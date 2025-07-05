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Снеки для швидкого перекусу на пікніку: топ простих рецептів

Київ • УНН

 • 403 перегляди

УНН пропонує добірку простих і смачних закусок для пікніка, які легко приготувати вдома. До неї входять рулети з лаваша з тунцем, сирні палички, сирні кульки із зеленню та курячі шашлички на шпажках.

Снеки для швидкого перекусу на пікніку: топ простих рецептів

Пікнік - чудова нагода провести час на природі з родиною чи друзями. Щоб зробити відпочинок ще приємнішим, УНН зібрав добірку простих і смачних закусок, які легко приготувати вдома та зручно взяти з собою.

Деталі 

Рулети з лаваша

Інгредієнти: 

  • тонкий лаваш – 1-2 листи;
    • консервований тунець – 1 банка;
      • листя зеленого салату;
        • зелена цибуля – кілька гілочок;
          • варені яйця – 2 штуки;
            • кріп, петрушка за смаком;
              • майонез – 3–4 столових ложки.

                Приготування

                Листи лаваша необхідно змастити майонезом. Підготувати начинку: подрібнити яйця, всю зелень, тунець розім’яти виделкою. Змішати всі інгредієнти з майонезом і рівномірно розподілити по лавашу (намазати тонким шаром). Також ви можете робити начинку поетапно: спочатку розкласти тунець, після – яйця, зелень.

                Сформувати рулет із лаваша, попередньо заклавши всередину краї. Загорнути рулет у харчову плівку й залишити в холодильнику мінімум на 1 годину. Після – нарізати рулет порційними шматочками.

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                Сирні палички

                Інгредієнти: 

                • сир твердий – 300 г;
                  • яйце – 1 шт.;
                    • борошно – 30 г;
                      • олія – 70 мл. 

                        Приготування

                        Сир натерти на дрібній тертці, додати борошно та яйце. Усе перемішати. Сформувати сирні палички. Обсмажити їх на рослинній олії до золотистого кольору. Смачні сирні палички готові. 

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                        Сирні кульки з зеленню

                        Інгредієнти:

                        • твердий сир - 100 г;
                          • плавлений сирок - 1 шт.;
                            • часник - 1 зубчик;
                              • кріп або петрушка - пучок;
                                • горіхи або кунжут - для обвалювання. 

                                  Приготування

                                  Натерти обидва сири, додати подрібнений часник і зелень. Сформувати маленькі кульки. Обваляти в подрібнених горіхах або кунжуті. Зберігати в контейнері в холодильнику до поїздки.

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                                  Курячі шашлички на шпажках

                                  Інгредієнти:

                                  • куряче філе - 500 г;
                                    • оливкова олія - 2 ст. л.;
                                      • паприка, часник, сіль, перець;
                                        • лимонний сік - 1 ст. л.;
                                          • дерев’яні шпажки.

                                            Приготування

                                            Наріжте філе кубиками, замаринуйте 30 хв у спеціях і олії. Нанизуйте на шпажки, викладіть на деко. Запікайте при 200°C ~20 хв або обсмажте на грилі/сковорідці.

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                                            Павло Башинський

                                            Павло Башинський

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                                            Brent Oil
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