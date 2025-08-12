Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток

$41.450.06
09:30 • 550 просмотра
«Присоединение территорий не является конечной целью Путина»: Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 1610 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
06:06 • 9494 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 16639 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 77080 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 124912 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 176943 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128800 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 93045 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 132834 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 1776 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 10440 просмотра
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40 • 6870 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 20457 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 176943 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 121062 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 236886 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток

Киев • УНН

 • 1782 просмотра

УНН предлагает 5 проверенных рецептов сезонных заготовок: соленые огурцы, маринованные помидоры, баклажаны, компот из персиков и маринованный арбуз. Эти рецепты помогут сохранить вкус лета на зиму.

Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток

Лето – лучшее время для консервации овощей и фруктов впрок. УНН предлагает проверенные рецепты. УНН предлагает подборку проверенных рецептов закруток, которые с легкостью украсят ваш зимний стол и подарят ощущение лета даже в самые холодные дни.

Соленые огурцы

Ингредиенты на 1 л банку:

400 г небольших огурцов;

1 соцветие укропа;

2-3 лавровых листа;

2 зубчика чеснока;

0,5 ч. л. душистого перца горошком;

корень хрена;

1–2 листа хрена;

1 ст. л. соли (без горки) на 1 л воды.

Приготовление:

Огурцы тщательно промыть и замочить в холодной воде на 3–4 часа, чтобы были хрустящие. На дно стерилизованной банки выложить листья хрена, укроп, лавровый лист, чеснок и перец. Плотно уложить огурцы, добавляя кусочек корня хрена. Залить кипящим рассолом (вода + соль). Накрыть крышкой, простерилизовать банки 5–7 минут, затем закатать. Перевернуть вверх дном, укутать до полного остывания.

Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком28.07.25, 16:41 • 202627 просмотров

Маринованные помидоры

Ингредиенты на 1 л маринада:

3 ст. л. сахара;

1 ст. л. соли;

2 ст. л. 9% уксуса;

помидоры (сколько влезет в банку);

веточка петрушки;

перец горошком - 4–5 шт;

кольца лука (по желанию);

2 зубчика чеснока.

Приготовление:

В стерильные банки выложить петрушку, чеснок, перец горошком и лук. Плотно заполнить банки помидорами. Приготовить маринад: в воду добавить соль, сахар, довести до кипения, влить уксус. Залить горячим маринадом помидоры, накрыть крышками. Стерилизовать 10–12 минут, закатать и укутать до остывания.

Маринованные баклажаны

Ингредиенты:

5 кг баклажанов;

4,5 л воды;

50 мл 9% уксуса (для бланширования);

3 головки чеснока;

1 пучок укропа;

300 мл растительного масла;

250 мл 9% уксуса (для маринада);

1 ч. л. черного молотого перца;

4 ст. л. соли;

1 ч. л. сахара.

Приготовление:

Баклажаны нарезать кружочками толщиной 1–1,5 см. В большой кастрюле закипятить воду с 50 мл уксуса, бланшировать баклажаны 5 минут, затем откинуть на дуршлаг. Чеснок измельчить, укроп порубить. В стерильные банки выложить слоями баклажаны, пересыпая чесноком и укропом. Приготовить маринад: в воду добавить соль, сахар, перец, влить 250 мл уксуса, закипятить. Залить баклажаны горячим маринадом, добавить в каждую банку по 1–2 ст. л. растительного масла. Закатать, перевернуть и укутать до остывания.

Что приготовить в августе: 5 сезонных рецептов из свежих овощей и фруктов01.08.25, 09:16 • 112615 просмотров

Компот из персиков

Ингредиенты:

1 кг спелых персиков;

1 л воды;

0,5 ч. л. лимонной кислоты;

400 г сахара.

Приготовление:

Персики вымыть, разрезать на половинки, удалить косточки. Выложить в стерильные банки. Сварить сироп: в воду добавить сахар, лимонную кислоту, закипятить. Залить персики горячим сиропом, накрыть крышками. Стерилизовать 15 минут, закатать и укутать до остывания.

Маринованный арбуз

Ингредиенты:

2 кг арбуза (мякоть без косточек);

2,5 л воды;

3 ст. л. меда;

1 ст. л. сахара;

1 ст. л. соли;

160 г 9% уксуса.

Приготовление:

Арбуз нарезать кусочками среднего размера. Выложить в стерильные банки. Приготовить маринад: в воду добавить соль, сахар, мед, закипятить. Влить уксус, сразу снять с огня. Залить арбуз горячим маринадом, накрыть крышками. Стерилизовать 8–10 минут, закатать и оставить под одеялом до остывания.

Топ-5 компотов, которые помогут освежиться в душный августовский день04.08.25, 16:03 • 2481 просмотр

Алена Уткина

ЛайфхакпубликацииКулинар