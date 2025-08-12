$41.450.06
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
06:06 • 8438 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 16173 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 76270 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 124227 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 176129 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 128707 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 93018 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 132822 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 130929 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток

Київ • УНН

 • 322 перегляди

UNN пропонує 5 перевірених рецептів сезонних заготовок: солоні огірки, мариновані помідори, баклажани, компот із персиків та маринований кавун. Ці рецепти допоможуть зберегти смак літа на зиму.

Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток

Літо - найкращий час для консервації овочів та фруктів про запас. УНН пропонує перевірені рецепти. УНН пропонує добірку перевірених рецептів закруток, які з легкістю прикрасять ваш зимовий стіл і подарують відчуття літа навіть у найхолодніші дні.

Солоні огірки

Інгредієнти на 1 л банку:

400 г невеликих огірків;

1 суцвіття кропу;

2-3 лаврових листки;

2 зубчики часнику;

0,5 ч. л. духмяного перцю горошком;

корінь хрону;

1–2 листки хрону;

1 ст. л. солі (без гірки) на 1 л води.

Приготування:

Огірки ретельно промити й замочити у холодній воді на 3–4 години, щоб були хрусткі. На дно стерилізованої банки викласти листя хрону, кріп, лавровий лист, часник і перець. Щільно укласти огірки, додаючи шматочок кореня хрону. Залити киплячим розсолом (вода + сіль). Накрити кришкою, простерилізувати банки 5–7 хвилин, потім закатати. Перевернути догори дном, укутати до повного охолодження.

Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком28.07.25, 16:41 • 202626 переглядiв

Мариновані помідори

Інгредієнти на 1 л маринаду:

3ст. л. цукру;

1ст. л. солі;

2 ст. л. 9% оцту;

помідори (скільки влізе в банку);

гілочка петрушки;

перець горошком - 4–5 шт;

кільця цибулі (за бажанням);

2 зубчики часнику.

Приготування:

У стерильні банки викласти петрушку, часник, перець горошком та цибулю. Щільно заповнити банки помідорами. Приготувати маринад: у воду додати сіль, цукор, довести до кипіння, влити оцет. Залити гарячим маринадом помідори, накрити кришками. Стерилізувати 10–12 хвилин, закатати та укутати до охолодження.

Мариновані баклажани

Інгредієнти:

5 кг баклажанів;

4,5 л води;

50 мл 9% оцту (для бланшування);

3 головки часнику;

1 пучок кропу;

300 мл олії;

250 мл 9% оцту (для маринаду);

1 ч. л. чорного меленого перцю;

4 ст. л. солі;

1 ч. л. цукру.

Приготування:

Баклажани нарізати кружечками товщиною 1–1,5 см. У великій каструлі закип’ятити воду з 50 мл оцту, бланшувати баклажани 5 хвилин, потім відкинути на друшляк. Часник подрібнити, кріп посікти. У стерильні банки викласти шарами баклажани, пересипаючи часником і кропом. Приготувати маринад: у воду додати сіль, цукор, перець, влити 250 мл оцту, закип’ятити. Залити баклажани гарячим маринадом, додати в кожну банку по 1–2 ст. л. олії. Закатати, перевернути та укутати до охолодження.

Що приготувати в серпні: 5 сезонних рецептів зі свіжих овочів і фруктів01.08.25, 09:16 • 112614 переглядiв

Компот із персиків

Інгредієнти:

1 кг стиглих персиків;

1 л води;

0,5 ч. л. лимонної кислоти;

400 г цукру.

Приготування:

Персики вимити, розрізати на половинки, видалити кісточки. Викласти у стерильні банки. Зварити сироп: у воду додати цукор, лимонну кислоту, закип’ятити. Залити персики гарячим сиропом, накрити кришками. Стерилізувати 15 хвилин, закатати та укутати до охолодження.

Маринований кавун

Інгредієнти:

2 кг кавуна (м’якоть без кісточок);

2,5 л води;

3 ст. л. меду;

1 ст. л. цукру;

1 ст. л. солі;

160 г 9% оцту.

Приготування:

Кавун нарізати шматочками середнього розміру. Викласти у стерильні банки. Приготувати маринад: у воду додати сіль, цукор, мед, закип’ятити. Влити оцет, одразу зняти з вогню. Залити кавун гарячим маринадом, накрити кришками. Стерилізувати 8–10 хвилин, закатати та залишити під ковдрою до охолодження.

Топ-5 компотів, які допоможуть освіжитися у задушливий серпневий день04.08.25, 16:03 • 2478 переглядiв

