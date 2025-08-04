Топ-5 компотів, які допоможуть освіжитися у задушливий серпневий день
Київ • УНН
УНН пропонує п'ять рецептів освіжаючих компотів, ідеальних для спекотного літа. Серед них класичний фруктовий, ягідний, цитрусовий, а також "Літо в склянці" та "Ягідна симфонія".
Випити склянку прохолодного напою – чого ще можна бажати у серпні, посеред спекотного літнього дня? УНН допоможе вам втілити цю маленьку приємність у життя і вже підготував п’ять рецептів смашних і запашних компотів.
Класичний фруктовий компот
Інгредієнти:
· яблука;
· груші;
· вишні;
· сливи;
· цукор;
· вода.
Приготування
Варто нарізати свіжі фрукти, додати їх у воду разом з вишнями і цукром. Довести до кипіння, потім готувати на малому вогні протягом 5-10 хвилин.
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Ягідний компот з малини та полуниці
Інгредієнти:
· свіжа малина;
· полуниця;
· цукор;
· вода.
Приготування
Треба покласти ягоди у каструлю з водою та цукром. Довести до кипіння, варити 5-7 хвилин. Потім охолодити і подавати з крихтою льоду.
Цитрусовий компот з апельсинами та лимоном
Інгредієнти:
· апельсини;
· лимон;
· цукор;
· вода.
Приготування
Вичавити сік з апельсинів і лимона. Додати сік у воду з цукром, довести до кипіння і варити 5 хвилин.
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Компот "Літо в склянці"
Інгредієнти:
· аґрус;
· порічки;
· цукор;
· вода;
· кілька листочків м'яти.
Приготування
Покласти ягоди в каструлю, додати воду й цукор і довести до кипіння. Варити компот до 5 хвилин, після чого вимкнути і дати напою настоятися ще близько 40 хвилин.
Компот "Ягідна симфонія"
Інгредієнти:
· свіжа малина;
· порічки;
· цукор;
· вода.
Приготування
Покласти ягоди у каструлю з водою та цукром. Довести до кипіння, варіть 5-7 хвилин. Охолодити і подавати з крихтою льоду.
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