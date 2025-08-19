$41.260.08
Ексклюзив
11:23 • 1204 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 6958 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 11884 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 48370 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 45360 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 61784 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 80838 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 60652 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 43495 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 44693 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Публікації
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 410 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептів

Київ • УНН

 • 416 перегляди

19 серпня в Україні відзначають День пасічника. З нагоди свята УНН підготував добірку страв і напоїв з медом.

Солодкий День пасічника: топ медових рецептів

19 серпня в Україні відзначають День пасічника - свято, присвячене людям, які займаються бджільництвом та дарують нам мед. У цей день традиційно проводять медові ярмарки, тематичні виставки та культурні події, вшановуючи працю бджолярів.

З нагоди свята УНН підготував добірку страв і напоїв, які можна приготувати з використанням меду.

Груші, запечені з медом та горіхами

Інгредієнти на 6 порцій:

3 груші;

3 ст. л. меду;

50 г волоських горіхів;

трохи кориці.

Приготування:

Груші розрізати навпіл, вирізати серцевину, заповнити горіхами з медом і запікати 20 хв при 180°C.

Що приготувати в серпні: 5 сезонних рецептів зі свіжих овочів і фруктів01.08.25, 09:16 • 112920 переглядiв

Медівник

Інгредієнти:

3 яйця;

150 г цукру;

100 г меду;

100 г масла;

1 ч. л. соди;

400 г борошна;

500 гр сметани + 150 г цукру (для крему).

Приготування:

Розтопити мед і масло, додати цукор, трохи остудити. Вмішати яйця та соду, поступово всипати борошно. Поділити тісто на 4–5 частин, розкачати тонкі коржі й випікати по 5–7 хв при 180 °C. Збити сметану з цукром. Перемастити коржі кремом, змастити верх і боки. Прикрасити горіхами чи крихтами, залишити в холодильнику на ніч.

Медово-горіхова гранола

Інгредієнти:

вівсяні пластівці - 300 г;

горіхи та насіння на свій смак - 150 гр;

мед - 100 гр;

олія - 3 ст. л.;

кориця - 1 ч. л.

Приготування:

Змішати все, викласти на деко, запікати при 160 °C ~30 хв, періодично перемішуючи. Виходять хрусткі пластівці для сніданку.

Топ-5 компотів, які допоможуть освіжитися у задушливий серпневий день04.08.25, 16:03 • 3294 перегляди

Медово-імбирні пряники

Інгредієнти:

мед - 150 гр;

масло вершкове - 100 гр;

цукор - 100 гр;

яйце - 1 шт;

борошно - 350–400 гр;

сода - 1 ч. л.;

мелений імбир - 1 ч. л.;

кориця - 1 ч. л.;

гвоздика мелена - ¼ ч. л.;

Приготування:

Розтопити основу: у каструльці нагріти мед, масло й цукор до розчинення, трохи охолодити. Вмішати збите яйце, імбир, корицю та гвоздику. В тісто додати соду, поступово підмішати борошно.

Має вийти м’яке, але не липке тісто.

Загорнути його в плівку, охолодити в холодильнику 30–60 хв. Розкачати тісто (товщина 4–5 мм), вирізати фігурки.

Викласти на деко з пергаментом, пекти при 180 °C 8–10 хв до золотистого кольору. Остудити й оздобити глазур’ю або залишити як є.

Медовий квас (без дріжджів)

Інгредієнти:

мед - 2 ст. л.

тепла вода (35–40 °C) - 1 л;

родзинки - 30 гр;

чорний хліб (житній, підсушений) - 1 невеликий шматочок

Приготування:

У банку налити теплу воду, розчинити в ній мед. Додати родзинки й шматочок підсушеного чорного хліба. Накрити марлею й залишити в теплому місці на 2–3 дні. Має з’явитися піна та легке шипіння. Коли напій заграє, видалити хліб та родзинки, квас процідити. Перелити у пляшки й поставити в холодильник.

Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток12.08.25, 12:24 • 156632 перегляди

Альона Уткіна

