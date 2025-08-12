Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток
UNN пропонує 5 перевірених рецептів сезонних заготовок: солоні огірки, мариновані помідори, баклажани, компот із персиків та маринований кавун. Ці рецепти допоможуть зберегти смак літа на зиму.
Літо - найкращий час для консервації овочів та фруктів про запас. УНН пропонує перевірені рецепти. УНН пропонує добірку перевірених рецептів закруток, які з легкістю прикрасять ваш зимовий стіл і подарують відчуття літа навіть у найхолодніші дні.
Солоні огірки
Інгредієнти на 1 л банку:
400 г невеликих огірків;
1 суцвіття кропу;
2-3 лаврових листки;
2 зубчики часнику;
0,5 ч. л. духмяного перцю горошком;
корінь хрону;
1–2 листки хрону;
1 ст. л. солі (без гірки) на 1 л води.
Приготування:
Огірки ретельно промити й замочити у холодній воді на 3–4 години, щоб були хрусткі. На дно стерилізованої банки викласти листя хрону, кріп, лавровий лист, часник і перець. Щільно укласти огірки, додаючи шматочок кореня хрону. Залити киплячим розсолом (вода + сіль). Накрити кришкою, простерилізувати банки 5–7 хвилин, потім закатати. Перевернути догори дном, укутати до повного охолодження.
Мариновані помідори
Інгредієнти на 1 л маринаду:
3ст. л. цукру;
1ст. л. солі;
2 ст. л. 9% оцту;
помідори (скільки влізе в банку);
гілочка петрушки;
перець горошком - 4–5 шт;
кільця цибулі (за бажанням);
2 зубчики часнику.
Приготування:
У стерильні банки викласти петрушку, часник, перець горошком та цибулю. Щільно заповнити банки помідорами. Приготувати маринад: у воду додати сіль, цукор, довести до кипіння, влити оцет. Залити гарячим маринадом помідори, накрити кришками. Стерилізувати 10–12 хвилин, закатати та укутати до охолодження.
Мариновані баклажани
Інгредієнти:
5 кг баклажанів;
4,5 л води;
50 мл 9% оцту (для бланшування);
3 головки часнику;
1 пучок кропу;
300 мл олії;
250 мл 9% оцту (для маринаду);
1 ч. л. чорного меленого перцю;
4 ст. л. солі;
1 ч. л. цукру.
Приготування:
Баклажани нарізати кружечками товщиною 1–1,5 см. У великій каструлі закип’ятити воду з 50 мл оцту, бланшувати баклажани 5 хвилин, потім відкинути на друшляк. Часник подрібнити, кріп посікти. У стерильні банки викласти шарами баклажани, пересипаючи часником і кропом. Приготувати маринад: у воду додати сіль, цукор, перець, влити 250 мл оцту, закип’ятити. Залити баклажани гарячим маринадом, додати в кожну банку по 1–2 ст. л. олії. Закатати, перевернути та укутати до охолодження.
Компот із персиків
Інгредієнти:
1 кг стиглих персиків;
1 л води;
0,5 ч. л. лимонної кислоти;
400 г цукру.
Приготування:
Персики вимити, розрізати на половинки, видалити кісточки. Викласти у стерильні банки. Зварити сироп: у воду додати цукор, лимонну кислоту, закип’ятити. Залити персики гарячим сиропом, накрити кришками. Стерилізувати 15 хвилин, закатати та укутати до охолодження.
Маринований кавун
Інгредієнти:
2 кг кавуна (м’якоть без кісточок);
2,5 л води;
3 ст. л. меду;
1 ст. л. цукру;
1 ст. л. солі;
160 г 9% оцту.
Приготування:
Кавун нарізати шматочками середнього розміру. Викласти у стерильні банки. Приготувати маринад: у воду додати сіль, цукор, мед, закип’ятити. Влити оцет, одразу зняти з вогню. Залити кавун гарячим маринадом, накрити кришками. Стерилізувати 8–10 хвилин, закатати та залишити під ковдрою до охолодження.
