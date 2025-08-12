Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток
УНН предлагает 5 проверенных рецептов сезонных заготовок: соленые огурцы, маринованные помидоры, баклажаны, компот из персиков и маринованный арбуз. Эти рецепты помогут сохранить вкус лета на зиму.
Лето – лучшее время для консервации овощей и фруктов впрок. УНН предлагает проверенные рецепты. УНН предлагает подборку проверенных рецептов закруток, которые с легкостью украсят ваш зимний стол и подарят ощущение лета даже в самые холодные дни.
Соленые огурцы
Ингредиенты на 1 л банку:
400 г небольших огурцов;
1 соцветие укропа;
2-3 лавровых листа;
2 зубчика чеснока;
0,5 ч. л. душистого перца горошком;
корень хрена;
1–2 листа хрена;
1 ст. л. соли (без горки) на 1 л воды.
Приготовление:
Огурцы тщательно промыть и замочить в холодной воде на 3–4 часа, чтобы были хрустящие. На дно стерилизованной банки выложить листья хрена, укроп, лавровый лист, чеснок и перец. Плотно уложить огурцы, добавляя кусочек корня хрена. Залить кипящим рассолом (вода + соль). Накрыть крышкой, простерилизовать банки 5–7 минут, затем закатать. Перевернуть вверх дном, укутать до полного остывания.
Маринованные помидоры
Ингредиенты на 1 л маринада:
3 ст. л. сахара;
1 ст. л. соли;
2 ст. л. 9% уксуса;
помидоры (сколько влезет в банку);
веточка петрушки;
перец горошком - 4–5 шт;
кольца лука (по желанию);
2 зубчика чеснока.
Приготовление:
В стерильные банки выложить петрушку, чеснок, перец горошком и лук. Плотно заполнить банки помидорами. Приготовить маринад: в воду добавить соль, сахар, довести до кипения, влить уксус. Залить горячим маринадом помидоры, накрыть крышками. Стерилизовать 10–12 минут, закатать и укутать до остывания.
Маринованные баклажаны
Ингредиенты:
5 кг баклажанов;
4,5 л воды;
50 мл 9% уксуса (для бланширования);
3 головки чеснока;
1 пучок укропа;
300 мл растительного масла;
250 мл 9% уксуса (для маринада);
1 ч. л. черного молотого перца;
4 ст. л. соли;
1 ч. л. сахара.
Приготовление:
Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1–1,5 см. В большой кастрюле закипятить воду с 50 мл уксуса, бланшировать баклажаны 5 минут, затем откинуть на дуршлаг. Чеснок измельчить, укроп порубить. В стерильные банки выложить слоями баклажаны, пересыпая чесноком и укропом. Приготовить маринад: в воду добавить соль, сахар, перец, влить 250 мл уксуса, закипятить. Залить баклажаны горячим маринадом, добавить в каждую банку по 1–2 ст. л. растительного масла. Закатать, перевернуть и укутать до остывания.
Компот из персиков
Ингредиенты:
1 кг спелых персиков;
1 л воды;
0,5 ч. л. лимонной кислоты;
400 г сахара.
Приготовление:
Персики вымыть, разрезать на половинки, удалить косточки. Выложить в стерильные банки. Сварить сироп: в воду добавить сахар, лимонную кислоту, закипятить. Залить персики горячим сиропом, накрыть крышками. Стерилизовать 15 минут, закатать и укутать до остывания.
Маринованный арбуз
Ингредиенты:
2 кг арбуза (мякоть без косточек);
2,5 л воды;
3 ст. л. меда;
1 ст. л. сахара;
1 ст. л. соли;
160 г 9% уксуса.
Приготовление:
Арбуз нарезать кусочками среднего размера. Выложить в стерильные банки. Приготовить маринад: в воду добавить соль, сахар, мед, закипятить. Влить уксус, сразу снять с огня. Залить арбуз горячим маринадом, накрыть крышками. Стерилизовать 8–10 минут, закатать и оставить под одеялом до остывания.
