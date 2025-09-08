Сладко и вкусно: топ рецептов пирожных с чаем матча

Матча – это уникальный растертый в порошок зеленый чай, родиной которого является Япония. Кроме того, что это вкусный и полезный напиток, матча может использоваться как компонент к различным блюдам, в частности пирожным. Сегодня УНН поделится интересными рецептами сладостей с чаем матча.

Шу с матча

Ингредиенты:

· 75 г муки;

· 3 яйца среднего размера.

Кракелин:

· 50 г холодного сливочного масла;

· 50 г сахара или пудры;

· 50 г муки;

· 10 г порошка матча.

Крем:

· 300 г молока;

· 3 желтка;

· 75 г сахара;

· 12 г муки;

· 10 г кукурузного крахмала;

· 6 г порошка матча;

· 15 г сливочного масла;

· 130 г сливок 33-35%.

Приготовление:

1 . Молоко, масло, сахар и соль довести до кипения. Добавить муку и заварить. Немного охладить и вмешать миксером яйца. Оставить на 30 мин в холодильнике.

2. Для крышечек масло смешать с сахаром, мукой и матча до однородности. Раскатать между двумя листами пергамента и положить в морозилку. Вырезать вырубкой кружочки d = 5 см. Отсадить тесто и выложить сверху кракелин.

3. Выпекать при 200*С первые 10 мин, затем при 180*С еще минут 25-30. Для крема заварить желтки с молоком, мукой, крахмалом и сахаром. Добавить масло и охладить. Взбить сливки до устойчивых пиков и перемешать до однородности с заварной основой. Начинить пирожные.

Матча чизкейк

Ингредиенты:

· 4 яйца;

· 500 г Филадельфия крем сыр (комнатной температуры);

· 200-250 г эритритола (сахарозаменитель);

· 250 г жирных сливок;

· 1 ст. л. лимонного сока;

· 100 г кокосовой муки;

· 1 ч. л. ванильного экстракта;

· 2 ст. л. кукурузного крахмала;

· 2 ст. л. + 1 ст. л. матча порошка;

· щепотка соли.

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 175 градусов. В большой миске в течение пяти минут смешивать крем-сыр и эритритол. Затем добавить лимонный сок, яйцо, сливки, матча 2 столовые ложки, соль, ваниль, крахмал. Все хорошо перемешать до однородной массы.

2. Перелейте смесь в форму для выпечки (я использовала размер 19×6,5 см)

3. Достаньте чизкейк из духовки и дайте ему полностью остыть, затем поставьте его в холодильник. Не доставайте из формы около четырех часов или целую ночь.

Панакота с чаем матча

Ингредиенты:

· 4-5 листьев - мята;

· 200 мл - молоко;

· 150 мл - сливки;

· 40 г - сахар;

· 2 листа - желатин;

· 2 ст. л. - чай ​​матча;

· 1 ст. л. - ванильный экстракт.

Приготовление:

1. Замочить желатин в холодной воде до мягкости. В отдельной миске смешать немного молока и матча, взбить венчиком. Затем налить молоко и хорошо перемешать.

2. В кастрюлю налить сливки, матча молоко, добавить сахар, ванильный экстракт, мяту и довести до кипения. Выключить огонь.

3. Добавить желатин и размешать до полного растворения. Процедить смесь. Разлить по формам или в стеклянных чашках и охладить в течение 1-2 часов.

Трюфели с чаем матча

Ингредиенты:

· 45 г кокосовая стружка (+немного для посыпки);

· 25 г миндальная мука;

· 10 г кокосовое масло;

· 15 г сироп агавы/топинамбура;

· 1 ст. л. чай матча.

Приготовление:

1. В блендере смешать все ингредиенты.

2. Сформируйте шарики. Посыпьте кокосовой стружкой по желанию.

3. После этого десерт нужно поставить в холодильник на 15 минут.

Капкейки с матча и маком

Ингредиенты:

· 110 г мука;

· 125 г сахар;

· 50 г растительное масло;

· 1 ч.л чай матча (порошок);

· 5 г разрыхлитель;

· 1 шт яйцо;

· 80 г молоко;

· 120 г сливочное масло;

· 1/2 ч.л. матча.

Приготовление:

1. Яйцо, масло, сахар, кокосовое молоко взбить миксером. Смешать все сухие ингредиенты - муку, разрыхлитель, соль и мак. Соединить обе массы.

2. Выложить тесто в формы, заполняя примерно на 2/3 высоты. Выпекать при температуре 170 минут 20-25. Охладить.

3. Крем: взбить сливочное масло, добавляя постепенно сгущенное молоко 60-70 г, а также добавить чай матча. Наполнить кондитерский мешок и отсадить шапочки на остывшие капкейки.

