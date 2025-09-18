Україну накриє різке похолодання зі снігом: синоптик назвала дату

$41.190.02
Ексклюзив
09:39 • 3322 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 3700 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 5678 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 14030 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 12055 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 36851 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 41199 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32289 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31155 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 34451 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС18 вересня, 01:05
"Пішов рух": уповноважений Президента з питань санкцій дав прогноз по 19-му пакету ЄС проти рф18 вересня, 02:08
Ворожа атака на Київщину: у Бориспільському районі загорілися складські приміщення18 вересня, 02:24
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 3330 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 14032 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка "Кривбасу": результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту05:59
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
WhatsApp
YouTube
E-6 Mercury

Україну накриє різке похолодання зі снігом: синоптик назвала дату

Київ • УНН

 • 580 перегляди

З 25-26 вересня в Україні очікується різке похолодання, місцями до мокрого снігу. До цього, 19 вересня, температура підніметься до +19-24 градусів, а на вихідних 20-21 вересня сягне +24-28 градусів.

Україну накриє різке похолодання зі снігом: синоптик назвала дату

З 25-26 вересня тепла погода в Україні зміниться різким похолоданням. Про це повідомила у Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

На заході України, ближче до Карпат дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг. Як зазначила Діденко, похолодання торкнеться усієї України, однак опади будуть переважно у вигляді дощу, а сніг - лише місцями в західних областях.

Водночас 19 вересня очікується антициклон з південного заходу. Температура повітря поступово почне підніматися і впродовж дня коливатиметься від +19 до +24 градуси.

У вихідні дні, 20-21 вересня, в Україні очікується суха і сонячна погода: температура повітря становитиме +24+28 градусів.

Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів11.09.25, 14:11 • 112182 перегляди

Євген Устименко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Карпати
Україна