День курячих крилець: топ-5 неймовірно смачних рецептів

Сьогодні, 1 липня, відзначається день такої популярної в різних куточках Землі страви, як курячі крильця. І у зв’язку з цією смачною подією УНН пропонує увазі читачів топ-5 простих і при цьому неймовірно апетитних рецептів цієї страви.

Курячі крильця запечені в рукаві

Інгредієнти на дві порції:

· 4-6 відварених курячих крилець;

· 4-5 ст. л. кетчупа для шашлика;

· рослинна олія;

· сіль;

· гранульований часник;

· пшеничне борошно;

· зелена цибуля;

Приготування

1. Духовку варто розігріти до 200 градусів. З відварених крилець зрізати тверді кінчики. В мисці змішати інгредієнти для соуса. Відрізати лист рукава для запікання, зберігаючи запас у 20 см. Змастити крильця соусом з обох боків, викласти в рукав, скріпити його з кінців спеціальними кліпсами.

2. Викласти пакуночок в жаростійку форму, запікати 15 хвилин. Дістати форму, перегорнути пакунок на інший бік, розрізати його, і запекти крильця ще 10 чи більше хвилин. Подати з зеленню або цибулею.

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Курячі крильця з соусом теріякі

Інгредієнти:

· 8-10 шт. курячих крилець;

· 3 ст. л. соусу теріякі;

· 100 г панірувальних сухарів;

· 1 ст. л. приправи до курки;

· 1 ч. л. чорного перцю;

· інструкція з приготування.

Приготування

1. Курячі крильця варто помити і додати до них соус. Перемішати та залишити на 15-20 хвилин промаринуватися.

2. У міцний пакет насипати сухарі, приправу та перець. Перемішати і викласти крильця. Зав'язати пакет і добре все струсити ,щоб крильця покрилися паніровкою.

3. Викласти крильця на деко, побризкати олією і ставити в розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин, поки не з’явиться апетитна хрумка скоринка.

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Курячі крильця у медово-соєвому соусі

Інгредієнти на одну порцію:

· 1 кг курячих крил;

· 3 ст. л. соєвого соусу;

· 3 ст. л. кетчупу;

· 1 ст. л. меду;

· 1 ч. л. гірчиці;

· 1 ч. л. сухого часнику;

· 1 ч. л. приправи для курки;

· 0,5 ч. л. паприки;

· 0,5 ч. л. чорного меленого перцю;

· 1 ст. л. кунжуту.

Приготування

1. Курячі крильця промити, висушити паперовими рушниками та розрізати по суглобам.

2. В глибокій тарілці змішати всі інгредієнти, а саме соєвий соус, кетчуп, мед, гірчицю та сухі приправи. Все це варто ретельно перемішати. Соус готовий.

3. У глибоку посудину викласти крильця та залити соусом. Добре перемішати, щоб крильця рівномірно покрились соусом. Відставити в холодильник на 1 годину.

4. Викласти промариновані крильця у форму для запікання, застелити пергаментом, притрусити кунжутом. Випікати крильця при 200 градусах 40-45 хв. Можна за 10 хвилин до готовності, увімкнути на режим гриль, щоб надати крильцям хрумкої скоринки.

Курячі крильця по-китайськи

Інгредієнти на дві порції:

· 1 кг курячі крильця;

· 1 шт. апельсин;

· 100 мл соєвого соусу;

· 100 мл кетчуп;

· 100 мл солодке або напівсолодке вино;

· 100 мл масло (рослинне, оливкове або інше) для смаження;

· 1 ч. л. копчена паприка;

· 1 ч. л. сухий часник;

· 50 г мед.

Приготування

1. В ємності варто змішати кетчуп, соєвий соус, часник та паприку. В глибоку ємність викласти заздалегідь помиті курячі крильця та залити їх приготовленим соусом. Залишити на 35-40 хвилин.

2. В окремій ємності готувати кисло-солодкий соус, змішати вино, сік апельсину та мед та залишити його, щоб настоювався.

3. На сковороді розігріти масло і викласти крильця, смажити їх по 7-8 хвилин на середньому вогні з двох сторін.

4. Вливати до крилець маринад і кисло-солодкий соус. Накрити кришкою і тушкувати протягом 20 хвилин на малому вогні.

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Курячі відбивні на кістці

Інгредієнти:

· 14 шт. (600 г) курячі крила (плечова частина);

· 1 чайна ложка солі;

· 1/3 чайної ложки чорного меленого перцю;

· 1/2 чайної ложки хмелі-сунелі;

· 3 яйця;

· 60 г рисове борошно;

· олія для смаження.

Приготування

1. Взяти крила з плечовою частиною ,відрізати її по згину. Відбивати молоточком з обох боків. М'ясо скласти в ємність, посипавши сіллю. Залишаємо на 1 годину.

2. В миску насипати рисове борошно для панірування. В другій мисці з'єднати яйця з перцем і хмелі-сунелі. Відбити виделкою або вінчиком.

3. Панірувати м'ясо в борошні і потім занурити в яєчну суміш.

4. Викласти на розігріту сковороду з олією і смажити з обох боків до зарум'янювання на середньому вогні.