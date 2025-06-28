День молочного шоколаду: топ-5 рецептів для справжніх ласунчиків

Сьогодні, 28 червня, відзначається День молочного шоколаду, ласощів, які так люблять і діти, і дорослі. І в зв’язку з цією солодкою подією УНН пропонує увазі читачів п’ять неймовірно смачних виробів з молочного шоколаду.

Шоколадні яйця "П’яна вишня"

Інгредієнти:

50 мл молока;

6 г желатину;

100 г молочного шоколаду;

100 мл жирних вершків 33-35%;

150 г крем-сиру;

п'яна вишня для начинки;

100-150 г шоколаду для покриття;

8-12 г какао-масла.

Приготування:

1. Вишню замочити в алкоголі. Підійдуть ром, коньяк, віски.

2. Желатин замочити в молоці згідно інструкції. Розігріти вершки, додати шоколад, дати постояти 30-40 секунд і перемішати до однородності. Додати крем-сир кімнатної температури, знову перемішати. Розчинити желатин.

3. Додати желатин до сирно-шоколадної суміші, перемішати. Залити суміш у силіконові форми, або в готові скорлупки, у мене форми силіконової немає, то я зробила скорлупки, але це може бути що завгодно, не обов'язково яйця. Покласти в середину вишню без рідини. Прибрати в морозилку до повної заморозки. Готові яйця дістати з форми.

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Шоколадні здобні булочки

Інгредієнти:

260 г вершків 33-36%;

160 г молочного шоколаду 36%;

Тісто:

120 г хлібного борошна (зміст білку > 13%);

80 г звичайного борошна (10, 3% білку);

30 г цукру;

2 г солі;

3 г сухих дріжджів;

10 г какао;

1 яйце;

110 г води;

20 г вершкового масла 82,5%;

шоколадні рисові кульки для декору.

Приготування:

1. Нагріти вершки до паріння, але не дати закипіти. Вилити на шоколад, пробити блендером і залишити у холодильнику під плівкою на кілька годин. Перед використанням взтити міксером до стійких піків.

2. Замісити тісто. Залишити у теплому місці до подвоєння. Розкатати тісто, нарізати на полоски і сформувати трубочки.

3. Змастити яйцем і випікати при 200*С хвилин 15-20. Охолодити трубочки, начинити кремом та за баженням посипати рисовими кульками у шоколоді.

Шоколадні гнізда

Інгредієнти:

соломка солодка;

плитка молочного шоколаду;

драже у вигляді яєць;

інструкція з приготування.

Приготування:

1. Соломку наламати в миску, шоколад розтопити.

2. Додати до шоколаду соломку та перемішати.

3. В форми для кексів викласти соломку з шоколадом. Зробити ямку та покласти туди драже у вигляді яєць.

4. Поставити в холодильник до застигання шоколаду.

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Молочний десерт

Інгредієнти:

2 столові ложки какао;

дрібка солі;

500 мл молока;

100 г цукру;

10 г Агар Агару;

100 г молочного шоколаду.

Приготування:

1. Какао та 100 мл молока розмішати до однорідної маси. Агар Агар розвести в 50 мл води.

2. Молоко (400 мл), сіль та цукор поставити на вогонь, помішуючи вєнчиком. Коли нагрівається, цукор розійдеться, додати какао, постійно помішуючи, шоколад. Як розтане шоколад, додати Агар Агар. Постійно помішувати, довести до кипіння, загустіння.

3. Трохи охолодити, перенести в форму. Дати охолонути та прибрати в холодильник, щоб застиг.

Американське печиво

Інгредієнти:

100 г вершкове масло;

1 шт. яйце;

100 г цукор;

250 г борошно;

150 г молочний шоколад;

щіпка солі.

Приготування:

1. Мʼяке вершкове масло змішати з цукорм та сіллю. Додати яйце та розмішувати до однорідності. Далі додати борошно та замішати тісто.

2. Подрібнити шоколад та висипати його до тіста. Перемішати та формувати кульки.

3. Відправити кульки в холодильник на 20-30 хвилин.

4. Через 30 хвилин витягнути кульки, викласти їх на пергамент та запікати 15-20 хвилин при 180 градусах.

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