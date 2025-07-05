Снеки для швидкого перекусу на пікніку: топ простих рецептів

Пікнік - чудова нагода провести час на природі з родиною чи друзями. Щоб зробити відпочинок ще приємнішим, УНН зібрав добірку простих і смачних закусок, які легко приготувати вдома та зручно взяти з собою.

Деталі

Рулети з лаваша

Інгредієнти:

тонкий лаваш – 1-2 листи;

консервований тунець – 1 банка;

листя зеленого салату;

зелена цибуля – кілька гілочок;

варені яйця – 2 штуки;

кріп, петрушка за смаком;

майонез – 3–4 столових ложки.

Приготування

Листи лаваша необхідно змастити майонезом. Підготувати начинку: подрібнити яйця, всю зелень, тунець розім’яти виделкою. Змішати всі інгредієнти з майонезом і рівномірно розподілити по лавашу (намазати тонким шаром). Також ви можете робити начинку поетапно: спочатку розкласти тунець, після – яйця, зелень.

Сформувати рулет із лаваша, попередньо заклавши всередину краї. Загорнути рулет у харчову плівку й залишити в холодильнику мінімум на 1 годину. Після – нарізати рулет порційними шматочками.

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Сирні палички

Інгредієнти:

сир твердий – 300 г;

яйце – 1 шт.;

борошно – 30 г;

олія – 70 мл.

Приготування

Сир натерти на дрібній тертці, додати борошно та яйце. Усе перемішати. Сформувати сирні палички. Обсмажити їх на рослинній олії до золотистого кольору. Смачні сирні палички готові.

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Сирні кульки з зеленню

Інгредієнти:

твердий сир - 100 г;

плавлений сирок - 1 шт.;

часник - 1 зубчик;

кріп або петрушка - пучок;

горіхи або кунжут - для обвалювання.

Приготування

Натерти обидва сири, додати подрібнений часник і зелень. Сформувати маленькі кульки. Обваляти в подрібнених горіхах або кунжуті. Зберігати в контейнері в холодильнику до поїздки.

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Курячі шашлички на шпажках

Інгредієнти:

куряче філе - 500 г;

оливкова олія - 2 ст. л.;

паприка, часник, сіль, перець;

лимонний сік - 1 ст. л.;

дерев’яні шпажки.

Приготування

Наріжте філе кубиками, замаринуйте 30 хв у спеціях і олії. Нанизуйте на шпажки, викладіть на деко. Запікайте при 200°C ~20 хв або обсмажте на грилі/сковорідці.



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