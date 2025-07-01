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День куриного крылышка: топ-5 невероятно вкусных рецептов

Киев • УНН

 • 113 просмотра

По случаю Дня куриного крыльца УНН представляет топ-5 простых и аппетитных рецептов блюда. Среди них — крылышки, запеченные в рукаве, с соусом терияки, в медово-соевом соусе, по-китайски и отбивные на кости.

День куриного крылышка: топ-5 невероятно вкусных рецептов

Сегодня, 1 июля, отмечается день такого популярного в разных уголках Земли блюда, как куриные крылышки. И в связи с этим вкусным событием УНН предлагает вниманию читателей топ-5 простых и при этом невероятно аппетитных рецептов этого блюда.

Куриные крылышки запеченные в рукаве

Ингредиенты на две порции:

· 4-6 отварных куриных крылышек;

· 4-5 ст. л. кетчупа для шашлыка;

· растительное масло;

· соль;

· гранулированный чеснок;

· пшеничная мука;

· зеленый лук;

Приготовление

1. Духовку стоит разогреть до 200 градусов. С отварных крылышек срезать твердые кончики. В миске смешать ингредиенты для соуса. Отрезать лист рукава для запекания, сохраняя запас в 20 см. Смазать крылышки соусом с обеих сторон, выложить в рукав, скрепить его с концов специальными клипсами.

2. Выложить пакетик в жаростойкую форму, запекать 15 минут. Достать форму, перевернуть пакет на другую сторону, разрезать его, и запечь крылышки еще 10 или больше минут. Подать с зеленью или луком.

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Куриные крылышки с соусом терияки

Ингредиенты:

· 8-10 шт. куриных крылышек;

· 3 ст. л. соуса терияки;

· 100 г панировочных сухарей;

· 1 ст. л. приправы к курице;

· 1 ч. л. черного перца;

· инструкция по приготовлению.

Приготовление

1. Куриные крылышки стоит помыть и добавить к ним соус. Перемешать и оставить на 15-20 минут промариноваться.

2. В крепкий пакет насыпать сухари, приправу и перец. Перемешать и выложить крылышки. Завязать пакет и хорошо все встряхнуть, чтобы крылышки покрылись панировкой.

3. Выложить крылышки на противень, сбрызнуть маслом и ставить в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут, пока не появится аппетитная хрустящая корочка.

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Куриные крылышки в медово-соевом соусе

Ингредиенты на одну порцию:

· 1 кг куриных крыльев;

· 3 ст. л. соевого соуса;

· 3 ст. л. кетчупа;

· 1 ст. л. меда;

· 1 ч. л. горчицы;

· 1 ч. л. сухого чеснока;

· 1 ч. л. приправы для курицы;

· 0,5 ч. л. паприки;

· 0,5 ч. л. черного молотого перца;

· 1 ст. л. кунжута.

Приготовление

1. Куриные крылышки промыть, высушить бумажными полотенцами и разрезать по суставам.

2. В глубокой тарелке смешать все ингредиенты, а именно соевый соус, кетчуп, мед, горчицу и сухие приправы. Все это стоит тщательно перемешать. Соус готов.

3. В глубокую посудину выложить крылышки и залить соусом. Хорошо перемешать, чтобы крылышки равномерно покрылись соусом. Отставить в холодильник на 1 час.

4. Выложить промаринованные крылышки в форму для запекания, застелить пергаментом, присыпать кунжутом. Выпекать крылышки при 200 градусах 40-45 мин. Можно за 10 минут до готовности, включить на режим гриль, чтобы придать крылышкам хрустящей корочки.

Куриные крылышки по-китайски

Ингредиенты на две порции:

· 1 кг куриные крылышки;

· 1 шт. апельсин;

· 100 мл соевого соуса;

· 100 мл кетчупа;

· 100 мл сладкого или полусладкого вина;

· 100 мл масла (растительное, оливковое или другое) для жарки;

· 1 ч. л. копченой паприки;

· 1 ч. л. сухого чеснока;

· 50 г меда.

Приготовление

1. В емкости стоит смешать кетчуп, соевый соус, чеснок и паприку. В глубокую емкость выложить заранее помытые куриные крылышки и залить их приготовленным соусом. Оставить на 35-40 минут.

2. В отдельной емкости готовить кисло-сладкий соус, смешать вино, сок апельсина и мед и оставить его, чтобы настоялся.

3. На сковороде разогреть масло и выложить крылышки, жарить их по 7-8 минут на среднем огне с двух сторон.

4. Вливать к крылышкам маринад и кисло-сладкий соус. Накрыть крышкой и тушить в течение 20 минут на медленном огне.

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Куриные отбивные на кости

Ингредиенты:

· 14 шт. (600 г) куриные крылья (плечевая часть);

· 1 чайная ложка соли;

· 1/3 чайной ложки черного молотого перца;

· 1/2 чайной ложки хмели-сунели;

· 3 яйца;

· 60 г рисовой муки;

· масло для жарки.

Приготовление

1. Взять крылья с плечевой частью, отрезать ее по сгибу. Отбивать молоточком с обеих сторон. Мясо сложить в емкость, посыпав солью. Оставляем на 1 час.

2. В миску насыпать рисовую муку для панировки. Во второй миске соединить яйца с перцем и хмели-сунели. Отбить вилкой или венчиком.

3. Панировать мясо в муке и затем погрузить в яичную смесь.

4. Выложить на разогретую сковороду с маслом и жарить с обеих сторон до зарумянивания на среднем огне.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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