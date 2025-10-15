Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика

Сегодня, 15 октября, Всемирный день борьбы с раком молочной железы – злокачественным образованием, которое развивается в тканях груди. По данным ВОЗ - это самый распространенный вид рака среди женщин. Как вовремя распознать первые симптомы, каковы основные методы обследования, лечения и восстановления после операции, журналисту УНН рассказал Денис Карпегин, хирург-онколог (маммолог) Медицинского дома Odrex.

Что такое рак молочной железы

Рак молочной железы - это злокачественное образование, которое возникает в тканях груди вследствие неконтролируемого роста раковых клеток.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак молочной железы - самый распространенный вид рака в мире среди женщин: каждая четвертая онкобольная женщина имеет именно рак груди. В 2022 году было зафиксировано более 2,3 миллиона новых случаев этого заболевания.

Несмотря на тревожную статистику, рак молочной железы - это не приговор. Если его выявить на ранних стадиях, уровень выживаемости достигает 90–95%, на второй стадии – до 80%. Именно поэтому так важно проходить регулярные обследования: самоосмотр груди, делать визит к маммологу раз в год, а после 40 лет - делать маммографию каждые 1-2 года.

Как проявляется рак молочной железы: ранние признаки и симптомы

Нужно к себе придирчиво относиться. Мы свое тело все хорошо знаем, если появляются в груди какие-то уплотнения, которых раньше не было, не нужно ждать, обязательно сразу идти к врачу и это исследовать. Никакого самолечения, скажем неделя-две ни на что не повлияют, но два-три месяца затягивания могут изменить стадию заболевания - подчеркнул врач.

Он отметил, что опасными изменениями можно считать:

уплотнение;

втяжение кожи;

изменение цвета кожи;

втяжение соска;

выделения из соска;

боль.

Одно дело, если, грубо говоря, за неделю до месячных обе молочные железы наливаются, болят, - это с гормонами связано. Но если, например, точечно мы понимаем, что в каком-то месте, независимо от цикла, болит, ну, это такой звоночек, что нужно обратить внимание - подчеркнул онколог.

Что касается выделений, врач отметил, что, если они молозивные, серые, белые – это не является поводом для беспокойства. Вот если кровянистые - это требует немедленного обследования.

Как проверяют грудь на рак: методы диагностики

Основных у нас три в зависимости от возраста. Это УЗИ молочных желез - стандартно до 40 лет, после 40 - маммография. Не то что нельзя делать, например, маммографию раньше или УЗИ после 40, можно. Просто примерно лет 40 структура молочной железы начинает меняться и более информативно смотреть после 40 на маммографию, а до 40 более информативно на УЗИ - объясняет Карпегин.

Он добавляет, что, если маммография не дала ответа, можно использовать МРТ молочных желез с контрастированием - это позволяет более точно оценить "потенциал образований, которые нас беспокоят". Впрочем, как отдельный метод диагностики этот метод не используется, он является вспомогательным.

МРТ - это метод дообследования, он к скринингу не относится. МРТ может дать гипердиагностику - говорит специалист.

Лечится ли рак молочной железы: современные подходы к терапии

Врач отметил, что существует около 200 видов рака молочной железы. Поэтому подбор лечения зависит как от стадии болезни, так и от типа опухоли. Сейчас чаще всего используются 3 вида: хирургия, лучевая терапия и лекарственные препараты. А вот лекарственные препараты можно разделить на четыре группы: химиотерапия, гормонотерапия, таргетная терапия и самая современная - иммунотерапия.

Нельзя сказать, что что-то лучше, что-то хуже. Нет. Для каждого типа рака есть свой протокол лечения. И обычно все эти три метода, они сочетаются - рассказывает хирург.

Что касается иммунотерапии, по словам Карпегина, раковые клетки есть в организме абсолютно каждого человека, впрочем, именно иммунная система в какой-то момент перестает их "контролировать", что вызывает стремительное их увеличение и образование опухоли. Именно с этим пытается справиться иммунотерапия, если болезнь удалось поймать на очень ранней стадии. Другими словами – это системная болезнь всего организма, которая просто проявилась в молочной железе, объясняет онколог.

Поэтому, грубо говоря, хирургия - это просто физически убрать опухоль, но иммунитет же эти клеточки не видит, которые он должен распознавать. Поэтому лечение должно быть таким, что действует на весь организм. А какое именно лечение? Это мы уже подбираем, сделав биопсию и получив, грубо говоря, паспорт опухоли. Вот ее фамилия, имя отчество. Плюс мы делаем КТ, чтобы определить стадию заболевания и уже в зависимости от стадии и от типа опухоли, мы подбираем лечение, которое именно для такого типа подходит - пояснил хирург.

В то же время так сказать "старые", проверенные методы тоже работают, ведь они постоянно совершенствуются. В частности лучевая терапия.

Такие аппараты постоянно обновляются, и программное обеспечение, и сами трубки для лучевой терапии, и точность. Если раньше были аппараты, которые прямо насквозь человека прожигали, грубо говоря, то сейчас все подбирается до миллиметра, под параметры тела - говорит специалист.

Реабилитация после рака груди: восстановление и психологическая поддержка

Если говорить о психологической реабилитации, нужно с этим работать, планируя лечение. Например, в случае хирургии мы будем выбирать онкопластические методы. Так, чтобы улучшить и формы груди, ну и при этом избавить человека от онкологии. Мы можем одномоментно имплант поставить, или свои же ткани использовать, или взять жир с живота, с бедер и подкачать грудь - объясняет врач.

Он добавляет, что этот момент нередко облегчает у женщин страх перед операцией, ведь они могут также получить порцию положительных эмоций относительно изменения своего внешнего вида, о которой, например, долго мечтали. В случае маленького размера груди, врач говорит, что при удалении всей железы, все же можно оставить кожу и сосок и потом ввести под кожу жир из другой части тела, например из живота.

Если побольше нужно, можно с живота взять кожно-жировой лоскут, то есть делается как абдоминопластика, и этот лоскут пересаживается на место удаленного - добавляет хирург.

Он отмечает, что обычно эти операции можно совместить за исключением случаев, когда нужно полгода подождать.

Сейчас много фирм, которые предлагают любые, белье с протезами. То есть там уже вшит протезик, но женщина должна понимать, что со временем сможет все это восстановить. И это важно для психологической поддержки. Безусловно, в определенных случаях все же нужна помощь психоневролога с использованием лекарственных препаратов. Также есть йога-практика и другие инструменты, чтобы улучшить ментальное здоровье - подчеркивает врач. - подчеркивает врач.

Что касается физического восстановления, речь идет в частности о физической реабилитации после операции, а также ношении компрессионного рукава, который работает как помпа. Врач пояснил, что это связано с тем, что обычно при удалении груди, пораженные лимфоузлы под мышками также удаляются. Это может вызвать скопление жидкости, что требует определенного ухода.

Их три типа есть: профилактический, лечебный и лечебный, который уже для тех случаев, когда ручка отекла. Плюс сосудистые препараты, которые помогают мелким сосудикам выводить эту отечную жидкость из тканей - пояснил специалист.

Что касается послеоперационных ограничений, врач отметил, что определенная часть из них – устарела. Сейчас среди таких актуально лишь ограничение "не поднимать более 2 кг в течение 2 месяцев после операции".

Все индивидуально. Ну то есть это еще советский миф, что нельзя загорать, что сауны - нельзя, витамины - нельзя. Никакой доказательной базы это не имеет. И наоборот уже доказано, что никакой связи это не имеет с метастазированием. Наоборот, дефицит витамина D, а он у нас в норме вырабатывается в коже под действием ультрафиолета. Вот наоборот, его дефицит является фактором риска. Поэтому все должно быть в меру. И физ нагрузки, и загорание на солнце - подчеркнул врач, добавив, что лучше чтобы под солнцем не находились именно швы в течение 2 месяцев.

Также он добавил, что ограничение по сахару тоже является мифом, ведь все клетки, в том числе и метастатические, питаются глюкозой, но она всегда есть в крови, независимо от того, сколько сахара съедает человек.

Ну, безусловно, здоровый образ жизни должен быть. Есть факторы риска: избыточный вес, сахар, сахарный диабет - это все факторы риска. Такие люди чаще болеют раком. Но точно не из-за этого - подытожил онколог.

