Що приготувати в серпні: 5 сезонних рецептів зі свіжих овочів і фруктів
Київ • УНН
Представляємо п'ять рецептів страв із сезонних овочів та фруктів, які легко приготувати. До них входять оладки з кабачків, запечені баклажани, пиріг з персиками, запечена кукурудза та холодний суп.
Серпень - золота пора для кулінарних експериментів із сезонними продуктами. На ринках повно соковитих кабачків, кукурудзи, ягід та фруктів. УНН зібрав п’ять смачних і легких у приготуванні рецептів із тим, що зараз на піку сезону.
Оладки з кабачків із зеленню та фетою
Інгредієнти (на 2–3 порції):
- кабачки - 2 середніх (приблизно 500 г);
- сир фета - 100 г;
- яйця - 2 шт;
- пшеничне борошно - 3–4 ст. л. (за потребою);
- часник - 1–2 зубчики;
- зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля);
- сіль, мелений чорний перець;
- олія для смаження.
Приготування: кабачки натерти на великій тертці, посолити (1/2 ч. л.) і залишити на 10–15 хвилин, щоб виділилася рідина. Відіжміть кабачкову масу через марлю або руками, щоб тісто не було водянистим. Додати зелень і натертий сир до кабачків. До суміші додайте яйця, пропущений через прес часник, перець. Всипте 3–4 ст. л. борошна — тісто має бути густим, але не "кам’яним" і ретельно перемішайте. На розігріту пательню викладайте оладки ложкою. Смажте на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Подавати краще гарячими зі сметаною, йогуртовим соусом або просто так. Можна додати трохи лимонного соку або подати з міксом салату.
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Запечені баклажани з часниковим йогуртом
Інгредієнти (на 2 порції):
- баклажани - 2 шт. (середнього розміру);
- натуральний йогурт без добавок - 150–200 мл;
- часник - 1–2 зубчики (за смаком);
- оливкова або інша рослинна олія - 1–2 ст. л.;
- сіль, перець;
- свіжа м’ята або кріп.
Приготування: баклажани вимити та обсушити, розрізати уздовж навпіл. Зробити неглибокі надрізи на м’якоті у вигляді сіточки (не прорізаючи шкірку) — це допоможе краще просмажитись і увібрати олію. Змастити баклажани олією (за допомогою пензлика або ложки), злегка посолити. Викласти баклажани зрізом догори на деко, застелене пергаментом. Запікати в попередньо розігрітій духовці при 180–200°C протягом 20–25 хвилин. За бажанням - наприкінці можна включити режим гриль на 2–3 хвилини для легкого підрум’янення.
У мисці змішати натуральний йогурт, подрібнений часник і зелень. Додати дрібку солі, за бажанням - кілька крапель лимонного соку або оливкової олії. Перемішати й поставити у холодильник настоюватися на 5–10 хвилин. Подавайте теплими, щедро поливши соусом із йогурту та часнику. Додатково прикрасити листочками м’яти або кропу.
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Пиріг з персиками та лавандою
Інгредієнти:
- вершкове масло – 120 гр;
- цукор – 100 гр;
- 2 яйця;
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
- розпушувач – 1 ч. л;
- молоко – 100 мл;
- борошно – 180 гр;
- 3-4 стиглих персики.
Приготування: увімкніть духовку на 180 градусів і дайте їй добре розігрітися. У мисці змішайте 120 грамів м’якого вершкового масла з 100 грамами цукру, збиваючи міксером до пишної кремоподібної консистенції. Додайте 2 яйця, продовжуючи збивати, а потім уведіть 1 чайну ложку ванільного цукру. Окремо просійте 180 грамів пшеничного борошна разом із 1 чайною ложкою розпушувача, поступово додавайте цю суміш до масляної основи та додайте 100 мл молока. Тісто має вийти ніжним, не дуже густим, але й не рідким.
Змастіть форму діаметром 22–24 см маслом і застеліть пергаментом. Вилийте тісто у форму й рівномірно розподіліть. Очистьте 3–4 стиглих персики, наріжте їх скибочками й викладіть поверх тіста, втоплюючи їх в масу. Посипте 1 столовою ложкою цукру і приблизно половиною чайної ложки сухих харчових квітів лаванди. Лаванди потрібно зовсім трохи, аби вона не перебила смак персика, а лише тонко його доповнила.
Випікайте пиріг близько 35–45 хвилин. Подавайте теплим або повністю охолодженим, за бажанням присипавши цукровою пудрою або доповнивши кулькою ванільного морозива.
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Кукурудза, запечена з пармезаном і часниковим маслом
Інгредієнти (на 2 порції):
- 2 качани молодої кукурудзи;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 1–2 зубчики часнику;
- 2 ст. л. тертого пармезану;
- сіль, перець - за смаком, дрібка паприки або чилі (за бажанням);
- свіжий петрушка або базилік для подачі.
Приготування: кукурудзу очистіть від листя та волокон, відваріть у підсоленій воді 5–7 хвилин до напівготовності. У маленькій сковорідці розтопіть масло, додайте подрібнений часник, трохи обсмажте до аромату (не пересмажте). Перекладіть кукурудзу у форму для запікання. Полийте часниковим маслом, посипте тертим пармезаном, сіллю, перцем та паприкою. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці близько 10–15 хвилин до рум’яної скоринки. Подавайте гарячою, посипавши свіжою зеленню. Це чудова закуска або гарнір до м’яса на грилі.
Холодний суп з огірків, кефіру та зелені
Інгредієнти (на 2–3 порції):
- 2 великі свіжі огірки;
- 400 мл кефіру (1–2,5% жирності);
- 1 зубчик часнику;
- 2 ст. л. дрібно нарізаного кропу;
- 2 ст. л. подрібненої зеленої цибулі;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- сіль, чорний перець - за смаком;
- варене яйце, редис або грінки - для подачі.
Приготування: огірки натріть на тертці або подрібніть у блендері. Додайте до огірків кефір, дрібно натертий часник, зелень, лимонний сік. Посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте все до однорідності, накрийте кришкою і поставте в холодильник мінімум на 30 хвилин. Перед подачею можна додати половинки вареного яйця, кільця редиски або грінки.
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