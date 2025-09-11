$41.210.09
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 6266 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 9898 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 16023 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 35963 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 43813 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 95864 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 50496 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47849 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43728 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів

Київ • УНН

 • 3048 перегляди

УНН зібрав ТОП 5 рецептів теплих напоїв для осені, які створять затишок та піднімуть настрій у прохолодну погоду.

Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів

З настанням прохолодної погоди особливо цінуються теплі, ароматні напої. УНН зібрав ТОП 5 рецептів від гарбузового латте до яблучного сидру, які створять затишок і піднімуть настрій у будь-який осінній день.

Гарбузовий латте з корицею

Теплий і ароматний напій із гарбуза створює затишну осінню атмосферу та ідеально підходить для того, аби розслабитися після довгого дня.

Інгредієнти (на 2 порції):

  • молоко - 400 мл;
    • гарбузове пюре - 100 гр;
      • еспресо - 2 порції (або міцна кава);
        • цукор або мед - за смаком;
          • кориця, мускатний горіх - щіпка.

            Спосіб приготування

            У каструльці нагріти молоко з гарбузовим пюре і спеціями, не доводячи до кипіння. Збити суміш віничком до утворення піни. Додати еспресо та підсолодити за смаком. Подавати гарячим, посипавши трохи кориці зверху.

            Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осені25.08.25, 17:18 • 204392 перегляди

            Чай з імбирем, лимоном та медом

            Пряний та зігріваючий напій, який підтримує імунітет восени.

            Інгредієнти (на 2 порції):

            • вода - 500 мл;
              • свіжий імбир - 2–3 см кореня;
                • лимон - половина;
                  • мед - 1–2 ч. л.

                    Спосіб приготування

                    Імбир нарізати тонкими пластинками та заварити у воді 5–7 хвилин. Додати сік лимона та мед, добре перемішати. Настоювати ще 2 хвилини й подавати гарячим.

                    Яблучний безалкогольний сидр із прянощами

                    Солодкий та пікантний напій з ароматом кориці та гвоздики чудово підійде для сімейних вечорів або посиденьок із друзями.

                    Інгредієнти (на 4 порції):

                    • яблучний сік - 1 л;
                      • кориця - 2 палички;
                        • гвоздика - 3–4 квітки;
                          • мускатний горіх - щіпка;
                            • мед або цукор - за смаком.

                              Спосіб приготування

                              Налити яблучний сік у каструлю, додати спеції та підігріти на середньому вогні, не доводячи до кипіння. Дати настоятися 5 хвилин. Підсолодити медом або цукром за смаком. Подавати гарячим у чашках.

                              Солодкий День пасічника: топ медових рецептів19.08.25, 14:20 • 77825 переглядiв

                              Какао з маршмеллоу та корицею

                              Солодке і зігріваюче какао з ароматною корицею - справжній амбасадор осінніх вечорів за переглядом фільмів.

                              Інгредієнти (на 2 порції):

                              • молоко - 400 мл;
                                • какао-порошок - 2 ст. л.;
                                  • цукор - 1–2 ст. л.;
                                    • маршмеллоу - 6–8 шт;
                                      • кориця - щіпка.

                                        Спосіб приготування

                                        Молоко нагріти, додати какао і цукор, добре розмішати до однорідної консистенції. Розлити у чашки, додати маршмеллоу. Додати трохи кориці та подавати гарячим.

                                        Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток12.08.25, 12:24 • 157032 перегляди

                                        Трав’яний настій з шипшини та ягід чорноплідної горобини

                                        Корисний, вітамінний напій, який допомагає зміцнити імунітет восени та підходить для щоденного вживання.

                                        Інгредієнти (на 2 порції):

                                        • вода - 500 мл;
                                          • сухі ягоди шипшини - 2 ст. л.;
                                            • ягоди чорноплідної горобини - 1 ст. л.;
                                              • мед - за смаком.

                                                Спосіб приготування

                                                Ягоди залити окропом і настоювати 10–15 хвилин під кришкою. Процідити напій через сито. Підсолодити медом і подавати гарячим.

                                                Солодко і смачно: топ рецептів тістечок з чаєм матча08.09.25, 18:08 • 2668 переглядiв

                                                Альона Уткіна

                                                УНН LiteЛайфхакиПублікаціїКулінар