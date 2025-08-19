Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов
19 августа в Украине отмечают День пасечника. По случаю праздника УНН подготовил подборку блюд и напитков с медом.
19 августа в Украине отмечают День пасечника - праздник, посвященный людям, которые занимаются пчеловодством и дарят нам мед. В этот день традиционно проводят медовые ярмарки, тематические выставки и культурные события, чествуя труд пчеловодов.
По случаю праздника УНН подготовил подборку блюд и напитков, которые можно приготовить с использованием меда.
Груши, запеченные с медом и орехами
Ингредиенты на 6 порций:
3 груши;
3 ст. л. меда;
50 г грецких орехов;
немного корицы.
Приготовление:
Груши разрезать пополам, вырезать сердцевину, заполнить орехами с медом и запекать 20 мин при 180°C.
Медовик
Ингредиенты:
3 яйца;
150 г сахара;
100 г меда;
100 г масла;
1 ч. л. соды;
400 г муки;
500 гр сметаны + 150 г сахара (для крема).
Приготовление:
Растопить мед и масло, добавить сахар, немного остудить. Вмешать яйца и соду, постепенно всыпать муку. Разделить тесто на 4–5 частей, раскатать тонкие коржи и выпекать по 5–7 мин при 180 °C. Взбить сметану с сахаром. Перемазать коржи кремом, смазать верх и бока. Украсить орехами или крошками, оставить в холодильнике на ночь.
Медово-ореховая гранола
Ингредиенты:
овсяные хлопья - 300 г;
орехи и семена по своему вкусу - 150 гр;
мед - 100 гр;
масло - 3 ст. л.;
корица - 1 ч. л.
Приготовление:
Смешать все, выложить на противень, запекать при 160 °C ~30 мин, периодически перемешивая. Получаются хрустящие хлопья для завтрака.
Медово-имбирные пряники
Ингредиенты:
мед - 150 гр;
масло сливочное - 100 гр;
сахар - 100 гр;
яйцо - 1 шт;
мука - 350–400 гр;
сода - 1 ч. л.;
молотый имбирь - 1 ч. л.;
корица - 1 ч. л.;
гвоздика молотая - ¼ ч. л.;
Приготовление:
Растопить основу: в кастрюльке нагреть мед, масло и сахар до растворения, немного охладить. Вмешать взбитое яйцо, имбирь, корицу и гвоздику. В тесто добавить соду, постепенно подмешать муку.
Должно получиться мягкое, но не липкое тесто.
Завернуть его в пленку, охладить в холодильнике 30–60 мин. Раскатать тесто (толщина 4–5 мм), вырезать фигурки.
Выложить на противень с пергаментом, печь при 180 °C 8–10 мин до золотистого цвета. Остудить и украсить глазурью или оставить как есть.
Медовый квас (без дрожжей)
Ингредиенты:
мед - 2 ст. л.
теплая вода (35–40 °C) - 1 л;
изюм - 30 гр;
черный хлеб (ржаной, подсушенный) - 1 небольшой кусочек
Приготовление:
В банку налить теплую воду, растворить в ней мед. Добавить изюм и кусочек подсушенного черного хлеба. Накрыть марлей и оставить в теплом месте на 2–3 дня. Должна появиться пена и легкое шипение. Когда напиток забродит, удалить хлеб и изюм, квас процедить. Перелить в бутылки и поставить в холодильник.
