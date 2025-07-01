День куриного крылышка: топ-5 невероятно вкусных рецептов
Киев • УНН
По случаю Дня куриного крыльца УНН представляет топ-5 простых и аппетитных рецептов блюда. Среди них — крылышки, запеченные в рукаве, с соусом терияки, в медово-соевом соусе, по-китайски и отбивные на кости.
Сегодня, 1 июля, отмечается день такого популярного в разных уголках Земли блюда, как куриные крылышки. И в связи с этим вкусным событием УНН предлагает вниманию читателей топ-5 простых и при этом невероятно аппетитных рецептов этого блюда.
Куриные крылышки запеченные в рукаве
Ингредиенты на две порции:
· 4-6 отварных куриных крылышек;
· 4-5 ст. л. кетчупа для шашлыка;
· растительное масло;
· соль;
· гранулированный чеснок;
· пшеничная мука;
· зеленый лук;
Приготовление
1. Духовку стоит разогреть до 200 градусов. С отварных крылышек срезать твердые кончики. В миске смешать ингредиенты для соуса. Отрезать лист рукава для запекания, сохраняя запас в 20 см. Смазать крылышки соусом с обеих сторон, выложить в рукав, скрепить его с концов специальными клипсами.
2. Выложить пакетик в жаростойкую форму, запекать 15 минут. Достать форму, перевернуть пакет на другую сторону, разрезать его, и запечь крылышки еще 10 или больше минут. Подать с зеленью или луком.
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Куриные крылышки с соусом терияки
Ингредиенты:
· 8-10 шт. куриных крылышек;
· 3 ст. л. соуса терияки;
· 100 г панировочных сухарей;
· 1 ст. л. приправы к курице;
· 1 ч. л. черного перца;
· инструкция по приготовлению.
Приготовление
1. Куриные крылышки стоит помыть и добавить к ним соус. Перемешать и оставить на 15-20 минут промариноваться.
2. В крепкий пакет насыпать сухари, приправу и перец. Перемешать и выложить крылышки. Завязать пакет и хорошо все встряхнуть, чтобы крылышки покрылись панировкой.
3. Выложить крылышки на противень, сбрызнуть маслом и ставить в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут, пока не появится аппетитная хрустящая корочка.
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Куриные крылышки в медово-соевом соусе
Ингредиенты на одну порцию:
· 1 кг куриных крыльев;
· 3 ст. л. соевого соуса;
· 3 ст. л. кетчупа;
· 1 ст. л. меда;
· 1 ч. л. горчицы;
· 1 ч. л. сухого чеснока;
· 1 ч. л. приправы для курицы;
· 0,5 ч. л. паприки;
· 0,5 ч. л. черного молотого перца;
· 1 ст. л. кунжута.
Приготовление
1. Куриные крылышки промыть, высушить бумажными полотенцами и разрезать по суставам.
2. В глубокой тарелке смешать все ингредиенты, а именно соевый соус, кетчуп, мед, горчицу и сухие приправы. Все это стоит тщательно перемешать. Соус готов.
3. В глубокую посудину выложить крылышки и залить соусом. Хорошо перемешать, чтобы крылышки равномерно покрылись соусом. Отставить в холодильник на 1 час.
4. Выложить промаринованные крылышки в форму для запекания, застелить пергаментом, присыпать кунжутом. Выпекать крылышки при 200 градусах 40-45 мин. Можно за 10 минут до готовности, включить на режим гриль, чтобы придать крылышкам хрустящей корочки.
Куриные крылышки по-китайски
Ингредиенты на две порции:
· 1 кг куриные крылышки;
· 1 шт. апельсин;
· 100 мл соевого соуса;
· 100 мл кетчупа;
· 100 мл сладкого или полусладкого вина;
· 100 мл масла (растительное, оливковое или другое) для жарки;
· 1 ч. л. копченой паприки;
· 1 ч. л. сухого чеснока;
· 50 г меда.
Приготовление
1. В емкости стоит смешать кетчуп, соевый соус, чеснок и паприку. В глубокую емкость выложить заранее помытые куриные крылышки и залить их приготовленным соусом. Оставить на 35-40 минут.
2. В отдельной емкости готовить кисло-сладкий соус, смешать вино, сок апельсина и мед и оставить его, чтобы настоялся.
3. На сковороде разогреть масло и выложить крылышки, жарить их по 7-8 минут на среднем огне с двух сторон.
4. Вливать к крылышкам маринад и кисло-сладкий соус. Накрыть крышкой и тушить в течение 20 минут на медленном огне.
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Куриные отбивные на кости
Ингредиенты:
· 14 шт. (600 г) куриные крылья (плечевая часть);
· 1 чайная ложка соли;
· 1/3 чайной ложки черного молотого перца;
· 1/2 чайной ложки хмели-сунели;
· 3 яйца;
· 60 г рисовой муки;
· масло для жарки.
Приготовление
1. Взять крылья с плечевой частью, отрезать ее по сгибу. Отбивать молоточком с обеих сторон. Мясо сложить в емкость, посыпав солью. Оставляем на 1 час.
2. В миску насыпать рисовую муку для панировки. Во второй миске соединить яйца с перцем и хмели-сунели. Отбить вилкой или венчиком.
3. Панировать мясо в муке и затем погрузить в яичную смесь.
4. Выложить на разогретую сковороду с маслом и жарить с обеих сторон до зарумянивания на среднем огне.