Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров

11:02 • 1316 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
09:51 • 5342 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
09:16 • 9268 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 15670 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 35543 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
10 сентября, 15:04 • 43708 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
10 сентября, 13:48 • 95609 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 50472 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
10 сентября, 12:25 • 47827 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43705 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзивы
Популярные новости
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко11 сентября, 01:44 • 20205 просмотра
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны11 сентября, 02:43 • 7002 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 20108 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 13722 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 14013 просмотра

Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 2480 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 35543 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:48 • 95609 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 10:41 • 86262 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 65436 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Денис Шмыгаль
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
УНН Lite
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 2480 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 6692 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 26198 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 90728 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 81938 просмотра
Актуальное
Нефть
СВИФТ
DJI Mavic
Сокол 9
SpaceX Starship

Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров

Киев • УНН

 • 2474 просмотра

УНН собрал ТОП 5 рецептов теплых напитков для осени, которые создадут уют и поднимут настроение в прохладную погоду.

Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров

С наступлением прохладной погоды особенно ценятся теплые, ароматные напитки. УНН собрал ТОП 5 рецептов от тыквенного латте до яблочного сидра, которые создадут уют и поднимут настроение в любой осенний день.

Тыквенный латте с корицей

Теплый и ароматный напиток из тыквы создает уютную осеннюю атмосферу и идеально подходит для того, чтобы расслабиться после долгого дня.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • молоко - 400 мл;
    • тыквенное пюре - 100 гр;
      • эспрессо - 2 порции (или крепкий кофе);
        • сахар или мед - по вкусу;
          • корица, мускатный орех - щепотка.

            Способ приготовления

            В кастрюльке нагреть молоко с тыквенным пюре и специями, не доводя до кипения. Взбить смесь венчиком до образования пены. Добавить эспрессо и подсластить по вкусу. Подавать горячим, посыпав немного корицы сверху.

            Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осени25.08.25, 17:18 • 204392 просмотра

            Чай с имбирем, лимоном и медом

            Пряный и согревающий напиток, который поддерживает иммунитет осенью.

            Ингредиенты (на 2 порции):

            • вода - 500 мл;
              • свежий имбирь - 2–3 см корня;
                • лимон - половина;
                  • мед - 1–2 ч. л.

                    Способ приготовления

                    Имбирь нарезать тонкими пластинками и заварить в воде 5–7 минут. Добавить сок лимона и мед, хорошо перемешать. Настаивать еще 2 минуты и подавать горячим.

                    Яблочный безалкогольный сидр с пряностями

                    Сладкий и пикантный напиток с ароматом корицы и гвоздики прекрасно подойдет для семейных вечеров или посиделок с друзьями.

                    Ингредиенты (на 4 порции):

                    • яблочный сок - 1 л;
                      • корица - 2 палочки;
                        • гвоздика - 3–4 цветка;
                          • мускатный орех - щепотка;
                            • мед или сахар - по вкусу.

                              Способ приготовления

                              Налить яблочный сок в кастрюлю, добавить специи и подогреть на среднем огне, не доводя до кипения. Дать настояться 5 минут. Подсластить медом или сахаром по вкусу. Подавать горячим в чашках.

                              Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов19.08.25, 14:20 • 77825 просмотров

                              Какао с маршмеллоу и корицей

                              Сладкое и согревающее какао с ароматной корицей - настоящий амбассадор осенних вечеров за просмотром фильмов.

                              Ингредиенты (на 2 порции):

                              • молоко - 400 мл;
                                • какао-порошок - 2 ст. л.;
                                  • сахар - 1–2 ст. л.;
                                    • маршмеллоу - 6–8 шт;
                                      • корица - щепотка.

                                        Способ приготовления

                                        Молоко нагреть, добавить какао и сахар, хорошо размешать до однородной консистенции. Разлить в чашки, добавить маршмеллоу. Добавить немного корицы и подавать горячим.

                                        Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток12.08.25, 12:24 • 157032 просмотра

                                        Травяной настой из шиповника и ягод черноплодной рябины

                                        Полезный, витаминный напиток, который помогает укрепить иммунитет осенью и подходит для ежедневного употребления.

                                        Ингредиенты (на 2 порции):

                                        • вода - 500 мл;
                                          • сухие ягоды шиповника - 2 ст. л.;
                                            • ягоды черноплодной рябины - 1 ст. л.;
                                              • мед - по вкусу.

                                                Способ приготовления

                                                Ягоды залить кипятком и настаивать 10–15 минут под крышкой. Процедить напиток через сито. Подсластить медом и подавать горячим.

                                                Сладко и вкусно: топ рецептов пирожных с чаем матча08.09.25, 18:08 • 2668 просмотров

                                                Алена Уткина

                                                УНН LiteЛайфхакиКулинар