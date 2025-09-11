Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
Киев • УНН
УНН собрал ТОП 5 рецептов теплых напитков для осени, которые создадут уют и поднимут настроение в прохладную погоду.
С наступлением прохладной погоды особенно ценятся теплые, ароматные напитки. УНН собрал ТОП 5 рецептов от тыквенного латте до яблочного сидра, которые создадут уют и поднимут настроение в любой осенний день.
Тыквенный латте с корицей
Теплый и ароматный напиток из тыквы создает уютную осеннюю атмосферу и идеально подходит для того, чтобы расслабиться после долгого дня.
Ингредиенты (на 2 порции):
- молоко - 400 мл;
- тыквенное пюре - 100 гр;
- эспрессо - 2 порции (или крепкий кофе);
- сахар или мед - по вкусу;
- корица, мускатный орех - щепотка.
Способ приготовления
В кастрюльке нагреть молоко с тыквенным пюре и специями, не доводя до кипения. Взбить смесь венчиком до образования пены. Добавить эспрессо и подсластить по вкусу. Подавать горячим, посыпав немного корицы сверху.
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени25.08.25, 17:18 • 204392 просмотра
Чай с имбирем, лимоном и медом
Пряный и согревающий напиток, который поддерживает иммунитет осенью.
Ингредиенты (на 2 порции):
- вода - 500 мл;
- свежий имбирь - 2–3 см корня;
- лимон - половина;
- мед - 1–2 ч. л.
Способ приготовления
Имбирь нарезать тонкими пластинками и заварить в воде 5–7 минут. Добавить сок лимона и мед, хорошо перемешать. Настаивать еще 2 минуты и подавать горячим.
Яблочный безалкогольный сидр с пряностями
Сладкий и пикантный напиток с ароматом корицы и гвоздики прекрасно подойдет для семейных вечеров или посиделок с друзьями.
Ингредиенты (на 4 порции):
- яблочный сок - 1 л;
- корица - 2 палочки;
- гвоздика - 3–4 цветка;
- мускатный орех - щепотка;
- мед или сахар - по вкусу.
Способ приготовления
Налить яблочный сок в кастрюлю, добавить специи и подогреть на среднем огне, не доводя до кипения. Дать настояться 5 минут. Подсластить медом или сахаром по вкусу. Подавать горячим в чашках.
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов19.08.25, 14:20 • 77825 просмотров
Какао с маршмеллоу и корицей
Сладкое и согревающее какао с ароматной корицей - настоящий амбассадор осенних вечеров за просмотром фильмов.
Ингредиенты (на 2 порции):
- молоко - 400 мл;
- какао-порошок - 2 ст. л.;
- сахар - 1–2 ст. л.;
- маршмеллоу - 6–8 шт;
- корица - щепотка.
Способ приготовления
Молоко нагреть, добавить какао и сахар, хорошо размешать до однородной консистенции. Разлить в чашки, добавить маршмеллоу. Добавить немного корицы и подавать горячим.
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток12.08.25, 12:24 • 157032 просмотра
Травяной настой из шиповника и ягод черноплодной рябины
Полезный, витаминный напиток, который помогает укрепить иммунитет осенью и подходит для ежедневного употребления.
Ингредиенты (на 2 порции):
- вода - 500 мл;
- сухие ягоды шиповника - 2 ст. л.;
- ягоды черноплодной рябины - 1 ст. л.;
- мед - по вкусу.
Способ приготовления
Ягоды залить кипятком и настаивать 10–15 минут под крышкой. Процедить напиток через сито. Подсластить медом и подавать горячим.
Сладко и вкусно: топ рецептов пирожных с чаем матча08.09.25, 18:08 • 2668 просмотров