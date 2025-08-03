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Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавун

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Дізнайтеся, як обрати стиглий і солодкий кавун, зважаючи на його зовнішній вигляд, хвостик та звук. Визначте "хлопчика" чи "дівчинку" та перевірте на нітрати.

Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавун

Сьогодні, 3 серпня, відзначається День кавуна. Початок сезону вже не за горами і ця традиційна для серпневої пори ягода скоро опиниться на столах багатьох українських домівок. Кавуни бувають різні – великі і малі, солодкі і не дуже, "хлопчики" і "дівчатка". І сьогодні УНН розповість, як правильно вибирати кавун, щоб поласувати ним на повну.

Корисні властивості кавуна

М’якоть кавуна містить каротиноїд – лікопен, пігмент, який дає червоний колір помідорам та кавунам. Він має потужні властивості: антиоксиданту та протизапальну. Цей пігмент спроможний запобігти тромбоутворенню та захворюванням на рак.

Окрім того кавун корисний для здоров’я очей та шкіри. Його варто їсти тим людям, які страждають через нестабільний тиск – щоденне вживання кавуна здатне його унормувати та знизити.

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Як перевірити кавун на нітрати

Нітрати самі по собі не є загрозою для здоров’я людини. Джерелом нітратів для людини є рослинна їжа, м’ясо та вода. Допустима норма нітратів, яка має вагу 60 кг – 300 мг, на 1 кг кавуна – 60 грамів.

Щоб з’ясувати, чи перевищують нітрати допустиму норму, варто звертати увагу на зріз. У хорошого кавуна зріз має крупинки та нерівності, у кавуна з нітратами він гладенький. Якщо піднести кавун зрізом до світла і він світитиметься фіолетовим кольором, то це свідчить про те, що нітрати перевищують норму.  Кавун з нітратами має жовті прожилки, він швидко потоне, якщо його опустити у воду.

Як вибирати кавун

У разі сприятливої літньої погоди кавуни можна купувати в середині серпня. В цілому сезон кавунів настає в кінці літа-початку осені. На початку серпня зазвичай на базарах з’являються ранні сорти кавунів, а також ті, які вирощували в теплицях. Вони не дуже солодкі та часто насичені нітратами.

Також не варто вірити байкам, що смак кавуна залежить від його розміру. Це не так. Солодким буде і маленький - до 5 кг і великий - від 10 кг. Але практика показує, що у великому кавуні багато рідини, тож він соковитіший.Який колір у стиглого кавуна

Забарвлення кавуна має бути насиченим і контрастним. Смужки кавуна повинні бути не розмитими, а чіткими. Чим темніше смужки на кавуні - тим краще, він тоді буде стиглим та соковитим.

Зазвичай мало хто звертає увагу на хвостик кавуна, але насправді це дуже важливий момент. Хвостик дає змогу визначити якість кавуна. Якщо хвостик обрізаний - сміливо йдіть до іншого продавця, через те, що це говорить про спробу приховати якість фрукта.

Дуже сухий хвостик говорить про те, що кавун давно зірваний з баштану і довго подорожував. Найчастіше це означає, що кавун вже достиг. Мокрий хвостик свідчить про те, що плід ще не дозрів. Колір хвостика у несолодкого кавуна - зелений або темно-зелений.

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Навіщо стукати по кавуну

Кірка кавуна повинна бути тверда. Стиглий фрукт підчепити нігтем неможливо. Якщо ж кірка коричнювата і волога - кавун точно не смачний. Кавун можна покласти на долоню і шльопнути по ньому або постукати. Він має резонувати на другу руку. Сам звук повинен бути дзвінкий. Якщо звук глухий або плоский - то кавун вже перезрів.

Всі кавуни під час дозрівання лежать на землі й на цьому місці з'являється пляма, яке відрізняється від решти забарвлення. Колір плями у стиглого кавуна повинен бути насичено-жовтим або темно-помаранчевим. А ось світло-жовті або білі плями зазвичай у кавунів, які ще не дозріли. Вони, як правило, не солодкі.

Кавуни не повинні бути жовті або білі. У стиглого кавуна м'якоть повинна бути однорідною. А жилки звичайно свідчать про те, що кавун не кращої якості.

Хлопчик чи дівчинка

Неймовірно, але факт: всі кавуни діляться на "хлопчиків" і "дівчаток". У "дівчаток" менше кісточок і вони солодші. У "хлопчиків" більш опуклий низ, а кружечок маленький, а у "дівчаток" низ більш плоский, а кружечок широкий.

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Павло Зінченко

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