Сладко и вкусно: топ рецептов пирожных с чаем матча

Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 31028 просмотра
В russia атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
12:23 • 23351 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 20539 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 23404 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в russia и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсов
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25042 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 25924 просмотра
russia и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29177 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 41174 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против russia - Reuters
7 сентября, 05:47 • 63053 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейских
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в США
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советы
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 139843 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
Сладко и вкусно: топ рецептов пирожных с чаем матча

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Представлено пять рецептов десертов с чаем матча: шу, чизкейк, панакота, трюфели и капкейки. Описаны ингредиенты и пошаговые инструкции для каждого десерта.

Сладко и вкусно: топ рецептов пирожных с чаем матча

Матча – это уникальный растертый в порошок зеленый чай, родиной которого является Япония. Кроме того, что это вкусный и полезный напиток, матча может использоваться как компонент к различным блюдам, в частности пирожным. Сегодня УНН поделится интересными рецептами сладостей с чаем матча.

Шу с матча

Ингредиенты:

·         75 г муки;

·         3 яйца среднего размера.

Кракелин:

·         50 г холодного сливочного масла;

·         50 г сахара или пудры;

·         50 г муки;

·         10 г порошка матча.

Крем:

·         300 г молока;

·         3 желтка;

·         75 г сахара;

·         12 г муки;

·         10 г кукурузного крахмала;

·         6 г порошка матча;

·         15 г сливочного масла;

·         130 г сливок 33-35%.

Приготовление:

1 . Молоко, масло, сахар и соль довести до кипения. Добавить муку и заварить. Немного охладить и вмешать миксером яйца. Оставить на 30 мин в холодильнике.

2. Для крышечек масло смешать с сахаром, мукой и матча до однородности. Раскатать между двумя листами пергамента и положить в морозилку. Вырезать вырубкой кружочки d = 5 см. Отсадить тесто и выложить сверху кракелин.

3. Выпекать при 200*С первые 10 мин, затем при 180*С еще минут 25-30. Для крема заварить желтки с молоком, мукой, крахмалом и сахаром. Добавить масло и охладить. Взбить сливки до устойчивых пиков и перемешать до однородности с заварной основой. Начинить пирожные.

Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов22.08.25, 18:31 • 52825 просмотров

Матча чизкейк

Ингредиенты:

·         4 яйца;

·         500 г Филадельфия крем сыр (комнатной температуры);

·         200-250 г эритритола (сахарозаменитель);

·         250 г жирных сливок;

·         1 ст. л. лимонного сока;

·         100 г кокосовой муки;

·         1 ч. л. ванильного экстракта;

·         2 ст. л. кукурузного крахмала;

·         2 ст. л. + 1 ст. л. матча порошка;

·         щепотка соли.

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 175 градусов. В большой миске в течение пяти минут смешивать крем-сыр и эритритол. Затем добавить лимонный сок, яйцо, сливки, матча 2 столовые ложки, соль, ваниль, крахмал. Все хорошо перемешать до однородной массы.

2. Перелейте смесь в форму для выпечки (я использовала размер 19×6,5 см)

3. Достаньте чизкейк из духовки и дайте ему полностью остыть, затем поставьте его в холодильник. Не доставайте из формы около четырех часов или целую ночь.

Панакота с чаем матча

Ингредиенты:

·         4-5 листьев - мята;

·         200 мл - молоко;

·         150 мл - сливки;

·         40 г - сахар;

·         2 листа - желатин;

·         2 ст. л. - чай ​​матча;

·         1 ст. л. - ванильный экстракт.

Приготовление:

1. Замочить желатин в холодной воде до мягкости. В отдельной миске смешать немного молока и матча, взбить венчиком. Затем налить молоко и хорошо перемешать.

2. В кастрюлю налить сливки, матча молоко, добавить сахар, ванильный экстракт, мяту и довести до кипения. Выключить огонь.

3. Добавить желатин и размешать до полного растворения. Процедить смесь. Разлить по формам или в стеклянных чашках и охладить в течение 1-2 часов.

Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола26.08.25, 17:05 • 93674 просмотра

Трюфели с чаем матча

Ингредиенты:

·         45 г кокосовая стружка (+немного для посыпки);

·         25 г миндальная мука;

·         10 г кокосовое масло;

·         15 г сироп агавы/топинамбура;

·         1 ст. л. чай матча.

Приготовление:

1. В блендере смешать все ингредиенты.

2. Сформируйте шарики. Посыпьте кокосовой стружкой по желанию.

3. После этого десерт нужно поставить в холодильник на 15 минут.

Капкейки с матча и маком

Ингредиенты:

·         110 г мука;

·         125 г сахар;

·         50 г растительное масло;

·         1 ч.л чай матча (порошок);

·         5 г разрыхлитель;

·         1 шт яйцо;

·         80 г молоко;

·         120 г сливочное масло;

·         1/2 ч.л. матча.

Приготовление:

1. Яйцо, масло, сахар, кокосовое молоко взбить миксером. Смешать все сухие ингредиенты - муку, разрыхлитель, соль и мак. Соединить обе массы.

2. Выложить тесто в формы, заполняя примерно на 2/3 высоты. Выпекать при температуре 170 минут 20-25. Охладить.

3. Крем: взбить сливочное масло, добавляя постепенно сгущенное молоко 60-70 г, а также добавить чай матча. Наполнить кондитерский мешок и отсадить шапочки на остывшие капкейки.

К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салата04.09.25, 10:53 • 52475 просмотров

Павел Зинченко

ЛайфхакиКулинар
Япония