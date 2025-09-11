Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
Київ • УНН
УНН зібрав ТОП 5 рецептів теплих напоїв для осені, які створять затишок та піднімуть настрій у прохолодну погоду.
З настанням прохолодної погоди особливо цінуються теплі, ароматні напої. УНН зібрав ТОП 5 рецептів від гарбузового латте до яблучного сидру, які створять затишок і піднімуть настрій у будь-який осінній день.
Гарбузовий латте з корицею
Теплий і ароматний напій із гарбуза створює затишну осінню атмосферу та ідеально підходить для того, аби розслабитися після довгого дня.
Інгредієнти (на 2 порції):
- молоко - 400 мл;
- гарбузове пюре - 100 гр;
- еспресо - 2 порції (або міцна кава);
- цукор або мед - за смаком;
- кориця, мускатний горіх - щіпка.
Спосіб приготування
У каструльці нагріти молоко з гарбузовим пюре і спеціями, не доводячи до кипіння. Збити суміш віничком до утворення піни. Додати еспресо та підсолодити за смаком. Подавати гарячим, посипавши трохи кориці зверху.
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені25.08.25, 17:18 • 204392 перегляди
Чай з імбирем, лимоном та медом
Пряний та зігріваючий напій, який підтримує імунітет восени.
Інгредієнти (на 2 порції):
- вода - 500 мл;
- свіжий імбир - 2–3 см кореня;
- лимон - половина;
- мед - 1–2 ч. л.
Спосіб приготування
Імбир нарізати тонкими пластинками та заварити у воді 5–7 хвилин. Додати сік лимона та мед, добре перемішати. Настоювати ще 2 хвилини й подавати гарячим.
Яблучний безалкогольний сидр із прянощами
Солодкий та пікантний напій з ароматом кориці та гвоздики чудово підійде для сімейних вечорів або посиденьок із друзями.
Інгредієнти (на 4 порції):
- яблучний сік - 1 л;
- кориця - 2 палички;
- гвоздика - 3–4 квітки;
- мускатний горіх - щіпка;
- мед або цукор - за смаком.
Спосіб приготування
Налити яблучний сік у каструлю, додати спеції та підігріти на середньому вогні, не доводячи до кипіння. Дати настоятися 5 хвилин. Підсолодити медом або цукром за смаком. Подавати гарячим у чашках.
Солодкий День пасічника: топ медових рецептів19.08.25, 14:20 • 77825 переглядiв
Какао з маршмеллоу та корицею
Солодке і зігріваюче какао з ароматною корицею - справжній амбасадор осінніх вечорів за переглядом фільмів.
Інгредієнти (на 2 порції):
- молоко - 400 мл;
- какао-порошок - 2 ст. л.;
- цукор - 1–2 ст. л.;
- маршмеллоу - 6–8 шт;
- кориця - щіпка.
Спосіб приготування
Молоко нагріти, додати какао і цукор, добре розмішати до однорідної консистенції. Розлити у чашки, додати маршмеллоу. Додати трохи кориці та подавати гарячим.
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток12.08.25, 12:24 • 157032 перегляди
Трав’яний настій з шипшини та ягід чорноплідної горобини
Корисний, вітамінний напій, який допомагає зміцнити імунітет восени та підходить для щоденного вживання.
Інгредієнти (на 2 порції):
- вода - 500 мл;
- сухі ягоди шипшини - 2 ст. л.;
- ягоди чорноплідної горобини - 1 ст. л.;
- мед - за смаком.
Спосіб приготування
Ягоди залити окропом і настоювати 10–15 хвилин під кришкою. Процідити напій через сито. Підсолодити медом і подавати гарячим.
Солодко і смачно: топ рецептів тістечок з чаєм матча08.09.25, 18:08 • 2668 переглядiв