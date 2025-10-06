$41.230.05
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Дослідники виявили неочікуваний зв'язок між самооцінкою та вигоранням: яка роль негативних думок

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Вчені з Bielefeld University та Communications Psychology встановили, що низька самооцінка пов'язана з повторюваними негативними думками, які сприяють вигоранню. Ці висновки ляжуть в основу нових психотерапевтичних методів.

Дослідники виявили неочікуваний зв'язок між самооцінкою та вигоранням: яка роль негативних думок

"Зациклення" на минулому і майбутньому посилює процес вигорання, сприяючи розвитку стресу і його наслідків. Нові висновки будуть покладені в фундамент подальшої розробки більш ефективних психотерапевтичних втручань. Про це пише УНН з посиланням на звіт дослідження фахівців Bielefeld University та журнал Communications Psychology.

Деталі

Вчені, що представляють університет у німецькому місті Білефельд, поділилися низкою висновків з триваючого дослідження психологічних факторів, які сприяють вигоранню. Ідеться про взаємозв'язок між вигорянням, самооцінкою і повторюваними негативними думками. Результати дослідження були опубліковані в журналі Communications Psychology.

Довідка

Коли люди перебувають у стані сильного стресу протягом тривалого часу, вони іноді можуть відчувати стан, відомий як вигорання. Цей стан характеризується вираженим емоційним, розумовим і фізичним виснаженням. Фактори стресу, що призводять до вигорання, можуть бути різними.

Вигоряння - явище досить поширене. Люди, які страждають на вигоряння, зазвичай мають труднощі з концентрацією уваги на повсякденних справах. Для деяких вигорання може бути дуже виснажливим.

Відправною точкою для новго дослідження є поява більшої кількості доказів наступної тези:

"Асоціації, виявлені в міжособистісних аналізах, не завжди відображають процеси, що відбуваються всередині індивідів".

Відштовхуюсиь від цього, вчені провели чотиритижневе дослідження миттєвої оцінки (EMA) за участю N = 96 студентів у період іспитів.

Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання19.09.25, 15:05 • 82773 перегляди

Зауваження: у кількох попередніх дослідженнях вивчався зв'язок між вигоранням або іншими формами психологічного стресу та самооцінкою. 

Більшість з них були присвячені відмінностям між різними людьми або групами. Як результат, вони іноді не в змозі відобразити зміни, які можуть відбуватися в одній і тій же людині з плином часу.

- ідеться у поясненні. 

Однак у новому методі дослідження з'ясовано більше - проведено додаткові статистичні аналізи взаємозв'язку між самооцінкою та вигоранням. Серед  ключових висновків:

  • коли студенти відчували себе краще і ставилися до себе з більшою повагою, вони, здавалося, були менш схильні до вигорання;
    • значна частина зв'язків між самооцінкою та відчуттям вигорання була опосередкована повторюваними негативними думками як на внутрішньоособистісному, так і на міжособистісному рівні.
      • вищий рівень вигорання супроводжувався посиленням повторюваних негативних думок, - це призводило до зниження самооцінки.

        Нестабільність самооцінки частково пом'якшувала зв'язки між самооцінкою та подальшими тривогами перед сном  і вигоранням на внутрішньоособистісному, але не міжособистісному рівні

        - кажуть фахівці

        Резюме та сподівання на нові винаходи

        Результати, зібрані цією групою дослідників, вказують на таке:

        • низька самооцінка пов'язана з більш повторюваними негативними думками;
          • висока самооцінка — з менш повторюваними негативними думками.

            Роздуми (тобто зациклення на минулих проблемах) і турбота про майбутні події, які є повторюваними негативними моделями мислення, у свою чергу, сприяють вигоранню, продовжуючи психічний та емоційний стрес.

            - роблять висновок вчені.

            У майбутніх дослідженнях дослідницька група сподівається докладніше вивчити динаміку і глибше зрозуміти психологічні фактори, що сприяють вигоранню. 

            Робота вчених може зрештою надихнути на розробку більш ефективних консультаційних чи психотерапевтичних втручань.

            Нагадаємо

            Гостра реакція на стрес виникає у відповідь на зовнішні подразники, а панічні напади зазвичай мають психологічну основу й можуть повторюватися навіть без очевидного подразника.

            Вигорання на роботі: дослідження показало, що 75% працівників думають про звільнення

            Ігор Тележніков

            СуспільствоЗдоров'я