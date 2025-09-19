Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання

З приходом осінні багато людей відчувають зміни в своєму настрої, зменшення сил, сонливість. Дні стають коротшими, сонячного світла менше, знижується температура. В цей період у деяких людей може виникати "осіння депресія", яка ще має назву сезонний афективний розлад (САР). Що таке осіння депресія, які її симптоми, та як подолати - розповіла в коментарі УНН психологиня Катерина Кононова.

Що таке осіння депресія та чому вона виникає

САР – це форма депресії, яка виникає у певну пору року, та є циклічною, тобто з’являється кожного року в один і той самий період. Симптоми "сезонної депресії" дуже схожі класичну депресію, яку ми знаємо, але вона виникає через зміну сезонів.

Розвиток осінньої депресії пов’язаний зі зміною біологічних, гормональних та природних факторів. З настанням осені зменшується світловий день, через що у людей збивається біологічний годинник. Через те, що починає раніше темніти у нас виробляється більше мелатоніну (гормону сну) який виробляється у темряві. Ці фактори сприяють відчуттю сонливості, втоми, браку енергії, труднощі в концентрації. Також через брак сонячного світла в організмі виникає дефіцит серотоніну, який відповідає за наш настрій, та вітаміну D. В результаті може відчуватися апатія, виникають проблеми з енергетичним балансом, послаблюється імунна система - зазначає Кононова.

За її словами, до сезонної депресії більш схильні люди, які мають генетичну схильність, чи вже переживали депресію раніше. Також важливим фактором є і наші думки. Багато хто асоціює осінь як "завершення", втрату, холод та самотність. Закінчується сезон відпусток, починається навчальний рік, завантаженість роботою. Люди менше часу проводять на вулиці, менше рухаються та соціальної взаємодії. Такий емоційний фон може підживлювати осінню депресію.

Україна посіла перше місце серед країн за рівнем депресії - рейтинг

Основні симптоми осінньої депресії

Вона зазначає, що симптоми осінньої депресії можуть відрізнятися у людей, але в загальному це:

зниження настрою, апатія, речі, які раніше приносили радість більше не дають відчуття задоволення;

хронічна втома, проблеми з засинанням або навпаки постійна сонливість;

знижується концентрація уваги;

зміна апетиту: переїдання/втрата апетиту;

підвищена тривожність, дратівливість;

втрата мотивації;

відчуття важкості в тілі, уповільнення рухів;

зниження бажання до соціальної активності.

Важливо зазначити, що певні з перелічених симптомів час від часу можуть зустрічатися у кожного з нас і це зовсім не говорить, що у вас осіння депресія. Відчувати себе час від часу погано, не в настрої це нормально для кожного з нас. Але якщо ви спостерігаєте у себе сукупність цих проявів більше 2 тижнів поспіль, то варто звернутися до спеціаліста - додає Кононова.

Самотність майже на 80% пов'язана з ризиками депресивних симптомів - масштабне дослідження

Як розпізнати осінню депресію на ранніх етапах

Якщо говорити про умовні стадії осінньої депресії, то на початковій стадії це проявляється в легкій сонливості, зниженні енергії, дратівливості, коливанні настрою, незначні зміни апетиту. На цьому етапі людина може впоратися з цим самостійно, якщо вчасно помітить ці зміни. На наступній стадії прояви стають більш вираженими та стійкими. Стає важче прокидатися зранку, все менше сил для виконання щоденних обов’язків. Дії, які раніше не вимагали багато зусиль стають непосильними, знижується продуктивність. Можуть бути і фізичні прояви: головний біль, паморочиться в голові, відчуття важкості в тілі - зазначає психологиня.

Експерт наголошує, що виражена стадія вже очевидна з багатьох проявів. Людині важко виконувати не лише свої щоденні обов’язки на роботі чи вдома, а й базові, такі рутинні дії як почистити зуби, помити голову, поїсти вимагають надто багато зусиль.

Людина може ізолюватися від соціуму, зменшити контакт з рідними і близькими. Також можуть бути помітні зміни в апетиті, зміни ваги, сильне відчуття безнадії, пустоти. В таких випадках не обійтися без допомоги спеціаліста.

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Способи подолання осінньої депресії

Кононова наводить декілька способів самодопомоги при осінній депресії:

більше сонячного світла. Погодні умови звісно забирають у нас таку можливість, але знайдіть 10-15 хвилин зранку, чи вдень вийти на вулицю, пройтися “ловлячи” останні промінчики сонця. Якщо такої можливості немає, то використовуйте яскраве освітлення, адже це допоможе регулювати біологічний годинник;

рух. Легка зарядка зранку, пробіжка, йога, чи спортивний зал ввечері ваше рятівне коло. Достатньо 20-30 хвилин на день, щоб відчути себе більш бадьорим;

збалансоване харчування. На осінній та зимовий періоди це є дуже важливим. З настанням холоду у нас знижується імунітет, може з’явитися дефіцит деяких вітамінів. Слідкуючи за своїм харчування та компенсуючи нестачу вітамінів, ви допомагаєте своєму організму швидше адаптуватися до зміни сезонів.

режим сну. Знову таки, зміна світлого дня змінює і наші циркадні ритми, тому важливим є засинати і прокидатися в один і той самий час;

соціальна активність. Зустрічайтеся з друзями, родиною, проводьте сімейні вечори. Намагайтеся зменшити відчуття ізоляції, так як це може посилити депресію;

маленькі радощі. Філіжанка кави, цукерка, обійми рідних, чи м’який плед після важкого робочого дня іноді можуть стати найбільшим спасінням від поганого настрою. Не забувайте любити себе та турбуватися про себе;

психологічні практики. Щоденник думок та емоцій, медитації, дихальні вправи чи будь що інше, що відгукується вам ніколи не буде зайвим.

Осінь це час змін. Змінюється як природа, так і ми. А щоб осіння депресія не дісталася до вас, не забувайте про здоровий сон та харчування, регулярну активність, додавати світла в своє життя, займатися справами, які вам приносять задоволення та головне не забувайте любити себе та турбуватися про себе - резюмувала Кононова.

Україну накриє різке похолодання зі снігом: синоптик назвала дату