Солодкий День пасічника: топ медових рецептів
Київ • УНН
19 серпня в Україні відзначають День пасічника. З нагоди свята УНН підготував добірку страв і напоїв з медом.
19 серпня в Україні відзначають День пасічника - свято, присвячене людям, які займаються бджільництвом та дарують нам мед. У цей день традиційно проводять медові ярмарки, тематичні виставки та культурні події, вшановуючи працю бджолярів.
З нагоди свята УНН підготував добірку страв і напоїв, які можна приготувати з використанням меду.
Груші, запечені з медом та горіхами
Інгредієнти на 6 порцій:
3 груші;
3 ст. л. меду;
50 г волоських горіхів;
трохи кориці.
Приготування:
Груші розрізати навпіл, вирізати серцевину, заповнити горіхами з медом і запікати 20 хв при 180°C.
Що приготувати в серпні: 5 сезонних рецептів зі свіжих овочів і фруктів01.08.25, 09:16 • 112920 переглядiв
Медівник
Інгредієнти:
3 яйця;
150 г цукру;
100 г меду;
100 г масла;
1 ч. л. соди;
400 г борошна;
500 гр сметани + 150 г цукру (для крему).
Приготування:
Розтопити мед і масло, додати цукор, трохи остудити. Вмішати яйця та соду, поступово всипати борошно. Поділити тісто на 4–5 частин, розкачати тонкі коржі й випікати по 5–7 хв при 180 °C. Збити сметану з цукром. Перемастити коржі кремом, змастити верх і боки. Прикрасити горіхами чи крихтами, залишити в холодильнику на ніч.
Медово-горіхова гранола
Інгредієнти:
вівсяні пластівці - 300 г;
горіхи та насіння на свій смак - 150 гр;
мед - 100 гр;
олія - 3 ст. л.;
кориця - 1 ч. л.
Приготування:
Змішати все, викласти на деко, запікати при 160 °C ~30 хв, періодично перемішуючи. Виходять хрусткі пластівці для сніданку.
Топ-5 компотів, які допоможуть освіжитися у задушливий серпневий день04.08.25, 16:03 • 3294 перегляди
Медово-імбирні пряники
Інгредієнти:
мед - 150 гр;
масло вершкове - 100 гр;
цукор - 100 гр;
яйце - 1 шт;
борошно - 350–400 гр;
сода - 1 ч. л.;
мелений імбир - 1 ч. л.;
кориця - 1 ч. л.;
гвоздика мелена - ¼ ч. л.;
Приготування:
Розтопити основу: у каструльці нагріти мед, масло й цукор до розчинення, трохи охолодити. Вмішати збите яйце, імбир, корицю та гвоздику. В тісто додати соду, поступово підмішати борошно.
Має вийти м’яке, але не липке тісто.
Загорнути його в плівку, охолодити в холодильнику 30–60 хв. Розкачати тісто (товщина 4–5 мм), вирізати фігурки.
Викласти на деко з пергаментом, пекти при 180 °C 8–10 хв до золотистого кольору. Остудити й оздобити глазур’ю або залишити як є.
Медовий квас (без дріжджів)
Інгредієнти:
мед - 2 ст. л.
тепла вода (35–40 °C) - 1 л;
родзинки - 30 гр;
чорний хліб (житній, підсушений) - 1 невеликий шматочок
Приготування:
У банку налити теплу воду, розчинити в ній мед. Додати родзинки й шматочок підсушеного чорного хліба. Накрити марлею й залишити в теплому місці на 2–3 дні. Має з’явитися піна та легке шипіння. Коли напій заграє, видалити хліб та родзинки, квас процідити. Перелити у пляшки й поставити в холодильник.
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток12.08.25, 12:24 • 156632 перегляди