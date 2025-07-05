Закуски для быстрого перекуса на пикнике: топ простых рецептов

Пикник - отличная возможность провести время на природе с семьей или друзьями. Чтобы сделать отдых еще приятнее, УНН собрал подборку простых и вкусных закусок, которые легко приготовить дома и удобно взять с собой.

Детали

Рулеты из лаваша

Ингредиенты:

тонкий лаваш – 1-2 листа;

консервированный тунец – 1 банка;

листья зеленого салата;

зеленый лук – несколько веточек;

вареные яйца – 2 штуки;

укроп, петрушка по вкусу;

майонез – 3-4 столовых ложки.

Приготовление

Листы лаваша необходимо смазать майонезом. Подготовить начинку: измельчить яйца, всю зелень, тунец размять вилкой. Смешать все ингредиенты с майонезом и равномерно распределить по лавашу (намазать тонким слоем). Также вы можете делать начинку поэтапно: сначала разложить тунец, после – яйца, зелень.

Сформировать рулет из лаваша, предварительно заложив внутрь края. Завернуть рулет в пищевую пленку и оставить в холодильнике минимум на 1 час. После – нарезать рулет порционными кусочками.

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Сырные палочки

Ингредиенты:

сыр твердый – 300 г;

яйцо – 1 шт.;

мука – 30 г;

масло – 70 мл.

Приготовление

Сыр натереть на мелкой терке, добавить муку и яйцо. Все перемешать. Сформировать сырные палочки. Обжарить их на растительном масле до золотистого цвета. Вкусные сырные палочки готовы.

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Сырные шарики с зеленью

Ингредиенты:

твердый сыр - 100 г;

плавленый сырок - 1 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

укроп или петрушка - пучок;

орехи или кунжут - для обваливания.

Приготовление

Натереть оба сыра, добавить измельченный чеснок и зелень. Сформировать маленькие шарики. Обвалять в измельченных орехах или кунжуте. Хранить в контейнере в холодильнике до поездки.

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Куриные шашлычки на шпажках

Ингредиенты:

куриное филе - 500 г;

оливковое масло - 2 ст. л.;

паприка, чеснок, соль, перец;

лимонный сок - 1 ст. л.;

деревянные шпажки.

Приготовление

Нарежьте филе кубиками, замаринуйте 30 мин в специях и масле. Нанизывайте на шпажки, выложите на противень. Запекайте при 200°C ~20 мин или обжарьте на гриле/сковороде.



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