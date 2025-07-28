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Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком

Київ • УНН

 • 13878 перегляди

УНН представляє топ-5 білкових продуктів, які мають високий вміст цієї корисної речовини. Дізнайтеся, як правильно збалансувати харчування, щоб забезпечити організм необхідним білком.

Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком

Білок є важливим компонентом для кожної людини. Особливо це стосується тих, хто обрав спортивний, рухливий і загалом активний спосіб життя. Назагал відомо, що багато білка можна отримати з яєць та курки. Але сьогодні ми підемо трішки далі і УНН розповість вам про топ-5 білкових продуктів, які мають високий вміст цієї корисної речовини.

Продукти з високим вмістом білка

Білок відіграє головну роль у життєдіяльності організму людини. Він забезпечує відновлення м'язів, підтримання імунної системи та вироблення енергії. Знання, в яких продуктах багато білка, допомагає правильно збалансувати харчування, роблячи його не тільки корисним, а й різноманітним.

Важливий для людей, особливо для спортсменів, протеїн міститься як у продуктах тваринного походження, так і в рослинного. Це дає можливість кожному підібрати відповідний раціон. Важливо розуміти, що різні види білка по-різному засвоюються організмом. Вміння вибирати якісні білкові продукти - запорука успішного харчування. 

Скільки білка потребує організм

Потреби в білку індивідуальні й залежать від віку, рівня фізичної активності та цілей харчування. Зокрема, для підтримки здоров'я дорослої людини необхідно в середньому 0,8-1 грам білка на кілограм маси тіла. Однак для спортсменів, вагітних жінок і людей, які прагнуть набрати м'язову масу, споживання протеїну має бути збільшено.

Продукти, які містять білки, варто включати в кожен прийом їжі. Це забезпечить рівномірне надходження амінокислот, необхідних для нормальної роботи організму. Якщо орієнтуватися на дешеві продукти з високим вмістом білка, варто взяти до уваги такі варіанти, як яйця, куряче філе або бобові - вони не лише доступні, а й багаті необхідними нутрієнтами.

Для визначення оптимальної кількості протеїну важливо враховувати не тільки масу тіла, а й спосіб життя. Наприклад, тим, хто не займається спортом, достатньо базової норми. Активні люди потребують більше продуктів, у яких багато білка, щоб заповнювати енергетичні витрати.

Топ білкових продуктів для прийому їжі

Творог є не лише джерелом білка, а й кальцію, який зміцнює зміцнення кістки і зуби. Він підійде і в якості корисного перекусу, і як повноцінний прийом їжі.

Творог підходить для приготування десертів, млинців або запіканок. Особливо корисним є знежирений творог. Він знижує калорійність раціону, зберігаючи при цьому високий вміст білка.

Лосось — це продукт, у якому поєднуються високий вміст білка і омега-3 жирних кислот. Ці жири зміцнюють серце, знижують запальні процеси в організмі і покращують роботу мозку.

Лосось можна готувати на грилі, запікати в духовці або додавати в салати. Регулярне вживання цієї риби дозволить зміцнити імунітет і підтримувати здоров’я шкіри.

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Яловичина є класичним джерелом тваринного білка. Вона насичена залізом, яке необхідне для запобігання анемії, і цинком, який зміцнює імунітет.

Обирати варто нежирні шматки яловичини. Наприклад, це вирізка, яку можна готувати на пару, грилі або запікати. Для тих, хто займається спортом, яловичина є важливим компонентом дієти для відновлення м’язів.

Пармезан — це сир із найвищим вмістом білка, що робить його чудовим доповненням до різних страв. Пармезан багатий не лише білком, але і кальцієм, магнієм і вітамінами групи В.

Цей різновид сиру можна використовувати в салатах, пасті або як окремий перекус. Однак через високу калорійність його слід вживати помірно.

Чечевиця — це одне з найкращих рослинних джерел білка, яке ідеально підходить для вегетаріанців та веганів. Вона багата на клітковину, яка покращує травлення, та залізо, важливе для кровообігу.

Чечевицю можна використовувати як гарнір, додавати в супи або салати. Вона насичує організм енергією, забезпечуючи тривале відчуття ситості.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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