Что приготовить в августе: 5 сезонных рецептов из свежих овощей и фруктов

Август – золотое время для кулинарных экспериментов с сезонными продуктами. На рынках полно сочных кабачков, кукурузы, ягод и фруктов. УНН собрал пять вкусных и легких в приготовлении рецептов с тем, что сейчас на пике сезона.

Оладьи из кабачков с зеленью и фетой

Ингредиенты (на 2–3 порции):

кабачки – 2 средних (примерно 500 г);

сыр фета – 100 г;

яйца – 2 шт.;

пшеничная мука – 3–4 ст. л. (по необходимости);

чеснок – 1–2 зубчика;

зелень (петрушка, укроп, зеленый лук);

соль, молотый черный перец;

растительное масло для жарки.

Приготовление: кабачки натереть на крупной терке, посолить (1/2 ч. л.) и оставить на 10–15 минут, чтобы выделилась жидкость. Отожмите кабачковую массу через марлю или руками, чтобы тесто не было водянистым. Добавьте зелень и натертый сыр к кабачкам. В смесь добавьте яйца, пропущенный через пресс чеснок, перец. Всыпьте 3–4 ст. л. муки — тесто должно быть густым, но не "каменным" и тщательно перемешайте. На разогретую сковороду выкладывайте оладьи ложкой. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавать лучше горячими со сметаной, йогуртовым соусом или просто так. Можно добавить немного лимонного сока или подать с миксом салата.

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Запеченные баклажаны с чесночным йогуртом

Ингредиенты (на 2 порции):

баклажаны – 2 шт. (среднего размера);

натуральный йогурт без добавок – 150–200 мл;

чеснок – 1–2 зубчика (по вкусу);

оливковое или другое растительное масло – 1–2 ст. л.;

соль, перец;

свежая мята или укроп.

Приготовление: баклажаны вымыть и обсушить, разрезать вдоль пополам. Сделать неглубокие надрезы на мякоти в виде сеточки (не прорезая кожицу) — это поможет лучше прожариться и впитать масло. Смазать баклажаны маслом (с помощью кисточки или ложки), слегка посолить. Выложить баклажаны срезом вверх на противень, застеленный пергаментом. Запекать в предварительно разогретой духовке при 180–200°C в течение 20–25 минут. По желанию - в конце можно включить режим гриль на 2–3 минуты для легкого подрумянивания.

В миске смешать натуральный йогурт, измельченный чеснок и зелень. Добавить щепотку соли, по желанию - несколько капель лимонного сока или оливкового масла. Перемешать и поставить в холодильник настаиваться на 5–10 минут. Подавайте теплыми, щедро полив соусом из йогурта и чеснока. Дополнительно украсить листочками мяты или укропа.

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Пирог с персиками и лавандой

Ингредиенты:

сливочное масло – 120 гр;

сахар – 100 гр;

2 яйца;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

молоко – 100 мл;

мука – 180 гр;

3-4 спелых персика.

Приготовление: включите духовку на 180 градусов и дайте ей хорошо разогреться. В миске смешайте 120 граммов мягкого сливочного масла со 100 граммами сахара, взбивая миксером до пышной кремообразной консистенции. Добавьте 2 яйца, продолжая взбивать, а затем введите 1 чайную ложку ванильного сахара. Отдельно просейте 180 граммов пшеничной муки вместе с 1 чайной ложкой разрыхлителя, постепенно добавляйте эту смесь к масляной основе и добавьте 100 мл молока. Тесто должно получиться нежным, не очень густым, но и не жидким.

Смажьте форму диаметром 22–24 см маслом и застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму и равномерно распределите. Очистите 3–4 спелых персика, нарежьте их ломтиками и выложите поверх теста, утопив их в массу. Посыпьте 1 столовой ложкой сахара и примерно половиной чайной ложки сухих пищевых цветов лаванды. Лаванды нужно совсем немного, чтобы она не перебила вкус персика, а лишь тонко его дополнила.

Выпекайте пирог около 35–45 минут. Подавайте теплым или полностью охлажденным, по желанию присыпав сахарной пудрой или дополнив шариком ванильного мороженого.

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Кукуруза, запеченная с пармезаном и чесночным маслом

Ингредиенты (на 2 порции):

2 початка молодой кукурузы;

2 ст. л. сливочного масла;

1–2 зубчика чеснока;

2 ст. л. тертого пармезана;

соль, перец – по вкусу, щепотка паприки или чили (по желанию);

свежая петрушка или базилик для подачи.

Приготовление: кукурузу очистите от листьев и волокон, отварите в подсоленной воде 5–7 минут до полуготовности. В маленькой сковороде растопите масло, добавьте измельченный чеснок, немного обжарьте до аромата (не пережарьте). Переложите кукурузу в форму для запекания. Полейте чесночным маслом, посыпьте тертым пармезаном, солью, перцем и паприкой. Запекайте в разогретой до 200°C духовке около 10–15 минут до румяной корочки. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью. Это отличная закуска или гарнир к мясу на гриле.

Холодный суп из огурцов, кефира и зелени

Ингредиенты (на 2–3 порции):

2 больших свежих огурца;

400 мл кефира (1–2,5% жирности);

1 зубчик чеснока;

2 ст. л. мелко нарезанного укропа;

2 ст. л. измельченного зеленого лука;

1 ст. л. лимонного сока;

соль, черный перец – по вкусу;

вареное яйцо, редис или гренки – для подачи.

Приготовление: огурцы натрите на терке или измельчите в блендере. Добавьте к огурцам кефир, мелко натертый чеснок, зелень, лимонный сок. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте все до однородности, накройте крышкой и поставьте в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей можно добавить половинки вареного яйца, кольца редиса или гренки.

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