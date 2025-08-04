Топ-5 компотов, которые помогут освежиться в душный августовский день

$41.760.05
47.640.10
ukenru
12:41 • 2976 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
12:06 • 10453 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
11:14 • 30257 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
10:06 • 26536 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
07:56 • 38627 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
07:35 • 51384 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
07:19 • 55091 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
4 августа, 01:37 • 55590 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
3 августа, 10:28 • 76405 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 289773 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3м/с
39%
749мм
Популярные новости
Ночная атака рф дронами на Киевскую область затронула один из районов: показали последствияPhoto4 августа, 05:54 • 68264 просмотра
Трамп ответил, что может сделать рф для избежания санкцийVideo4 августа, 06:13 • 9292 просмотра
Премьер Индии Моди дерзко реагирует на давление Трампа относительно закупок российской нефти - Bloomberg4 августа, 06:35 • 39666 просмотра
Хмельницкая область подверглась вражеской атаке, предварительно без жертв - ОВА4 августа, 06:42 • 65279 просмотра
Хмельницкая область подверглась атакам рф ночью, утром и днем: есть повреждения, без жертв09:24 • 36638 просмотра
публикации
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины11:14 • 30189 просмотра
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 201235 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 289737 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 476388 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 283766 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Юрий Игнат
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Львов
Днепропетровская область
Хмельницкая область
Польша
Реклама
УНН Lite
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto09:23 • 8366 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 327085 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 137621 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 171242 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 180582 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
Бильд
Ми-8
Сухой Су-30

Топ-5 компотов, которые помогут освежиться в душный августовский день

Киев • УНН

 • 164 просмотра

УНН предлагает пять рецептов освежающих компотов, идеальных для жаркого лета. Среди них классический фруктовый, ягодный, цитрусовый, а также "Лето в стакане" и "Ягодная симфония".

Топ-5 компотов, которые помогут освежиться в душный августовский день

Выпить стакан прохладного напитка – чего еще можно желать в августе, посреди жаркого летнего дня? УНН поможет вам воплотить эту маленькую приятность в жизнь и уже подготовил пять рецептов вкусных и ароматных компотов.

Классический фруктовый компот

Ингредиенты:

· яблоки;

· груши;

· вишни;

· сливы;

· сахар;

· вода.

Приготовление

Стоит нарезать свежие фрукты, добавить их в воду вместе с вишнями и сахаром. Довести до кипения, затем готовить на медленном огне в течение 5-10 минут.

Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбуз03.08.25, 10:54 • 201269 просмотров

Ягодный компот из малины и клубники

Ингредиенты:

· свежая малина;

· клубника;

· сахар;

· вода.

Приготовление

Надо положить ягоды в кастрюлю с водой и сахаром. Довести до кипения, варить 5-7 минут. Затем охладить и подавать с крошкой льда.

Цитрусовый компот с апельсинами и лимоном

Ингредиенты:

· апельсины;

· лимон;

· сахар;

· вода.

Приготовление

Выжать сок из апельсинов и лимона. Добавить сок в воду с сахаром, довести до кипения и варить 5 минут.

Как не пропустить сезон кукурузы: топ-5 невероятно вкусных рецептов30.07.25, 16:34 • 5695 просмотров

Компот "Лето в стакане"

Ингредиенты:

· крыжовник;

· красная смородина;

· сахар;

· вода;

· несколько листочков мяты.

Приготовление

Положить ягоды в кастрюлю, добавить воду и сахар и довести до кипения. Варить компот до 5 минут, после чего выключить и дать напитку настояться еще около 40 минут.

Компот "Ягодная симфония"

Ингредиенты:

· свежая малина;

· красная смородина;

· сахар;

· вода.

Приготовление

Положить ягоды в кастрюлю с водой и сахаром. Довести до кипения, варить 5-7 минут. Охладить и подавать с крошкой льда.

Рецепты освежающих ягодно-фруктовых напитков, которые подарят ощущение лета14.07.25, 12:36 • 6396 просмотров

Павел Зинченко

ЛайфхакКулинар