Вино і літо: що купити в ЕКО МАРКЕТ та з чим пити головний напій теплого сезону

Літо - це сезон вечірніх пікніків, неспішних прогулянок і довгих розмов із близькими. Коли спека спадає і на столі з’являються сезонні овочі, сир, шашлик чи ягідні десерти - хочеться відкрити пляшку вина: не надто важкого, але з характером, не нудного, але без претензій. Від того, яке вино ви оберете буде залежати і страва, до якої вона смакує. Що пити та що їсти, аби вино розкрило весь свій букет - розповіли в мережі супермакетів ЕКО МАРКЕТ, передає УНН.

Літня класика - Radacini Sauvignon Blanc

Біле сухе молдавське вино Radacini Sauvignon Blanc - чиста літня класика. Легке, свіже, з нотами цитрусу та зеленого яблука. У ньому є все, що потрібно для спекотного дня: освіжаюча кислотність, простота і витонченість. Ідеально пасує до морепродуктів, овочевих салатів та легких сирів. Радимо пити його добре охолодженим, бажано на терасі або під відкритим небом, а купити таке вино можна в ЕКО МАРКЕТ за 170 грн.

Франція у келиху вина - Fleuron Royal Blanc

Біле сухе французське вино Fleuron Royal Blanc - трохи менш відоме, але доволі цікаве вино: м’яке, делікатне, з фруктовими відтінками. Це варіант для тих, хто любить ніжність і елегантність у келиху. У ньому немає різких кислот або надмірної сухості, тому його легко пити навіть без їжі. Прекрасно доповнить страви з куркою, авокадо або рибою. Наразі продається в ЕКО МАРКЕТ з суттєвою знижкою та коштує 169 грн.

Сухе чилійське - Casillero del Diablo Carmenere

Сухе чилійське вино Casillero del Diablo Carmenere ідеально підходить для тих, хто не зраджує червоному вину навіть улітку. Це глибоке, пряне і насичене вино з нотами темних ягід і легкими танінами. Його хочеться поєднувати зі стейком або м’ясом на грилі, хоча воно цілком витримує і твердий сир на вечірній тарілці. Ідеально, коли день переходить у ніч і з’являється прохолода.

В ЕКО МАРКЕТ таке вино коштує 499 грн.

Бульбашки - це Marengo Brut Bianco

Українське ігристе Marengo Brut Bianco - це завжди про настрій. І якщо ви хочете створити атмосферу свята, навіть просто на балконі чи під час посиденьок з друзями, цей Brut стане вдалим рішенням. Він не надто солодкий, досить легкий, але з характером. Пити його можна як аперитив або з фруктами, легкими закусками, канапе. Не обов’язково чекати причини, щоб відкоркувати пляшку ігристого, ціна якого в ЕКО МАРКЕТ - 209 грн.

Гранатове грузинське - у характері Kakheturi Pomegranate Red

Фруктове напівсолодке Kakheturi Pomegranate Red, це - найнеочікуваніший вибір у підбірці. Гранатове вино - яскраве, ягідне, солодкувате, зі східним шлейфом. Воно не для всіх, але якщо вам хочеться чогось десертного, незвичного - спробуйте! Добре смакує із сирниками, ягідною випічкою або просто з кубиком льоду у склянці під кінець спекотного дня. І продається в ЕКО МАРКЕТ за 129 грн!

У виборі вина головне не сліпо гнатися за етикетками чи правилами, слухайте себе, чого хочеться зараз - легкості чи глибини, фруктів чи кислинки, розмов чи тиші. Вино - це про настрій і якщо з ним вам добре - ви зробили правильний вибір, у якому вам точно може допомогти ЕКО МАРКЕТ, який має не лише широкий вибір вин на своїх полицях, а й доступні ціни на будь-який гаманець!