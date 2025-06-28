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День молочного шоколада: топ-5 рецептов для настоящих сладкоежек

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Сегодня, 28 июня, отмечают День молочного шоколада, к которому УНН предлагает пять рецептов с этим лакомством: "Пьяная вишня", булочки, гнезда, молочный десерт и американское печенье.

День молочного шоколада: топ-5 рецептов для настоящих сладкоежек

Сегодня, 28 июня, отмечается День молочного шоколада, лакомства, которое так любят и дети, и взрослые. И в связи с этим сладким событием УНН предлагает вниманию читателей пять невероятно вкусных изделий из молочного шоколада.

Шоколадные яйца "Пьяная вишня"

Ингредиенты:

  • 50 мл молока;
    • 6 г желатина;
      • 100 г молочного шоколада;
        • 100 мл жирных сливок 33-35%;
          • 150 г крем-сыра;
            • пьяная вишня для начинки;
              • 100-150 г шоколада для покрытия;
                • 8-12 г какао-масла.

                  Приготовление:

                  1. Вишню замочить в алкоголе. Подойдут ром, коньяк, виски.

                  2. Желатин замочить в молоке согласно инструкции. Разогреть сливки, добавить шоколад, дать постоять 30-40 секунд и перемешать до однородности. Добавить крем-сыр комнатной температуры, снова перемешать. Растворить желатин.

                  3. Добавить желатин к творожно-шоколадной смеси, перемешать. Залить смесь в силиконовые формы, или в готовые скорлупки, у меня формы силиконовой нет, то я сделала скорлупки, но это может быть что угодно, не обязательно яйца. Положить в середину вишню без жидкости. Убрать в морозилку до полной заморозки. Готовые яйца достать из формы.

                  День шоколадного эклера: 5 лучших рецептов, которые стоит приготовить сегодня22.06.25, 16:05 • 3390 просмотров

                  Шоколадные сдобные булочки

                  Ингредиенты:

                  • 260 г сливок 33-36%;
                    • 160 г молочного шоколада 36%;

                      Тесто:

                      • 120 г хлебной муки (содержание белка > 13%);
                        • 80 г обычной муки (10,3% белка);
                          • 30 г сахара;
                            • 2 г соли;
                              • 3 г сухих дрожжей;
                                • 10 г какао;
                                  • 1 яйцо;
                                    • 110 г воды;
                                      • 20 г сливочного масла 82,5%;
                                        • шоколадные рисовые шарики для декора.

                                          Приготовление:

                                          1. Нагреть сливки до парения, но не дать закипеть. Вылить на шоколад, пробить блендером и оставить в холодильнике под пленкой на несколько часов. Перед использованием взбить миксером до устойчивых пиков.

                                          2. Замесить тесто. Оставить в теплом месте до удвоения. Раскатать тесто, нарезать на полоски и сформировать трубочки.

                                          3. Смазать яйцом и выпекать при 200*С минут 15-20. Охладить трубочки, начинить кремом и при желании посыпать рисовыми шариками в шоколаде.

                                          Шоколадные гнезда

                                          Ингредиенты:

                                          • соломка сладкая;
                                            • плитка молочного шоколада;
                                              • драже в виде яиц;
                                                • инструкция по приготовлению.

                                                  Приготовление:

                                                  1. Соломку наломать в миску, шоколад растопить.

                                                  2. Добавить к шоколаду соломку и перемешать.

                                                  3. В формы для кексов выложить соломку с шоколадом. Сделать ямку и положить туда драже в виде яиц.

                                                  4. Поставить в холодильник до застывания шоколада.

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                                                  Молочный десерт

                                                  Ингредиенты:

                                                  • 2 столовые ложки какао;
                                                    • щепотка соли;
                                                      • 500 мл молока;
                                                        • 100 г сахара;
                                                          • 10 г Агара Агара;
                                                            • 100 г молочного шоколада.

                                                              Приготовление:

                                                              1. Какао и 100 мл молока размешать до однородной массы. Агар Агар развести в 50 мл воды.

                                                              2. Молоко (400 мл), соль и сахар поставить на огонь, помешивая венчиком. Когда нагревается, сахар разойдется, добавить какао, постоянно помешивая, шоколад. Как растает шоколад, добавить Агар Агар. Постоянно помешивать, довести до кипения, загустения.

                                                              3. Немного охладить, перенести в форму. Дать остыть и убрать в холодильник, чтобы застыл.

                                                              Американское печенье

                                                              Ингредиенты:

                                                              • 100 г сливочного масла;
                                                                • 1 шт. яйцо;
                                                                  • 100 г сахара;
                                                                    • 250 г муки;
                                                                      • 150 г молочного шоколада;
                                                                        • щепотка соли.

                                                                          Приготовление:

                                                                          1. Мягкое сливочное масло смешать с сахаром и солью. Добавить яйцо и размешивать до однородности. Далее добавить муку и замесить тесто.

                                                                          2. Измельчить шоколад и высыпать его в тесто. Перемешать и формировать шарики.

                                                                          3. Отправить шарики в холодильник на 20-30 минут.

                                                                          4. Через 30 минут вытащить шарики, выложить их на пергамент и запекать 15-20 минут при 180 градусах.

                                                                          День пирога с клубникой и ревенем: топ рецептов из сезонного лакомства09.06.25, 21:05 • 6900 просмотров

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