщина имеет именно рак груди. В 2022 году было зафиксировано более 2,3 миллиона новых случаев этого заболевания.

Несмотря на тревожную статистику, рак молочной железы - это не приговор. Если его выявить на ранних стадиях, уровень выживаемости достигает 90–95%, на второй стадии – до 80%. Именно поэтому так важно проходить регулярные обследования: самоосмотр груди, делать визит к маммологу раз в год, а после 40 лет - делать маммографию каждые 1-2 года.

Как проявляется рак молочной железы: ранние признаки и симптомы

Нужно к себе придирчиво относиться. Мы свое тело все хорошо знаем, если появляются в груди какие-то уплотнения, которых раньше не было, не нужно ждать, обязательно сразу идти к врачу и это исследовать. Никакого самолечения, скажем неделя-две ни на что не повлияют, но два-три месяца затягивания могут изменить стадию заболевания

- подчеркнул врач.

Он отметил, что опасными изменениями можно считать:

  • уплотнение;
    • втяжение кожи;
      • изменение цвета кожи;
        • втяжение соска;
          • выделения из соска;
            • боль.

              Одно дело, если, грубо говоря, за неделю до месячных обе молочные железы наливаются, болят, - это с гормонами связано. Но если, например, точечно мы понимаем, что в каком-то месте, независимо от цикла, болит, ну, это такой звоночек, что нужно обратить внимание

              - подчеркнул онколог.

              Что касается выделений, врач отметил, что, если они молозивные, серые, белые – это не является поводом для беспокойства. Вот если кровянистые - это требует немедленного обследования.

              Как проверяют грудь на рак: методы диагностики

              Основных у нас три в зависимости от возраста. Это УЗИ молочных желез - стандартно до 40 лет, после 40 - маммография. Не то что нельзя делать, например, маммографию раньше или УЗИ после 40, можно. Просто примерно лет 40 структура молочной железы начинает меняться и более информативно смотреть после 40 на маммографию, а до 40 более информативно на УЗИ

              - объясняет Карпегин.

              Он добавляет, что, если маммография не дала ответа, можно использовать МРТ молочных желез с контрастированием - это позволяет более точно оценить "потенциал образований, которые нас беспокоят". Впрочем, как отдельный метод диагностики этот метод не используется, он является вспомогательным.

              МРТ - это метод дообследования, он к скринингу не относится. МРТ может дать гипердиагностику 

              - говорит специалист.

              "Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"08.10.25, 16:46 • 87547 просмотров

              Лечится ли рак молочной железы: современные подходы к терапии

              Врач отметил, что существует около 200 видов рака молочной железы. Поэтому подбор лечения зависит как от стадии болезни, так и от типа опухоли. Сейчас чаще всего используются 3 вида: хирургия, лучевая терапия и лекарственные препараты. А вот лекарственные препараты можно разделить на четыре группы: химиотерапия, гормонотерапия, таргетная терапия и самая современная - иммунотерапия.

              Нельзя сказать, что что-то лучше, что-то хуже. Нет. Для каждого типа рака есть свой протокол лечения. И обычно все эти три метода, они сочетаются 

              - рассказывает хирург.

              Что касается иммунотерапии, по словам Карпегина, раковые клетки есть в организме абсолютно каждого человека, впрочем, именно иммунная система в какой-то момент перестает их "контролировать", что вызывает стремительное их увеличение и образование опухоли. Именно с этим пытается справиться иммунотерапия, если болезнь удалось поймать на очень ранней стадии. Другими словами – это системная болезнь всего организма, которая просто проявилась в молочной железе, объясняет онколог.

              Поэтому, грубо говоря, хирургия - это просто физически убрать опухоль, но иммунитет же эти клеточки не видит, которые он должен распознавать. Поэтому лечение должно быть таким, что действует на весь организм. А какое именно лечение? Это мы уже подбираем, сделав биопсию и получив, грубо говоря, паспорт опухоли. Вот ее фамилия, имя отчество. Плюс мы делаем КТ, чтобы определить стадию заболевания и уже в зависимости от стадии и от типа опухоли, мы подбираем лечение, которое именно для такого типа подходит

               - пояснил хирург.

              В то же время так сказать "старые", проверенные методы тоже работают, ведь они постоянно совершенствуются. В частности лучевая терапия.

              Такие аппараты постоянно обновляются, и программное обеспечение, и сами трубки для лучевой терапии, и точность. Если раньше были аппараты, которые прямо насквозь человека прожигали, грубо говоря, то сейчас все подбирается до миллиметра, под параметры тела

               - говорит специалист.

              Реабилитация после рака груди: восстановление и психологическая поддержка

              Если говорить о психологической реабилитации, нужно с этим работать, планируя лечение. Например, в случае хирургии мы будем выбирать онкопластические методы. Так, чтобы улучшить и формы груди, ну и при этом избавить человека от онкологии. Мы можем одномоментно имплант поставить, или свои же ткани использовать, или взять жир с живота, с бедер и подкачать грудь

               - объясняет врач.

              Он добавляет, что этот момент нередко облегчает у женщин страх перед операцией, ведь они могут также получить порцию положительных эмоций относительно изменения своего внешнего вида, о которой, например, долго мечтали. В случае маленького размера груди, врач говорит, что при удалении всей железы, все же можно оставить кожу и сосок и потом ввести под кожу жир из другой части тела, например из живота.

              Если побольше нужно, можно с живота взять кожно-жировой лоскут, то есть делается как абдоминопластика, и этот лоскут пересаживается на место удаленного

              - добавляет хирург.

              Он отмечает, что обычно эти операции можно совместить за исключением случаев, когда нужно полгода подождать.

              Сейчас много фирм, которые предлагают любые, белье с протезами. То есть там уже вшит протезик, но женщина должна понимать, что со временем сможет все это восстановить. И это важно для психологической поддержки. Безусловно, в определенных случаях все же нужна помощь психоневролога с использованием лекарственных препаратов. Также есть йога-практика и другие инструменты, чтобы улучшить ментальное здоровье - подчеркивает врач.

               - подчеркивает врач.

              Что касается физического восстановления, речь идет в частности о физической реабилитации после операции, а также ношении компрессионного рукава, который работает как помпа. Врач пояснил, что это связано с тем, что обычно при удалении груди, пораженные лимфоузлы под мышками также удаляются. Это может вызвать скопление жидкости, что требует определенного ухода.

              Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в Украине13.10.25, 17:15 • 18673 просмотра

              Их три типа есть: профилактический, лечебный и лечебный, который уже для тех случаев, когда ручка отекла. Плюс сосудистые препараты, которые помогают мелким сосудикам выводить эту отечную жидкость из тканей

              - пояснил специалист.

              Что касается послеоперационных ограничений, врач отметил, что определенная часть из них – устарела. Сейчас среди таких актуально лишь ограничение "не поднимать более 2 кг в течение 2 месяцев после операции".

              Все индивидуально. Ну то есть это еще советский миф, что нельзя загорать, что сауны - нельзя, витамины - нельзя. Никакой доказательной базы это не имеет. И наоборот уже доказано, что никакой связи это не имеет с метастазированием. Наоборот, дефицит витамина D, а он у нас в норме вырабатывается в коже под действием ультрафиолета. Вот наоборот, его дефицит является фактором риска. Поэтому все должно быть в меру. И физ нагрузки, и загорание на солнце

              - подчеркнул врач, добавив, что лучше чтобы под солнцем не находились именно швы в течение 2 месяцев.

              Также он добавил, что ограничение по сахару тоже является мифом, ведь все клетки, в том числе и метастатические, питаются глюкозой, но она всегда есть в крови, независимо от того, сколько сахара съедает человек.

              Ну, безусловно, здоровый образ жизни должен быть. Есть факторы риска: избыточный вес, сахар, сахарный диабет - это все факторы риска. Такие люди чаще болеют раком. Но точно не из-за этого

               - подытожил онколог.

              Отчет ВОЗ: устойчивость к антибиотикам значительно возросла в мире, за 5 лет скорость на уровне плюс 40%13.10.25, 20:48 • 3892 просмотра

              Алена Уткина

              ОбществоЗдоровьепубликации
              Всемирная организация здравоохранения