Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов

Киев • УНН

 • 2206 просмотра

19 августа в Украине отмечают День пасечника. По случаю праздника УНН подготовил подборку блюд и напитков с медом.

Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов

19 августа в Украине отмечают День пасечника - праздник, посвященный людям, которые занимаются пчеловодством и дарят нам мед. В этот день традиционно проводят медовые ярмарки, тематические выставки и культурные события, чествуя труд пчеловодов.

По случаю праздника УНН подготовил подборку блюд и напитков, которые можно приготовить с использованием меда.

Груши, запеченные с медом и орехами

Ингредиенты на 6 порций:

3 груши;

3 ст. л. меда;

50 г грецких орехов;

немного корицы.

Приготовление:

Груши разрезать пополам, вырезать сердцевину, заполнить орехами с медом и запекать 20 мин при 180°C.

Что приготовить в августе: 5 сезонных рецептов из свежих овощей и фруктов01.08.25, 09:16 • 112920 просмотров

Медовик

Ингредиенты:

3 яйца;

150 г сахара;

100 г меда;

100 г масла;

1 ч. л. соды;

400 г муки;

500 гр сметаны + 150 г сахара (для крема).

Приготовление:

Растопить мед и масло, добавить сахар, немного остудить. Вмешать яйца и соду, постепенно всыпать муку. Разделить тесто на 4–5 частей, раскатать тонкие коржи и выпекать по 5–7 мин при 180 °C. Взбить сметану с сахаром. Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока. Украсить орехами или крошками, оставить в холодильнике на ночь.

Медово-ореховая гранола

Ингредиенты:

овсяные хлопья - 300 г;

орехи и семена по своему вкусу - 150 гр;

мед - 100 гр;

масло - 3 ст. л.;

корица - 1 ч. л.

Приготовление:

Смешать все, выложить на противень, запекать при 160 °C ~30 мин, периодически перемешивая. Получаются хрустящие хлопья для завтрака.

Топ-5 компотов, которые помогут освежиться в душный августовский день04.08.25, 16:03 • 3294 просмотра

Медово-имбирные пряники

Ингредиенты:

мед - 150 гр;

масло сливочное - 100 гр;

сахар - 100 гр;

яйцо - 1 шт;

мука - 350–400 гр;

сода - 1 ч. л.;

молотый имбирь - 1 ч. л.;

корица - 1 ч. л.;

гвоздика молотая - ¼ ч. л.;

Приготовление:

Растопить основу: в кастрюльке нагреть мед, масло и сахар до растворения, немного охладить. Вмешать взбитое яйцо, имбирь, корицу и гвоздику. В тесто добавить соду, постепенно подмешать муку.

Должно получиться мягкое, но не липкое тесто.

Завернуть его в пленку, охладить в холодильнике 30–60 мин. Раскатать тесто (толщина 4–5 мм), вырезать фигурки.

Выложить на противень с пергаментом, печь при 180 °C 8–10 мин до золотистого цвета. Остудить и украсить глазурью или оставить как есть.

Медовый квас (без дрожжей)

Ингредиенты:

мед - 2 ст. л.

теплая вода (35–40 °C) - 1 л;

изюм - 30 гр;

черный хлеб (ржаной, подсушенный) - 1 небольшой кусочек

Приготовление:

В банку налить теплую воду, растворить в ней мед. Добавить изюм и кусочек подсушенного черного хлеба. Накрыть марлей и оставить в теплом месте на 2–3 дня. Должна появиться пена и легкое шипение. Когда напиток забродит, удалить хлеб и изюм, квас процедить. Перелить в бутылки и поставить в холодильник.

Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закруток12.08.25, 12:24 • 156635 просмотров

Алена Уткина

