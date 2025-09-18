Україну накриє різке похолодання зі снігом: синоптик назвала дату
Київ • УНН
З 25-26 вересня в Україні очікується різке похолодання, місцями до мокрого снігу. До цього, 19 вересня, температура підніметься до +19-24 градусів, а на вихідних 20-21 вересня сягне +24-28 градусів.
З 25-26 вересня тепла погода в Україні зміниться різким похолоданням. Про це повідомила у Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.
Деталі
На заході України, ближче до Карпат дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг. Як зазначила Діденко, похолодання торкнеться усієї України, однак опади будуть переважно у вигляді дощу, а сніг - лише місцями в західних областях.
Водночас 19 вересня очікується антициклон з південного заходу. Температура повітря поступово почне підніматися і впродовж дня коливатиметься від +19 до +24 градуси.
У вихідні дні, 20-21 вересня, в Україні очікується суха і сонячна погода: температура повітря становитиме +24+28 градусів.
