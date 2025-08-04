Топ-5 компотов, которые помогут освежиться в душный августовский день
Киев • УНН
УНН предлагает пять рецептов освежающих компотов, идеальных для жаркого лета. Среди них классический фруктовый, ягодный, цитрусовый, а также "Лето в стакане" и "Ягодная симфония".
Выпить стакан прохладного напитка – чего еще можно желать в августе, посреди жаркого летнего дня? УНН поможет вам воплотить эту маленькую приятность в жизнь и уже подготовил пять рецептов вкусных и ароматных компотов.
Классический фруктовый компот
Ингредиенты:
· яблоки;
· груши;
· вишни;
· сливы;
· сахар;
· вода.
Приготовление
Стоит нарезать свежие фрукты, добавить их в воду вместе с вишнями и сахаром. Довести до кипения, затем готовить на медленном огне в течение 5-10 минут.
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Ягодный компот из малины и клубники
Ингредиенты:
· свежая малина;
· клубника;
· сахар;
· вода.
Приготовление
Надо положить ягоды в кастрюлю с водой и сахаром. Довести до кипения, варить 5-7 минут. Затем охладить и подавать с крошкой льда.
Цитрусовый компот с апельсинами и лимоном
Ингредиенты:
· апельсины;
· лимон;
· сахар;
· вода.
Приготовление
Выжать сок из апельсинов и лимона. Добавить сок в воду с сахаром, довести до кипения и варить 5 минут.
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Компот "Лето в стакане"
Ингредиенты:
· крыжовник;
· красная смородина;
· сахар;
· вода;
· несколько листочков мяты.
Приготовление
Положить ягоды в кастрюлю, добавить воду и сахар и довести до кипения. Варить компот до 5 минут, после чего выключить и дать напитку настояться еще около 40 минут.
Компот "Ягодная симфония"
Ингредиенты:
· свежая малина;
· красная смородина;
· сахар;
· вода.
Приготовление
Положить ягоды в кастрюлю с водой и сахаром. Довести до кипения, варить 5-7 минут. Охладить и подавать с крошкой льда.
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