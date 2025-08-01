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Что приготовить в августе: 5 сезонных рецептов из свежих овощей и фруктов

Киев • УНН

 • 4796 просмотра

Представляем пять легко приготавливаемых рецептов блюд из сезонных овощей и фруктов. В них входят оладьи из кабачков, запеченные баклажаны, пирог с персиками, запеченная кукуруза и холодный суп.

Что приготовить в августе: 5 сезонных рецептов из свежих овощей и фруктов

Август – золотое время для кулинарных экспериментов с сезонными продуктами. На рынках полно сочных кабачков, кукурузы, ягод и фруктов. УНН собрал пять вкусных и легких в приготовлении рецептов с тем, что сейчас на пике сезона.

Оладьи из кабачков с зеленью и фетой

Ингредиенты (на 2–3 порции):

  • кабачки – 2 средних (примерно 500 г);
    • сыр фета – 100 г;
      • яйца – 2 шт.;
        • пшеничная мука – 3–4 ст. л. (по необходимости);
          • чеснок – 1–2 зубчика;
            • зелень (петрушка, укроп, зеленый лук);
              • соль, молотый черный перец;
                • растительное масло для жарки.

                  Приготовление: кабачки натереть на крупной терке, посолить (1/2 ч. л.) и оставить на 10–15 минут, чтобы выделилась жидкость. Отожмите кабачковую массу через марлю или руками, чтобы тесто не было водянистым. Добавьте зелень и натертый сыр к кабачкам. В смесь добавьте яйца, пропущенный через пресс чеснок, перец. Всыпьте 3–4 ст. л. муки — тесто должно быть густым, но не "каменным" и тщательно перемешайте. На разогретую сковороду выкладывайте оладьи ложкой. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

                  Подавать лучше горячими со сметаной, йогуртовым соусом или просто так. Можно добавить немного лимонного сока или подать с миксом салата.

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                  Запеченные баклажаны с чесночным йогуртом

                  Ингредиенты (на 2 порции):

                  • баклажаны – 2 шт. (среднего размера);
                    • натуральный йогурт без добавок – 150–200 мл;
                      • чеснок – 1–2 зубчика (по вкусу);
                        • оливковое или другое растительное масло – 1–2 ст. л.;
                          • соль, перец;
                            • свежая мята или укроп.

                              Приготовление: баклажаны вымыть и обсушить, разрезать вдоль пополам. Сделать неглубокие надрезы на мякоти в виде сеточки (не прорезая кожицу) — это поможет лучше прожариться и впитать масло. Смазать баклажаны маслом (с помощью кисточки или ложки), слегка посолить. Выложить баклажаны срезом вверх на противень, застеленный пергаментом. Запекать в предварительно разогретой духовке при 180–200°C в течение 20–25 минут. По желанию - в конце можно включить режим гриль на 2–3 минуты для легкого подрумянивания.

                              В миске смешать натуральный йогурт, измельченный чеснок и зелень. Добавить щепотку соли, по желанию - несколько капель лимонного сока или оливкового масла. Перемешать и поставить в холодильник настаиваться на 5–10 минут. Подавайте теплыми, щедро полив соусом из йогурта и чеснока. Дополнительно украсить листочками мяты или укропа.

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                              Пирог с персиками и лавандой

                              Ингредиенты:

                              • сливочное масло – 120 гр;
                                • сахар – 100 гр;
                                  • 2 яйца;
                                    • ванильный сахар – 1 ч. л.;
                                      • разрыхлитель – 1 ч. л.;
                                        • молоко – 100 мл;
                                          • мука – 180 гр;
                                            • 3-4 спелых персика.

                                              Приготовление: включите духовку на 180 градусов и дайте ей хорошо разогреться. В миске смешайте 120 граммов мягкого сливочного масла со 100 граммами сахара, взбивая миксером до пышной кремообразной консистенции. Добавьте 2 яйца, продолжая взбивать, а затем введите 1 чайную ложку ванильного сахара. Отдельно просейте 180 граммов пшеничной муки вместе с 1 чайной ложкой разрыхлителя, постепенно добавляйте эту смесь к масляной основе и добавьте 100 мл молока. Тесто должно получиться нежным, не очень густым, но и не жидким.

                                              Смажьте форму диаметром 22–24 см маслом и застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму и равномерно распределите. Очистите 3–4 спелых персика, нарежьте их ломтиками и выложите поверх теста, утопив их в массу. Посыпьте 1 столовой ложкой сахара и примерно половиной чайной ложки сухих пищевых цветов лаванды. Лаванды нужно совсем немного, чтобы она не перебила вкус персика, а лишь тонко его дополнила.

                                              Выпекайте пирог около 35–45 минут. Подавайте теплым или полностью охлажденным, по желанию присыпав сахарной пудрой или дополнив шариком ванильного мороженого.

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                                              Кукуруза, запеченная с пармезаном и чесночным маслом

                                              Ингредиенты (на 2 порции):

                                              • 2 початка молодой кукурузы;
                                                • 2 ст. л. сливочного масла;
                                                  • 1–2 зубчика чеснока;
                                                    • 2 ст. л. тертого пармезана;
                                                      • соль, перец – по вкусу, щепотка паприки или чили (по желанию);
                                                        • свежая петрушка или базилик для подачи.

                                                          Приготовление: кукурузу очистите от листьев и волокон, отварите в подсоленной воде 5–7 минут до полуготовности. В маленькой сковороде растопите масло, добавьте измельченный чеснок, немного обжарьте до аромата (не пережарьте). Переложите кукурузу в форму для запекания. Полейте чесночным маслом, посыпьте тертым пармезаном, солью, перцем и паприкой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке около 10–15 минут до румяной корочки. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью. Это отличная закуска или гарнир к мясу на гриле.

                                                          Холодный суп из огурцов, кефира и зелени

                                                          Ингредиенты (на 2–3 порции):

                                                          • 2 больших свежих огурца;
                                                            • 400 мл кефира (1–2,5% жирности);
                                                              • 1 зубчик чеснока;
                                                                • 2 ст. л. мелко нарезанного укропа;
                                                                  • 2 ст. л. измельченного зеленого лука;
                                                                    • 1 ст. л. лимонного сока;
                                                                      • соль, черный перец – по вкусу;
                                                                        • вареное яйцо, редис или гренки – для подачи.

                                                                          Приготовление: огурцы натрите на терке или измельчите в блендере. Добавьте к огурцам кефир, мелко натертый чеснок, зелень, лимонный сок. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте все до однородности, накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей можно добавить половинки вареного яйца, кольца редиса или гренки.

                                                                          Как не пропустить сезон кукурузы: топ-5 невероятно вкусных рецептов30.07.25, 16:34 • 4656 просмотров

                                                                          Алена Уткина

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