Топ-5 компотів, які допоможуть освіжитися у задушливий серпневий день

$41.760.05
47.640.10
ukenru
12:41 • 3054 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
12:06 • 10564 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
11:14 • 30439 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
10:06 • 26648 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
07:56 • 38723 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
07:35 • 51443 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
07:19 • 55136 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
4 серпня, 01:37 • 55608 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії
3 серпня, 10:28 • 76418 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 289863 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
39%
749мм
Популярнi новини
Нічна атака рф дронами на Київщину зачепила один з районів: показали наслідкиPhoto4 серпня, 05:54 • 68264 перегляди
Трамп відповів, що може зробити рф для уникнення санкційVideo4 серпня, 06:13 • 9290 перегляди
Прем'єр Індії Моді зухвало реагує на тиск Трампа щодо закупівель російської нафти - Bloomberg4 серпня, 06:35 • 39666 перегляди
Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА4 серпня, 06:42 • 65279 перегляди
Хмельниччина зазнала атак рф уночі, вранці та вдень: є пошкодження, без жертв09:24 • 36638 перегляди
Публікації
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України11:14 • 30463 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 201381 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 289878 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 476523 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 283904 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Ігнат Юрій Робертович
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Львів
Дніпропетровська область
Хмельницька область
Польща
Реклама
УНН Lite
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto09:23 • 8500 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 327184 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 137711 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 171324 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 180654 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Bild
Мі-8
ChatGPT

Топ-5 компотів, які допоможуть освіжитися у задушливий серпневий день

Київ • УНН

 • 176 перегляди

УНН пропонує п'ять рецептів освіжаючих компотів, ідеальних для спекотного літа. Серед них класичний фруктовий, ягідний, цитрусовий, а також "Літо в склянці" та "Ягідна симфонія".

Топ-5 компотів, які допоможуть освіжитися у задушливий серпневий день

Випити склянку прохолодного напою – чого ще можна бажати у серпні, посеред спекотного літнього дня? УНН допоможе вам втілити цю маленьку приємність у життя і вже підготував п’ять рецептів смашних і запашних компотів.

Класичний фруктовий компот

Інгредієнти:

·         яблука;

·         груші;

·         вишні;

·         сливи;

·         цукор;

·         вода.

Приготування

Варто нарізати свіжі фрукти, додати їх у воду разом з вишнями і цукром. Довести до кипіння, потім готувати на малому вогні протягом 5-10 хвилин.

Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавун03.08.25, 10:54 • 201416 переглядiв

Ягідний компот з малини та полуниці

Інгредієнти:

·         свіжа малина;

·         полуниця;

·         цукор;

·         вода.

Приготування

Треба покласти ягоди у каструлю з водою та цукром. Довести до кипіння, варити 5-7 хвилин. Потім охолодити і подавати з крихтою льоду.

Цитрусовий компот з апельсинами та лимоном

Інгредієнти:

·         апельсини;

·         лимон;

·         цукор;

·         вода.

Приготування

Вичавити сік з апельсинів і лимона. Додати сік у воду з цукром, довести до кипіння і варити 5 хвилин.

Як не проґавити сезон кукурудзи: топ-5 неймовірно смачних рецептів30.07.25, 16:34 • 5695 переглядiв

Компот "Літо в склянці"

Інгредієнти:

·         аґрус;

·         порічки;

·         цукор;

·         вода;

·         кілька листочків м'яти.

Приготування

Покласти ягоди в каструлю, додати воду й цукор і довести до кипіння. Варити компот до 5 хвилин, після чого вимкнути і дати напою настоятися ще близько 40 хвилин.

Компот "Ягідна симфонія"

Інгредієнти:

·         свіжа малина;

·         порічки;

·         цукор;

·         вода.

Приготування

Покласти ягоди у каструлю з водою та цукром. Довести до кипіння, варіть 5-7 хвилин. Охолодити і подавати з крихтою льоду.

Рецепти освіжаючих ягідно‑фруктових напоїв, які подарують відчуття літа14.07.25, 12:36 • 6396 переглядiв

Павло Зінченко

ЛайфхакКулінар