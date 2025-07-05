Закуски для быстрого перекуса на пикнике: топ простых рецептов
Киев • УНН
УНН предлагает подборку простых и вкусных закусок для пикника, которые легко приготовить дома. В нее входят рулеты из лаваша с тунцом, сырные палочки, сырные шарики с зеленью и куриные шашлычки на шпажках.
Пикник - отличная возможность провести время на природе с семьей или друзьями. Чтобы сделать отдых еще приятнее, УНН собрал подборку простых и вкусных закусок, которые легко приготовить дома и удобно взять с собой.
Детали
Рулеты из лаваша
Ингредиенты:
- тонкий лаваш – 1-2 листа;
- консервированный тунец – 1 банка;
- листья зеленого салата;
- зеленый лук – несколько веточек;
- вареные яйца – 2 штуки;
- укроп, петрушка по вкусу;
- майонез – 3-4 столовых ложки.
Приготовление
Листы лаваша необходимо смазать майонезом. Подготовить начинку: измельчить яйца, всю зелень, тунец размять вилкой. Смешать все ингредиенты с майонезом и равномерно распределить по лавашу (намазать тонким слоем). Также вы можете делать начинку поэтапно: сначала разложить тунец, после – яйца, зелень.
Сформировать рулет из лаваша, предварительно заложив внутрь края. Завернуть рулет в пищевую пленку и оставить в холодильнике минимум на 1 час. После – нарезать рулет порционными кусочками.
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Сырные палочки
Ингредиенты:
- сыр твердый – 300 г;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 30 г;
- масло – 70 мл.
Приготовление
Сыр натереть на мелкой терке, добавить муку и яйцо. Все перемешать. Сформировать сырные палочки. Обжарить их на растительном масле до золотистого цвета. Вкусные сырные палочки готовы.
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Сырные шарики с зеленью
Ингредиенты:
- твердый сыр - 100 г;
- плавленый сырок - 1 шт.;
- чеснок - 1 зубчик;
- укроп или петрушка - пучок;
- орехи или кунжут - для обваливания.
Приготовление
Натереть оба сыра, добавить измельченный чеснок и зелень. Сформировать маленькие шарики. Обвалять в измельченных орехах или кунжуте. Хранить в контейнере в холодильнике до поездки.
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Куриные шашлычки на шпажках
Ингредиенты:
- куриное филе - 500 г;
- оливковое масло - 2 ст. л.;
- паприка, чеснок, соль, перец;
- лимонный сок - 1 ст. л.;
- деревянные шпажки.
Приготовление
Нарежьте филе кубиками, замаринуйте 30 мин в специях и масле. Нанизывайте на шпажки, выложите на противень. Запекайте при 200°C ~20 мин или обжарьте на гриле/сковороде.
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