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Закуски для быстрого перекуса на пикнике: топ простых рецептов

Киев • УНН

 • 133 просмотра

УНН предлагает подборку простых и вкусных закусок для пикника, которые легко приготовить дома. В нее входят рулеты из лаваша с тунцом, сырные палочки, сырные шарики с зеленью и куриные шашлычки на шпажках.

Закуски для быстрого перекуса на пикнике: топ простых рецептов

Пикник - отличная возможность провести время на природе с семьей или друзьями. Чтобы сделать отдых еще приятнее, УНН собрал подборку простых и вкусных закусок, которые легко приготовить дома и удобно взять с собой.

Детали 

Рулеты из лаваша

Ингредиенты: 

  • тонкий лаваш – 1-2 листа;
    • консервированный тунец – 1 банка;
      • листья зеленого салата;
        • зеленый лук – несколько веточек;
          • вареные яйца – 2 штуки;
            • укроп, петрушка по вкусу;
              • майонез – 3-4 столовых ложки.

                Приготовление

                Листы лаваша необходимо смазать майонезом. Подготовить начинку: измельчить яйца, всю зелень, тунец размять вилкой. Смешать все ингредиенты с майонезом и равномерно распределить по лавашу (намазать тонким слоем). Также вы можете делать начинку поэтапно: сначала разложить тунец, после – яйца, зелень.

                Сформировать рулет из лаваша, предварительно заложив внутрь края. Завернуть рулет в пищевую пленку и оставить в холодильнике минимум на 1 час. После – нарезать рулет порционными кусочками.

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                Сырные палочки

                Ингредиенты: 

                • сыр твердый – 300 г;
                  • яйцо – 1 шт.;
                    • мука – 30 г;
                      • масло – 70 мл. 

                        Приготовление

                        Сыр натереть на мелкой терке, добавить муку и яйцо. Все перемешать. Сформировать сырные палочки. Обжарить их на растительном масле до золотистого цвета. Вкусные сырные палочки готовы. 

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                        Сырные шарики с зеленью

                        Ингредиенты:

                        • твердый сыр - 100 г;
                          • плавленый сырок - 1 шт.;
                            • чеснок - 1 зубчик;
                              • укроп или петрушка - пучок;
                                • орехи или кунжут - для обваливания. 

                                  Приготовление

                                  Натереть оба сыра, добавить измельченный чеснок и зелень. Сформировать маленькие шарики. Обвалять в измельченных орехах или кунжуте. Хранить в контейнере в холодильнике до поездки.

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                                  Куриные шашлычки на шпажках

                                  Ингредиенты:

                                  • куриное филе - 500 г;
                                    • оливковое масло - 2 ст. л.;
                                      • паприка, чеснок, соль, перец;
                                        • лимонный сок - 1 ст. л.;
                                          • деревянные шпажки.

                                            Приготовление

                                            Нарежьте филе кубиками, замаринуйте 30 мин в специях и масле. Нанизывайте на шпажки, выложите на противень. Запекайте при 200°C ~20 мин или обжарьте на гриле/сковороде.

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                                            Павел Башинский

                                            Павел Башинский

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                                            Brent Oil
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